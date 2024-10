CareEdge anuncia su entrada en las calificaciones a escala global con el lanzamiento de las calificaciones soberanas para 39 países

Primera agencia de calificación crediticia india en ingresar a la escala global de calificaciones con el lanzamiento de CareEdge Global IFSC Ltd.

CareEdge presenta su informe sobre las calificaciones soberanas de las economías mundiales

BOMBAY, India, 4 de octubre de 2024 /PRNewswire/ --CareEdge Ratings, la principal agencia de calificación crediticia de la India, anunció hoy que se ha convertido en la primera agencia de calificación crediticia india en entrar en el espacio de calificaciones a escala global, a través de su filial CareEdge Global IFSC Limited.

CareEdge ha presentado un informe sobre las calificaciones soberanas de las economías mundiales, donde ha hecho públicos los datos correspondientes a 39 países en un megaevento celebrado en GIFT City, Gandhinagar, India. Muchas personalidades relevantes de entidades reguladoras, empresas y responsables políticos estuvieron presentes durante el lanzamiento, entre las que se incluyeron Shri K.V. Kamath, reconocido líder corporativo en la India, Shri Ashish Kumar Chauhan, director general y director ejecutivo de NSE, y Shri Sanjeev Sanyal, miembro del Consejo Asesor Económico del primer ministro.

En su primera acción de calificación soberana, CareEdge Global ha otorgado las siguientes calificaciones a 39 países: AAA a Alemania, Países Bajos, Singapur y Suecia; AA+ a Australia, Canadá y Estados Unidos; AA- a Francia, Japón, Corea, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido; A+ a Portugal; A a China y España; A- a Chile, Malasia y Tailandia; BBB+ a Botsuana, India y Filipinas; BBB a Indonesia, Italia y Mauricio; BBB- a México, Marruecos y Perú; BB+ a Brasil, Colombia, Grecia y Vietnam; BB a Sudáfrica ; B+ a Turquía; B a Nigeria; B- a Ecuador y Egipto; CCC+ a Bangladesh; CCC a Argentina y D a Etiopía.

Refiriéndose al tema, Mehul Pandya director general y director ejecutivo del grupo en CareEdge expresó: "Este es un hito importante para nosotros en nuestro propósito de convertirnos en una institución global basada en el conocimiento. A medida que crece la influencia económica de la India, es oportuno y apropiado que una empresa india ingrese a esta esfera. CareEdge Ratings aporta una comprensión de los detalles y matices de las economías emergentes, una perspectiva que resulta imprescindible en el complejo entorno económico global de hoy. Estamos convencidos de que es muy importante ofrecer transparencia en la metodología de las calificaciones soberanas, particularmente en la evaluación del potencial de crecimiento y las necesidades de inversión de las economías. Esto se refleja en las calificaciones que asignamos. Somos conscientes de la responsabilidad que conlleva nuestra entrada en este espacio y estamos totalmente comprometidos con proporcionar una opinión independiente e imparcial".

La metodología de las calificaciones soberanas de CareEdge implica un análisis bajo cinco amplios pilares en función de determinar la solvencia crediticia de un país. Estos pilares son la estructura económica y la resiliencia (25 % de ponderación), la fortaleza fiscal (25 % de ponderación), la posición y los vínculos externos (16,67 % de ponderación), la estabilidad monetaria y financiera (16,67 % de ponderación) y las instituciones y la calidad de la gobernanza (16,67 % de ponderación). La evaluación de cada uno de estos pilares se basa en la consideración de las tendencias históricas, actuales y futuras esperadas.

Rajani Sinha, economista principal de CareEdge Ratings expresó: "Nuestra metodología es sólida y captura adecuadamente los matices de las economías desarrolladas y emergentes, incluso al aplicar valores límites consistentes en todos los países. Esta calificación otorgada usando nuestra metodología ayudará a los inversores y mejorará la diversidad de opiniones sobre varios países".

Se puede acceder al informe completo sobre calificaciones soberanas de economías globales en www.careedgeglobal.com

Acerca de CareEdge Ratings

CareEdge es un grupo de análisis basado en el conocimiento que ofrece servicios en calificaciones crediticias, analíticas, consultoría y sostenibilidad. Establecida en 1993, la empresa matriz CARE Ratings Ltd (CareEdge Ratings) es la segunda agencia de calificación más grande de la India, con un historial fidedigno de compañías de calificación en diversos sectores y posiciones de liderazgo en sectores de alto crecimiento como la banca, servicios financieros y seguros, (BFSI, por sus siglas en inglés), e Infraestructura. Las subsidiarias de propiedad absoluta de CareEdge Ratings son (I) CARE Analytics & Advisory Private Ltd. (anteriormente conocida como CARE Risk Solutions Pvt. Ltd.), y (II) CARE ESG Ratings Ltd, (anteriormente conocida como CARE Advisory Research and Training Ltd.). Además de CareEdge Global IFSC Ltd., otras entidades subsidiarias internacionales de CareEdge Ratings son CARE Ratings Africa (Private) Limited en Mauricio, CARE Ratings South Africa Pty. Ltd, y CARE Ratings Nepal Limited.

Para obtener más detalles, comuníquese con:

Tayyab Imadi

+91 99672 12492

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2522968/4950106/CGRL_Logo.jpg

FUENTE CareEdge Ratings