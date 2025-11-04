Transports et télécommunications du Royaume de Bahreïn, soulignant l'énorme potentiel de ce partenariat et le rôle de Bahreïn en tant que plaque tournante dans la stratégie du réseau mondial d'AirAsia.

MANAMA, Bahreïn, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Capital A Berhad (« Capital A » ou « le Groupe ») a signé aujourd'hui une lettre d'intention avec le ministère des Transports et des Télécommunications pour étudier la possibilité de faire de Bahreïn la plaque tournante d'AirAsia au Moyen-Orient, marquant ainsi le début d'un partenariat à long terme visant à construire un pont majeur entre l'Asean et l'une des régions aéronautiques à la croissance la plus rapide au monde.

Capital A veut faire de Bahreïn la plaque tournante de l'aviation, de l'ingénierie et de la logistique au Moyen-Orient pour faire avancer ses plans de développement mondial

La lettre d'intention établit un cadre global pour l'approfondissement de la coopération aéronautique et économique entre Capital A et Bahreïn, avec l'ambition commune d'ouvrir de nouvelles voies entre le Royaume et la région de l'Asean. Elle souligne une collaboration à multiples facettes entre les futures opérations des compagnies aériennes, le fret et la logistique, les capacités de maintenance et le développement des talents.

Tony Fernandes, PDG de Capital A, a déclaré « Ce partenariat change la donne. A l'issue prochaine de la restructuration aéronautique, Capital A et AirAsia ouvrent un nouveau chapitre plein d'audace et de bouleversement en matière de croissance mondiale, et Bahreïn sera pour nous une formidable rampe de lancement au Moyen-Orient.

« L'innovation étant le fondement d'AirAsia, nous continuerons de modeler l'aviation à bas coûts. Nous avons été les premiers à établir des compagnies aériennes au-delà de notre base d'attache en Malaisie, en nous développant avec succès dans nos bastions de l'Asean, en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines et au Cambodge. Bahreïn s'inscrit dans cet esprit novateur et pionnier d'AirAsia, qui consiste à créer des modèles pour continuer à remplir sa mission, avec pour mot d'ordre « Le vol désormais à la portée de tous », ce qui se reflète dans les domaines à l'étude dans le cadre de ce partenariat ».

« L'avenir des voyages se caractérise par la multiplicité des plaques tournantes, la fluidité et l'absence de frontières. D'ici 2030, outre l'exploitation potentielle d'un centre d'opérations aériennes basé à Bahreïn, nous prévoyons d'assurer plus de 25 vols quotidiens entre Bahreïn et nos mégahubs de l'Asean, transportant plus de 20 millions de passagers au cours des cinq prochaines années. Il y aura de nouveaux flux de personnes, de commerce, de talents et de marchandises, non seulement entre les grandes capitales, mais aussi vers les villes secondaires et émergentes à croissance rapide, là où a lieu la véritable expansion économique ».

Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, ministre des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn, a déclaré :« L'ambition de Bahreïn de diversifier son économie conformément à la Vision économique 2030 profite de ce partenariat avec Capital A et AirAsia. Il renforce le rôle de plaque tournante de Bahreïn pour le tourisme et la logistique au Moyen-Orient, et consolide sa position de lien stratégique entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Le modèle de partenariat offre des possibilités aux voyageurs d'affaires et de loisirs. En même temps, nous créons des emplois spécialisés pour notre main-d'œuvre bahreïnienne hautement qualifiée et donnons une nouvelle impulsion au PIB du pays.

En vertu de la lettre d'intention, AirAsia étudiera la possibilité de créer des lignes aériennes entre la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie et Bahreïn au cours des cinq prochaines années, avec des correspondances vers l'Europe et les États-Unis. Le groupe évaluera également l'établissement d'un centre d'opérations aériennes (CEA) basé à Bahreïn pour exploiter des avions à fuselage étroit vers les principales villes du Moyen-Orient, d'Asie centrale, d'Afrique et d'Europe.

D'ici à 2030, AirAsia prévoit d'assurer plus de 25 vols quotidiens via Bahreïn, de transporter plus de 20 millions de passagers au cours des cinq prochaines années et d'apporter une contribution estimée à 3 milliards de BHD (8 milliards de dollars) à l'économie du Bahreïn.

Cette expansion devrait soutenir plus de 100 000 emplois dans l'ensemble de l'écosystème de l'aviation et des services. Un programme pluriannuel de développement des talents permettra de former et d'employer des ressortissants bahreïniens à des postes de pilote, d'équipage, d'ingénieur et au sol, avec plus de 1 000 embauches prévues la première année pour soutenir le programme de développement économique de Bahreïn.

Asia Digital Engineering (ADE), la branche de Capital A spécialisée dans la maintenance, la réparation et la révision (MRO), prévoit d'établir une présence significative à Bahreïn en construisant une installation ultramoderne comprenant des hangars et des ateliers capables d'entretenir des avions à fuselage étroit et à fuselage large. Cette installation permettra aux talents locaux de Bahreïn de s'épanouir grâce à des programmes de formation avancés pour les flottes Airbus et Boeing, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'efficacité et visant à offrir les délais d'exécution MRO les plus rapides de la région. Cela permettra aux compagnies aériennes locales et régionales d'optimiser le temps de fonctionnement des avions et de dégager des revenus supplémentaires. La création de cette installation souligne la volonté d'ADE de faire de Bahreïn un véritable centre d'excellence en matière d'ingénierie au Moyen-Orient.

Teleport, la branche logistique de Capital A, fera de Bahreïn la première porte d'entrée pour l'expansion au-delà de l'Asie, avec des plans pour baser des avions-cargos spécialisés dans le Royaume, afin de renforcer les échanges avec le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique et la CEI. Cette décision stratégique permettra à Teleport d'étendre son réseau international et de faciliter les flux de commerce électronique entre l'Asie, le Moyen-Orient, et plus loin encore.

L'annonce de ce partenariat fait suite à l'étape franchie récemment par Capital A, qui a rempli toutes les conditions de cession de ses activités aériennes, ouvrant ainsi la voie à la formation d'un seul groupe AirAsia en tant que transporteur en réseau à bas coûts multi-centres. Le groupe AirAsia se concentrant sur l'expansion mondiale des compagnies aériennes et Capital A développant un écosystème numérique et de voyage complémentaire, les deux entités sont désormais alignées pour accélérer la croissance, débloquer de nouveaux marchés et offrir un avenir plus connecté aux clients et aux partenaires du monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2811718/Capital_A.jpg