- Capital A explora Bahréin como centro de aviación, ingeniería y logística en Oriente Medio para impulsar sus planes de expansión global

Transporte y telecomunicaciones desde el Reino de Bahréin, lo que subraya el enorme potencial de esta asociación y el papel de Bahréin como centro neurálgico en la estrategia de red global de AirAsia.

MANAMA, Bahréin, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Capital A Berhad ("Capital A" o "el Grupo") firmó hoy una Carta de Intención (LOI) con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para explorar la posibilidad de establecer a Bahrein como centro de operaciones de AirAsia en Oriente Medio, lo que marca el inicio de una asociación a largo plazo para construir un puente importante entre la ASEAN y una de las regiones de aviación de más rápido crecimiento del mundo.

Capital A explores Bahrain as Middle East aviation, engineering and logistics hub to advance global expansion plans

La carta de intención establece un marco integral para profundizar la cooperación aeronáutica y económica entre Capital A y Bahréin, con la ambición compartida de abrir nuevos caminos entre el Reino y la región de la ASEAN. Describe una colaboración multifacética en las futuras operaciones de las aerolíneas, el transporte de carga y la logística, las capacidades de mantenimiento y el desarrollo de talento.

Tony Fernandes, consejero delegado de Capital A, dijo: "Esta asociación es un punto de inflexión. Con nuestra reestructuración de la aviación a punto de completarse, tanto Capital A como AirAsia están entrando en otro capítulo audaz y disruptivo de crecimiento global, y Bahrein será una poderosa plataforma de lanzamiento para nosotros en el Medio Oriente.

"AirAsia se ha forjado sobre la base de la innovación y seguimos redefiniendo el modelo de aviación de bajo coste. Fuimos pioneros en el establecimiento de aerolíneas más allá de nuestra sede en Malasia, expandiéndonos con éxito a nuestros principales mercados de la ASEAN en Tailandia, Indonesia, Filipinas y Camboya. Bahréin continúa con el espíritu innovador y pionero de AirAsia, creando nuevos modelos para llevar adelante nuestra misión de "Ahora todo el mundo puede volar", y esto se refleja en las áreas que estamos explorando con esta alianza".

"El futuro de los viajes es multihub, fluido y sin fronteras. Para 2030, además de la posible operación de un AOC con base en Bahréin, esperamos operar más de 25 vuelos diarios entre Bahréin y nuestros megahubs de la ASEAN, transportando a más de 20 millones de pasajeros en los próximos cinco años. Habrá nuevos flujos de personas, comercio, talento y carga, no solo entre las principales capitales, sino también hacia ciudades secundarias y emergentes de rápido crecimiento, donde se produce la verdadera expansión económica".

Su Excelencia el doctor Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, ministro de Transporte y Telecomunicaciones del Reino de Bahréin, declaró: "La ambición de Bahréin de diversificar su economía, conforme a la Visión Económica 2030, recibe un nuevo impulso gracias a esta alianza con Capital A y AirAsia. Refuerza la posición de Bahréin como centro turístico y logístico en Oriente Medio, consolidando su papel como conector estratégico entre Asia, Oriente Medio, Europa, África y Estados Unidos. Este modelo de colaboración ofrece oportunidades tanto para viajeros de ocio como de negocios. Al mismo tiempo, generamos empleos especializados para nuestra mano de obra bareiní altamente cualificada e impulsamos aún más el PIB del país".

Según la carta de intención, AirAsia estudiará la posibilidad de lanzar vuelos desde Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia a Bahréin en los próximos cinco años, con conexiones posteriores a Europa y Estados Unidos. El Grupo también evaluará la obtención de un certificado de operador aéreo (AOC) con sede en Bahréin para operar aeronaves de fuselaje estrecho a ciudades clave de Oriente Medio, Asia Central, África y Europa.

Para 2030, AirAsia espera operar más de 25 vuelos diarios a través de Bahréin, transportando a más de 20 millones de pasajeros en los próximos cinco años y contribuyendo con aproximadamente 3.000 millones de BHD (8.000 millones de dólares) a la economía de Bahréin.

Se prevé que esta expansión genere más de 100.000 empleos en el sector de la aviación y los servicios. Un programa plurianual de desarrollo de talento capacitará y empleará a ciudadanos bahreiníes en puestos de piloto, tripulación, ingeniería y personal de tierra, con el objetivo de contratar a más de 1.000 personas durante el primer año para impulsar el desarrollo económico de Bahréin.

Asia Digital Engineering (ADE), la división de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO) de Capital A, planea establecer una presencia significativa en Bahréin mediante la construcción de una instalación de vanguardia que incluirá hangares y talleres capaces de dar servicio a aeronaves de fuselaje estrecho y ancho. Esta instalación impulsará el talento local bareiní a través de programas de formación avanzada para las flotas de Airbus y Boeing, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia y con el objetivo de ofrecer los tiempos de respuesta de MRO más rápidos de la región. Esto permitirá a las aerolíneas locales y regionales maximizar el tiempo de actividad de sus aeronaves y generar nuevas oportunidades de ingresos. La creación de esta instalación refleja el compromiso de ADE de convertir a Bahréin en un verdadero centro de excelencia en ingeniería en Oriente Medio.

Teleport, la división logística de Capital A, posicionará a Bahréin como la principal puerta de entrada para expandirse más allá de Asia por primera vez, con planes de establecer bases para aviones de carga exclusivos en el Reino y así fortalecer la conectividad con Oriente Medio, Europa, África y la CEI. Esta iniciativa estratégica permitirá a Teleport expandir su red internacional y facilitar un mayor flujo de comercio electrónico entre Asia, Oriente Medio y otras regiones.

Este anuncio de alianza se produce tras el reciente hito de Capital A, que permitió cumplir con todas las condiciones para la venta de su negocio de aviación, allanando el camino para la formación de un único Grupo AirAsia como aerolínea de bajo coste con múltiples centros de conexión. Con el Grupo AirAsia centrado en la expansión global de la aerolínea y Capital A desarrollando un ecosistema digital y de viajes complementario, ambas entidades están ahora alineadas para acelerar el crecimiento, acceder a nuevos mercados y ofrecer un futuro más conectado a clientes y socios en todo el mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811718/Capital_A.jpg