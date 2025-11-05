Capital A explora Baréin como centro de aviación, ingeniería y logística de Medio Oriente para avanzar en los planes de expansión mundial

El transporte y las telecomunicaciones del Reino de Baréin se destacan como importante potencial de esta alianza y el papel de Baréin como centro fundamental en la estrategia de red mundial de AirAsia

MANAMA, Baréin, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Capital A Berhad ("Capital A" o "el grupo") firmó hoy una carta de intención (LOI, por sus siglas en inglés) con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para explorar el establecimiento de Baréin como centro de operaciones de AirAsia en Medio Oriente, lo que constituye el comienzo de una alianza a largo plazo para generar una conexión importante entre la ASEAN y una de las regiones de aviación de más rápido crecimiento del mundo.

Capital A explores Bahrain as Middle East aviation, engineering and logistics hub to advance global expansion plans

La LOI establece un marco integral para una cooperación más profunda en materia de aviación y economía entre Capital A y Baréin, con la ambición compartida de abrir nuevas vías entre el Reino y la región de la ASEAN. Además, la carta describe la colaboración multifacética entre las futuras operaciones de las aerolíneas, la carga y la logística, las capacidades de mantenimiento y el desarrollo de talentos.

Tony Fernandes, director ejecutivo de Capital A, declaró: "Esta alianza es un punto de inflexión. Con nuestra reestructuración en aviación que pronto estará completa, tanto Capital A como AirAsia están comenzando otra etapa audaz y disruptiva de crecimiento mundial, y Baréin será una poderosa plataforma de lanzamiento para nosotros en Medio Oriente.

"AirAsia se ha basado en la innovación y seguimos redefiniendo el modelo de aviación de bajo costo. Fuimos pioneros en establecer aerolíneas más allá de nuestra base de operaciones en Malasia, y nos expandimos con éxito a nuestros bastiones de la ASEAN en Tailandia, Indonesia, Filipinas y Camboya. Baréin continúa con el espíritu innovador y pionero de AirAsia de diseñar nuevos modelos para llevar a cabo nuestra misión de 'Ahora todos pueden volar' y este espíritu se refleja en las áreas que estamos explorando con esta alianza".

"El futuro de los viajes es multicentro, perfecto y sin fronteras. Para 2030, además de operar potencialmente un AOC con sede en Baréin, esperamos operar más de 25 vuelos diarios entre Baréin y nuestros megacentros de la ASEAN, con más de 20 millones de pasajeros en los próximos cinco años. Habrá nuevos flujos de personas, comercio, talento y carga, no solo entre las principales capitales, sino también en ciudades secundarias y emergentes de rápido crecimiento, donde se produce una verdadera expansión económica".

El excmo. Dr. Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones del Reino de Baréin, declaró: "La ambición de Baréin de diversificar la economía de acuerdo con la Visión Económica 2030 recibe otro impulso de esta colaboración con Capital A y AirAsia. Esta diversificación refuerza a Baréin como centro turístico y logístico en Medio Oriente, lo que mejora su posición como conector estratégico que une Asia, Medio Oriente, Europa, África y Estados Unidos. El modelo de alianza abre oportunidades tanto para quienes viajan por vacaciones como por negocios. Al mismo tiempo, generamos puestos de trabajo especializados para nuestra mano de obra bahreiní altamente cualificada y damos un nuevo impulso al PBI del país.

En virtud de la LOI, AirAsia explorará el lanzamiento de vuelos desde Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia a Baréin durante los próximos cinco años, con posterior conectividad a Europa y Estados Unidos. Además, el grupo evaluará el establecimiento de un certificado de operador aéreo (AOC, por sus siglas en inglés) con sede en Baréin para operar aviones de fuselaje estrecho en ciudades clave de Medio Oriente, Asia Central, África y Europa.

Para 2030, AirAsia espera operar más de 25 vuelos diarios a través de Baréin, en los que transportará a más de 20 millones de pasajeros en los próximos cinco años y contribuirá con un estimado de 3 mil millones de dinares (8 mil millones de dólares) a la economía de Baréin.

Se espera que esta expansión respalde más de 100.000 empleos en todo el ecosistema de aviación y servicios. Un programa plurianual de desarrollo de talentos capacitará y dará empleo a ciudadanos bahreiníes en funciones de piloto, tripulación, ingeniería y tierra, con más de 1.000 contrataciones en el primer año para apoyar la agenda de avance económico de Baréin.

Asia Digital Engineering (ADE), el departamento de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés) de Capital A, planea establecer una importante presencia en Baréin mediante la construcción de un centro de vanguardia que incluye hangares y talleres que pueden prestar servicio a aeronaves de fuselaje estrecho y ancho. Este centro capacitará a talentos locales bahreiníes mediante programas de capacitación avanzada para la flota de Airbus y Boeing, y establecerá un nuevo punto de referencia de eficiencia, con el objetivo de ofrecer los tiempos de respuesta de mantenimiento, reparación y revisión más rápidos de la región. Esta rapidez permitirá a las aerolíneas locales y regionales maximizar el tiempo de actividad de los aviones y desbloquear oportunidades de ingresos adicionales. El establecimiento de este centro marca el compromiso de ADE de hacer de Baréin un verdadero centro de excelencia en ingeniería en Medio Oriente.

El departamento logístico de Capital A, Teleport, posicionará a Baréin como el principal ingreso para una expansión más allá de Asia por primera vez, con planes para basar cargueros dedicados en el Reino para fortalecer la conectividad para Medio Oriente, Europa, África y la Comunidad de Estados Independientes. Este movimiento estratégico permitirá a Teleport expandir su red internacional y facilitar mayores flujos de comercio electrónico entre Asia, Medio Oriente y otras regiones.

Este anuncio de colaboración sigue al reciente hito de Capital A en el que cumplió todas las condiciones para la eliminación de su negocio de aviación, y allanó el camino para la formación de One AirAsia Group como una aerolínea de red de bajo costo con múltiples centros. AirAsia Group se centra en la expansión mundial de las aerolíneas y Capital A hace crecer un ecosistema digital y de viajes complementario y ahora, ambas entidades están alineadas para acelerar el crecimiento, abrir nuevos mercados y ofrecer un futuro más conectado para los visitantes y socios en todo el mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811718/Capital_A.jpg

