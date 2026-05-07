KuCoin Web3 Wallet integra la API de swap de 1inch para potenciar los swaps de activos del mundo real sin gas y protegidos por MEV

Mejora el acceso a la liquidez y la ejecución ininterrumpida para los activos del mundo real tokenizados dentro de una billetera de autocustodia

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Eldía de hoy, KuCoin Web3 Wallet (billetera web3 de KuCoin) anunció su integración con la API de swap de 1inch, con lo que fortalece su infraestructura nativa de la billetera para criptoactivos compatibles y activos del mundo real tokenizados. A partir de la reciente integración de KuCoin Web3 Wallet con Ondo Global Markets, que incorporó cientos de exposiciones de activos del mundo real tokenizados a su billetera de autocustodia, la integración con la API de swap de 1inch optimiza aún más la capa de transacciones tras esta experiencia al facilitar los swaps sin gas, un mayor acceso a liquidez, precios más competitivos y protección MEV integrada. La integración refleja el compromiso continuo de KuCoin Web3 Wallet de crear una pasarela más segura, accesible y confiable para que los usuarios participen en los mercados tanto de activos criptonativos como de activos del mundo real.

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A medida que los activos del mundo real tokenizados continúan su expansión en cadena, la calidad de la ejecución, la seguridad y la infraestructura se vuelven cada vez más importantes para la adopción por parte de los usuarios. A través de la API de swap de 1inch, los usuarios de KuCoin Web3 Wallet pueden acceder a una experiencia de swap más fluida, diseñada para reducir los obstáculos frecuentes en cadena, entre ellos la necesidad de contar con tokens de gas nativos, la liquidez fragmentada, las preocupaciones por los deslizamientos y los riesgos asociados a ataques de tipos "front-running" o "sándwich".

"KuCoin Web3 ha sido desarrollada para permitir que la autocustodia sea más accesible sin comprometer la calidad de la ejecución ni la confianza del usuario", comentó Gas Meng, director de Operaciones de KuCoin Web3 Wallet. "Con la integración de la API de swap de 1inch, podemos brindar una experiencia de swap más fluida respaldada por mejores precios, mayor liquidez, ejecución sin gas y protección MEV. Mientras seguimos ampliando el apoyo para activos de finanzas tradicionales tokenizados, ayudamos a los usuarios a participar en los mercados en cadena a través de una experiencia de billetera más segura y confiable".

"La integración de la API de swap de 1inch por KuCoin Web3 Wallet representa todo lo que hace de las finanzas descentralizadas una alternativa ideal. Esta combina sus funciones de autocustodia con nuestra infraestructura de liquidez de primer nivel para permitir que los usuarios accedan a activos del mundo real y puedan operar ininterrumpidamente sin gas ni riesgo de MEV. Nos complace continuar apoyando el crecimiento de los activos del mundo real en cadena", expresó Sergej Kunz, cofundador de 1inch.

De cara al futuro, KuCoin Web3 Wallet aspira a mejorar aún más su infraestructura de operaciones en billetera como parte de su plan más amplio de convertirse en una pasarela integral para la participación de criptomonedas y activos del mundo real.

Acerca de KuCoin Web3 Wallet

KuCoin Web3 Wallet es una billetera descentralizada, sin custodia y multicadena, diseñada para ofrecer seguridad y ventajas en cadena. Intercambie activos sin interrupciones entre redes gracias al agregador DEX entre cadenas integrado, opere con contratos perpetuos nativos de la billetera y acceda a activos del mundo real (RWA) tokenizados directamente desde su billetera. Descubra oportunidades en fase inicial con las herramientas de Smart Money, explore más de 1.000 DApps y no se pierda los lanzamientos de nuevos tokens mediante un centro de airdrops específico. Su portal integral para criptomonedas y finanzas tradicionales en Web3.

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Acerca de 1inch

1inch acelera las finanzas descentralizadas con una experiencia perfecta en operaciones de criptomonedas para 26 millones de usuarios. Además de ser la principal plataforma para realizar swaps de tokens eficientes y de bajo costo con más de 500 millones de dólares en operaciones diarias, 1inch ofrece una amplia variedad de herramientas innovadoras, que incluyen una billetera de autocustodia segura, un rastreador de cartera para administrar activos digitales, un portal comercial especializado que proporciona acceso a su tecnología de última generación e incluso, una tarjeta de débito para facilitar el gasto en criptomonedas. Al innovar de forma continua, 1inch simplifica las DeFi para todos.

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FUENTE KuCoin