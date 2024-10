CareEdge annonce son entrée sur le marché mondial des notation avec le lancement de notations souveraines pour 39 pays

Première agence de notation indienne à entrer sur le marché mondial des notation avec le lancement de CareEdge Global IFSC Ltd.

Dévoilement du rapport CareEdge sur les notations souveraines d'économies mondiales

MUMBAI, Inde, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- CareEdge Ratings, la première agence de notation de crédit en Inde, a annoncé aujourd'hui qu'elle était devenue la première agence de notation de crédit indienne à pénétrer le marché mondial des notation, par l'intermédiaire de sa filiale CareEdge Global IFSC Limited.

CareEdge a dévoilé un rapport sur les notations souveraines d'économies mondiales, publiant les notations souveraines de 39 pays lors d'un méga-événement organisé à GIFT City, à Gandhinagar, en Inde. De nombreuses personnalités éminentes issues d'autorités de régulation, d'entreprises et des pouvoirs publics étaient présentes lors du lancement, notamment Shri K.V. Kamath, dirigeant d'entreprise renommé en Inde, Shri Ashish Kumar Chauhan, directeur général et chef de la direction de NSE, et Shri Sanjeev Sanyal, membre du Conseil consultatif économique auprès du Premier ministre.

Dans sa première action de notation souveraine, CareEdge Global a attribué les notes suivantes à 39 pays : AAA pour l'Allemagne, les Pays-Bas, Singapour et la Suède ; AA+ pour l'Australie, le Canada et les États-Unis ; AA- pour la France, le Japon, la Corée, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni ; A+ pour le Portugal ; A pour la Chine et l'Espagne ; A- pour le Chili, la Malaisie et la Thaïlande ; BBB+ pour le Botswana, l'Inde et les Philippines ; BBB pour l'Indonésie, l'Italie et l'Île Maurice ; BBB- pour le Mexique, le Maroc et le Pérou ; BB+ pour le Brésil, la Colombie, la Grèce et le Vietnam ; BB pour l'Afrique du Sud ; B+ pour la Turquie ; B pour le Nigeria ; B- pour l'Équateur et l'Égypte ; CCC+ pour le Bangladesh ; CCC pour l'Argentine et D pour l'Éthiopie.

S'exprimant à cette occasion, Mehul Pandya, directeur général et chef de la direction du groupe CareEdge, a déclaré, « Il s'agit d'une étape importante pour nous dans notre parcours visant à devenir une institution mondiale basée sur la connaissance. À mesure que l'influence économique de l'Inde s'accroît, il est à la fois opportun et approprié pour une entreprise indienne d'entrer dans ce domaine. CareEdge Ratings apporte une compréhension nuancée des économies émergentes - une perspective inestimable dans l'environnement économique mondial complexe d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus qu'il est très important d'intégrer la transparence dans la méthodologie des notations souveraines, en particulier pour évaluer le potentiel de croissance et les besoins d'investissement des économies. Cela se reflète dans les notes que nous attribuons. Nous sommes conscients de la responsabilité qui accompagne notre entrée dans ce domaine et nous engageons pleinement à fournir une opinion indépendante et impartiale. »

La méthodologie de CareEdge Sovereign Ratings consiste à analyser cinq grands volets pour déterminer la solvabilité d'un État souverain. Ces volets sont : structure et résilience économiques (pondération de 25 %), solidité financière (pondération de 25 %), position extérieure et relations extérieures (pondération de 16,67 %), stabilité monétaire et financière (pondération de 16,67 %) et institutions et qualité de la gouvernance (pondération de 16,67 %). L'évaluation de chacun de ces volets repose sur la prise en compte des tendances historiques, actuelles et futures attendues.

Rajani Sinha, économiste en chef chez CareEdge Ratings , a déclaré : « Notre méthodologie est solide et saisit bien les nuances des économies développées et émergentes, même en appliquant des seuils cohérents pour tous les pays. Cette note attribuée selon notre méthodologie aidera les investisseurs et renforcera la diversité des opinions sur les différents pays. »

L'intégralité du rapport sur les notations souveraines d'économies mondiales est disponible à l'adresse suivante : www.careedgeglobal.com

À propos de CareEdge Ratings

CareEdge est un groupe d'analyse basé sur la connaissance qui offre des services en matière de notation de crédit, d'analyse, de conseil et de développement durable. Fondée en 1993, la société mère CARE Ratings Ltd. (CareEdge Ratings) est la deuxième plus grande agence de notation de l'Inde, avec un historique crédible de notation d'entreprises dans divers secteurs et des positions de leader dans des secteurs à forte croissance tels que la banque de détail, les services financiers et l'assurance, ainsi que les infrastructures. Les filiales à 100 % de CareEdge Ratings sont (I) CARE Analytics & Advisory Private Ltd. (anciennement CARE Risk Solutions Pvt. Ltd.) et (II) CARE ESG Ratings Ltd. (anciennement CARE Advisory Research and Training Ltd.). Outre CareEdge Global IFSC Ltd, les autres filiales internationales de CareEdge Ratings sont CARE Ratings Africa (Private) Limited à Maurice, CARE Ratings South Africa Pty. Ltd et CARE Ratings Nepal Limited.

