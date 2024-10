CareEdge anuncia entrada na Escala de Classificações Globais com lançamento de Classificações Soberanas para 39 países

Primeira agência de classificação de crédito indiana a entrar na Escala de Classificações Globais com o lançamento da CareEdge Global IFSC Ltd.

Relatório CareEdge revelado sobre classificações soberanas de economias globais

MUMBAI, Índia, 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- CareEdge Ratings, principal agência de classificação de crédito da Índia, anunciou hoje que se tornou a primeira agência de classificação de crédito indiana a entrar no espaço da Escala de Classificações Globais, por meio de sua subsidiária, a CareEdge Global IFSC Limited.

A CareEdge divulgou um relatório sobre as classificações soberanas das economias globais, divulgando as classificações soberanas de 39 países em um megaevento realizado na GIFT City, Gandhinagar, Índia. Muitas personalidades eminentes de reguladores, empresas e formuladores de políticas estiveram presentes durante o lançamento, incluindo Shri K.V. Kamath – renomado líder corporativo na Índia, Shri Ashish Kumar Chauhan – MD & CEO, NSE e Shri Sanjeev Sanyal – Membro do Conselho Consultivo Econômico do Primeiro Ministro.

Em sua primeira ação de classificação soberana, a CareEdge Global atribuiu as seguintes classificações a 39 países: AAA para Alemanha, Holanda, Cingapura e Suécia; AA+ para Austrália, Canadá e EUA; AA- para França, Japão, Coreia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido; A+ para Portugal, A para China e Espanha; A- para Chile, Malásia e Tailândia; BBB+ para Botsuana, Índia e Filipinas; BBB para Indonésia, Itália e Ilhas Maurício; BBB- para México, Marrocos e Peru; BB+ para Brasil, Colômbia, Grécia e Vietnã; BB para África do Sul; B+ para Turquia; B para Nigéria; B- para Equador e Egito; CCC+ para Bangladesh; CCC para Argentina e D para Etiópia.

Falando na ocasião, Mehul Pandya MD e CEO do Grupo CareEdge, disse, "Este é um marco significativo para nós em nossa jornada para nos tornarmos uma instituição global baseada no conhecimento. À medida que a influência econômica da Índia cresce, é oportuno e apropriado que uma empresa indiana entre nesse domínio. A CareEdge Ratings traz consigo uma compreensão diferenciada das economias emergentes - uma perspectiva que é inestimável no complexo ambiente econômico global de hoje. Estamos convencidos de que é muito importante ter transparência na metodologia das classificações soberanas, particularmente na avaliação do potencial de crescimento e das necessidades de investimento das economias. Isso se reflete nas avaliações atribuídas por nós. Estamos conscientes da responsabilidade que vem com a nossa entrada neste espaço e estamos totalmente comprometidos em fornecer uma opinião independente e imparcial."

A metodologia de Classificações Soberanas da CareEdge envolve a análise sob cinco grandes pilares para determinar a qualidade de crédito de um soberano. Esses pilares são Estrutura Econômica e Resiliência (peso de 25%), Força Fiscal (peso de 25%), Posição Externa e Vínculos (peso de 16,67%), Estabilidade Monetária e Financeira (peso de 16,67%) e Instituições e Qualidade de Governança (peso de 16,67%). A avaliação de cada um desses pilares é baseada na consideração de tendências históricas, atuais e futuras esperadas.

Rajani Sinha, economista-chefe da CareEdge Ratings, disse: "Nossa metodologia é robusta e captura adequadamente as nuances das economias desenvolvidas e emergentes, mesmo aplicando limites consistentes entre os países. Essa classificação atribuída usando nossa metodologia ajudará os investidores e aumentará a diversidade de opiniões sobre vários países."

O relatório completo sobre Classificações Soberanas de Economias Globais pode ser acessado em www.careedgeglobal.com

Sobre a CareEdge Ratings

A CareEdge é um grupo analítico baseado em conhecimento que oferece serviços em classificações de crédito, análise, consultoria e sustentabilidade. Fundada em 1993, a controladora CARE Ratings Ltd (CareEdge Ratings) é a segunda maior agência de classificação da Índia, com um histórico confiável de empresas de classificação em diversos setores e ocupando posições de liderança em setores de alto crescimento, como BFSI e Infra. As subsidiárias integrais da CareEdge Ratings são (I) CARE Analytics & Advisory Private Ltd. (anteriormente conhecida como CARE Risk Solutions Pvt. Ltd.), e (II) CARE ESG Ratings Ltd, (anteriormente conhecida como CARE Advisory Research and Training Ltd.). Além da CareEdge Global IFSC Ltd., as outras entidades subsidiárias internacionais da CareEdge Ratings incluem a CARE Ratings Africa (Private) Limited nas Ilhas Maurício, a CARE Ratings South Africa Pty. Ltd, e CARE Ratings Nepal Limited.

