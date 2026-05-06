KuCoin lança o Mês Anti-Phishing para fortalecer a proteção dos usuários em meio às observâncias globais de conscientização sobre segurança

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global líder em criptomoedas construída sobre confiança, anunciou hoje o lançamento de sua iniciativa "Mês Anti-Phishing", reforçando seu compromisso em proteger os usuários por meio de uma combinação de educação, tecnologia e gestão proativa de riscos. Após uma estreia bem recebida no ano passado, a iniciativa retorna para sua segunda edição.

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Nos últimos anos, a KuCoin identificou um número crescente de ataques de phishing direcionados aos seus usuários, com indivíduos afetados concentrados principalmente em determinadas regiões. Entre essas ameaças, o phishing por SMS (smishing) e o phishing por e-mail surgiram como os principais vetores de ataque, respondendo por mais de 90% dos incidentes. Esses ataques não apenas resultam em perdas financeiras diretas, mas também têm um impacto duradouro na confiança dos usuários. Em resposta, a KuCoin priorizou uma abordagem mais sistemática para os esforços contra phishing, elevando a proteção dos usuários como foco estratégico central.

Nesse contexto, maio marca várias observâncias globais de conscientização em cibersegurança, incluindo o Dia Mundial da Segurança da Informação, o Dia Mundial da Senha e iniciativas de cibersegurança lideradas pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). Aproveitando esse momento, a KuCoin está lançando sua iniciativa "Mês Anti-Phishing" para aumentar a conscientização dos usuários e promover práticas de autoproteção mais robustas em sua comunidade global.

Guiada por sua filosofia de "segurança como serviço", a KuCoin construiu uma estrutura abrangente de defesa que combina educação dos usuários, mecanismos de incentivo e tecnologia avançada de segurança:

Detecção e interceptação de riscos em tempo real

A KuCoin implantou um mecanismo de detecção de phishing de destaque no setor, capaz de identificar e bloquear tentativas de login suspeitas e atividades de retirada não autorizadas.

O sistema impede mais de 5.000 tentativas de acesso de alto risco diariamente, servindo como a primeira linha de defesa para as contas dos usuários.

A KuCoin implantou um mecanismo de detecção de phishing de destaque no setor, capaz de identificar e bloquear tentativas de login suspeitas e atividades de retirada não autorizadas. O sistema impede mais de 5.000 tentativas de acesso de alto risco diariamente, servindo como a primeira linha de defesa para as contas dos usuários. Alertas de segurança de ponta a ponta e proteção com múltiplos fatores

Em ações críticas dos usuários — incluindo login, retiradas e vinculação de API — a KuCoin integra autenticação multifatorial (MFA) e alertas de risco em tempo real para garantir que os usuários estejam totalmente informados antes de prosseguir.

Em ações críticas dos usuários — incluindo login, retiradas e vinculação de API — a KuCoin integra autenticação multifatorial (MFA) e alertas de risco em tempo real para garantir que os usuários estejam totalmente informados antes de prosseguir. Educação contínua em segurança

A KuCoin compartilha regularmente conhecimentos sobre segurança, estudos de caso de phishing e conteúdos de conscientização sobre riscos por meio de sua plataforma e aplicativo. Um módulo integrado de "Pontuação de Segurança" ajuda ainda mais os usuários a avaliar e melhorar suas práticas de segurança da conta ao longo do tempo.

"No cenário atual de ameaças, confiar apenas em proteções técnicas já não é suficiente. Uma segurança eficaz requer tanto recursos robustos da plataforma quanto um comportamento informado de usuários", disse Edwin Wong, chefe de Gestão de Riscos da KuCoin. "Por meio do Mês Anti-Phishing, visamos tornar a segurança um hábito diário — algo que os usuários podem entender, se envolver e praticar ativamente, fortalecendo assim a confiança de longo prazo entre a plataforma e nossos usuários."

Como parte fundamental dessa iniciativa, a KuCoin está lançando a segunda edição de sua campanha "Mês Anti-Phishing" em maio de 2026, marcando seu primeiro esforço em larga escala para integrar a educação em segurança com o engajamento baseado em incentivos.

Por meio de um formato interativo de aprender-para-ganhar, os usuários são incentivados a:

Aprender conhecimentos essenciais sobre anti-phishing

Concluir um quiz curto

Ativar recursos adicionais de proteção da conta, como Códigos Anti-Phishing

Os participantes que concluírem o programa serão elegíveis para recompensas exclusivas. Clique aqui para participar da campanha.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin