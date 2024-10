CareEdge 正式進軍全球評級市場，率先發佈 39 個國家主權評級

印度首家信貸評級機構 CareEdge Global IFSC Ltd. 隆重推出全球主權評級

CareEdge 發佈全球經濟體主權評級報告

印度孟買2024年10月5日 /美通社/ -- 印度領先的信貸評級機構 CareEdge Ratings 今日宣佈,其子公司 CareEdge Global IFSC Limited 正式進軍全球評級市場,成為印度首家涉足此領域的信貸評級機構。

CareEdge 在印度甘地納格爾 GIFT City 舉行盛大發佈會,隆重推出全球經濟體主權評級報告,並率先發佈 39 個國家/地區的主權評級。發佈會雲集各界翹楚,包括監管機構、企業高層和政策制定者,其中有印度著名企業領袖 Shri K.V. Kamath、NSE 董事總經理兼行政總裁 Shri Ashish Kumar Chauhan,以及印度總理經濟顧問委員會成員 Shri Sanjeev Sanyal。

CareEdge Global 首次發佈主權評級,涵蓋 39 個國家/地區,評級如下:AAA 級:德國、荷蘭、新加坡、瑞典;AA+ 級:澳洲、加拿大、美國;AA- 級:法國、日本、韓國、阿聯酋、英國;A+ 級:葡萄牙;A 級:中國、西班牙;A- 級:智利、馬來西亞、泰國;BBB+ 級:博茨瓦納、印度、菲律賓;BBB 級:印尼、意大利、毛里裘斯;BBB- 級:墨西哥、摩洛哥、秘魯;BB+ 級:巴西、哥倫比亞、希臘、越南;BB 級:南非;B+ 級:土耳其;B 級:尼日利亞;B- 級:厄瓜多爾、埃及;CCC+ 級:孟加拉;CCC 級:阿根廷;D 級:埃塞俄比亞。

CareEdge 董事總經理兼集團行政總裁 Mehul Pandya 在發佈會上表示:「這是一個重要的里程碑,標誌著我們將踏上成為全球性知識型機構的征途。隨著印度經濟影響力與日俱增,印度企業進軍全球評級市場恰逢其時。CareEdge Ratings 對新興經濟體擁有深刻的理解,這種獨到見解在當今複雜多變的全球經濟環境下尤為寶貴。我們堅信,主權評級方法的透明度至關重要,尤其是在評估經濟體的增長潛力和投資需求方面。這一點亦充分體現在我們發佈的評級之中。我們深知肩負的重任,並矢志提供獨立、公正的專業意見。」

CareEdge 的主權評級方法涵蓋五大支柱,藉此分析並確定主權國家的信譽度。這五大支柱分別是:經濟結構和韌性(佔 25%)、財政實力(佔 25%)、外部頭寸和聯繫(佔 16.67%)、貨幣和金融穩定性(佔 16.67%)以及制度和治理質量(佔 16.67%)。CareEdge 會仔細考量各個支柱的歷史、現狀和預期未來趨勢,作出全面評估。

CareEdge Ratings 首席經濟學家 Rajani Sinha 指出:「我們的評級方法穩健可靠,即使在各國採用一致的門檻標準,仍能準確捕捉發達經濟體和新興經濟體的細微差別。這些評級將有助於投資者了解各國的信用狀況,並為市場提供更多元化的觀點。」

有關全球經濟體主權評級的完整報告,請瀏覽www.careedgeglobal.com

關於 CareEdge Ratings

CareEdge 是一家以知識為本的分析集團,提供信貸評級、分析、諮詢和可持續發展方面的服務。母公司 CARE Ratings Ltd (CareEdge Ratings) 成立於 1993 年,是印度第二大評級機構,擁有卓越往績,為各行各業的公司提供評級服務,並在銀行、金融服務和保險業 (BFSI) 以及基建等高增長行業穩佔領導地位。CareEdge Ratings 的全資子公司包括:(I) CARE Analytics & Advisory Private Ltd.(前稱 CARE Risk Solutions Pvt. Ltd.)和 (II) CARE ESG Ratings Ltd(前稱 CARE Advisory Research and Training Ltd.)。除了 CareEdge Global IFSC Ltd. 外,CareEdge Ratings 的其他國際子公司包括位於毛里裘斯的 CARE Ratings Africa (Private) Limited,CARE Ratings South Africa Pty. Ltd 和 CARE Ratings Nepal Limited。

