Carteira Web3 da KuCoin integra a SWAP API da 1inch para viabilizar trocas de ativos do mundo real (RWA) sem taxas de gás e protegidas contra MEV

Melhora o acesso à liquidez e a execução contínua de ativos do mundo real tokenizados em uma carteira de autocustódia

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Carteira Web3 da KuCoin anunciou hoje sua integração com a SWAP API da 1inch, reforçando sua infraestrutura de troca integrada à carteira para criptoativos compatíveis e ativos do mundo real tokenizados. Aproveitando a recente integração da Carteira Web3 da KuCoin com a Ondo Global Markets, que trouxe centenas de exposições a ativos do mundo real tokenizados para sua carteira de autocustódia, a integração da SWAP API da 1inch aprimora ainda mais a camada de transações subjacente a essa experiência, permitindo trocas sem taxa de gás, acesso a maior liquidez, preços mais competitivos e proteção integrada contra MEV. A integração reflete o compromisso contínuo da Carteira Web3 da KuCoin em desenvolver um portal mais seguro, acessível e confiável para que os usuários possam participar tanto dos mercados de criptoativos quanto dos mercados de ativos do mundo real.

image1

À medida que os ativos do mundo real tokenizados (RWAs) continuam a se expandir na blockchain, a qualidade da execução, a segurança e a infraestrutura tornam-se cada vez mais importantes para a adoção por parte dos usuários. Por meio da SWAP API da 1inch, os usuários da Carteira Web3 da KuCoin podem desfrutar de uma experiência de troca mais fluida, projetada para reduzir os atritos comuns na blockchain, incluindo a necessidade de manter tokens de gás nativos, a liquidez fragmentada, as preocupações com o slippage e os riscos associados a ataques de front-running ou sandwich.

"A Carteira Web3 da KuCoin foi criada para tornar a autocustódia mais acessível, sem comprometer a qualidade da execução nem a confiança dos usuários", afirmou Gas Meng, chefe de operações da Carteira Web3 da KuCoin. "Com a integração da SWAP API da 1inch, podemos oferecer uma experiência de troca mais fluida, apoiada por melhores preços, maior liquidez, execução sem taxa de gás e proteção contra MEV. À medida que continuamos a ampliar o suporte a ativos tradicionais tokenizados, estamos ajudando os usuários a interagir com os mercados na blockchain por meio de uma experiência de carteira mais segura e confiável."

"A integração da SWAP API da 1inch pela Carteira Web3 da KuCoin sintetiza o que torna a DeFi tão extraordinária. É uma combinação entre a autocustódia dos usuários e nossa infraestrutura de liquidez de ponta, proporcionando aos usuários acesso a ativos do mundo real (RWAs) e permitindo que negociem com facilidade, sem taxas de gás nem risco de MEV. Temos a satisfação de continuar apoiando o crescimento dos RWAs na blockchain", afirmou Sergej Kunz, cofundador da 1inch.

Olhando para o futuro, a Carteira Web3 da KuCoin pretende continuar aprimorando sua infraestrutura de negociação integrada à carteira, como parte de seu plano de ação mais amplo para se tornar um portal completo para a participação em criptoativos e ativos do mundo real.

Sobre a Carteira Web3 da KuCoin

A Carteira Web3 da KuCoin é uma carteira descentralizada, sem custódia e multichain, desenvolvida com foco na segurança e em vantagens exclusivas na blockchain. Troque facilmente entre redes com um agregador DEX entre cadeias integrado, negocie contratos perpétuos nativos da carteira e acesse ativos do mundo real (RWAs) tokenizados, diretamente na sua carteira. Identifique oportunidades em fase inicial com as ferramentas do Smart Money, explore mais de 1.000 DApps e acompanhe os lançamentos de novos tokens por meio de um Airdrop Hub dedicado. Seu portal completo para criptomoedas e finanças tradicionais na Web3.

Saiba mais: X | Telegram | Instagram

Sobre a 1inch

1inch impulsiona as finanças descentralizadas com uma experiência de negociação de criptomoedas integrada para 26 milhões de usuários. Além de ser a principal plataforma para trocas de tokens eficientes e de baixo custo, com mais de US$ 500 milhões em transações diárias, a 1inch oferece uma série de ferramentas inovadoras, incluindo uma carteira segura de autocustódia, um rastreador de portfólio para gerenciar ativos digitais, um portal empresarial dedicado que dá acesso à sua tecnologia de ponta e até mesmo um cartão de débito para facilitar os gastos com criptomoedas. Ao inovar continuamente, a 1inch está simplificando o DeFi para todos.

Site | 1inch Business | X | Blog

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973764/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/5956144/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin