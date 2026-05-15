KuCoin divulga o relatório anual do Trust Project de US$ 2 bilhões, destacando avanços importantes em segurança, conformidade, transparência e proteção ao usuário

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder em criptomoedas baseada na confiança, divulgou hoje seu Relatório Anual do Trust Project de US$ 2 bilhões, marcando um ano desde o lançamento da iniciativa em abril de 2025 e destacando como a empresa vem fortalecendo continuamente sua estrutura de confiança de longo prazo nas áreas de segurança, conformidade, transparência, proteção do usuário e resiliência operacional global. O relatório apresenta o Trust Project como um esforço plurianual destinado a reforçar a infraestrutura, os controles e a transparência necessários para a próxima fase da adoção de criptomoedas, também aplicando tecnologias avançadas, incluindo IA, para aprimorar o monitoramento de riscos, a eficiência operacional e a resiliência da plataforma. Este projeto foi concebido para promover a inovação responsável, reforçar a proteção dos usuários e contribuir para elevar os padrões de confiança em todo o ecossistema de criptomoedas, refletindo a convicção da KuCoin de que a próxima fase de crescimento do setor deve ser sustentada por bases mais sólidas, inteligentes e verificáveis.

No último ano, o Trust Project traduziu esse compromisso em avanços mensuráveis em seus cinco pilares principais: Infraestrutura de Segurança, Conformidade e Governança, Transparência Verificável, Proteção do Usuário e Infraestrutura Global e Resiliência Operacional. Juntos, esses pilares formam uma estrutura de confiança integrada que une segurança e governança fundamentais à transparência, à proteção do usuário e à resiliência operacional de longo prazo.

Entre os principais avanços destacados na análise, a KuCoin obteve as certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 e CCSS, tornando-se a primeira grande corretora de criptomoedas a possuir todas as quatro principais certificações de segurança e privacidade. A empresa também reforçou sua posição regulatória em mercados globais importantes, incluindo o registro na AUSTRAC como corretora de moedas digitais na Austrália e a obtenção da licença MiCAR na Áustria para a KuCoin EU. Além disso, a KuCoin fortaleceu a proteção institucional de ativos por meio da Liquidação Fora da Bolsa, proporcionando aos clientes institucionais acesso a serviços de custódia qualificados e a mecanismos de proteção aprimorados. Em termos de transparência, a KuCoin foi reconhecida pela CryptoQuant como Líder em Transparência de Prova de Reservas, com base em mais de 42 relatórios mensais consecutivos de PoR, mecanismos de verificação no nível do usuário e validação contínua realizada por terceiros. O Trust Project também promoveu avanços técnicos mais aprofundados, incluindo controles de acesso de confiança zero, proteção de dados com foco na privacidade, gerenciamento de chaves de alta segurança, observabilidade de SLA em tempo real, planejamento de capacidade, procedimentos operacionais comprovados na prática, operações de segurança assistidas por IA, monitoramento e análise de riscos orientados por IA, e recursos de reprodução de raft do Spot v3 para reforçar a auditabilidade e a análise forense. No conjunto, esses avanços ajudaram a reforçar a resiliência da infraestrutura da KuCoin, a melhorar a detecção de riscos e a eficiência da resposta, além de fortalecer a proteção dos usuários.

BC Wong, CEO da KuCoin, afirmou:

"Na próxima fase do mercado de criptomoedas, o fator confiança distinguirá as plataformas que crescerão das que simplesmente sobreviverão. O Trust Project de US$ 2 bilhões reflete nossa convicção de que segurança, conformidade e transparência devem funcionar como infraestrutura essencial, e não como aspectos secundários. Estamos utilizando tecnologias como a IA para promover melhorias sistêmicas nas áreas de gestão de riscos, resiliência e transparência. Mas a tecnologia, por si só, não gera confiança — ela se sustenta em normas claras, transparência e inovação responsável."

O Relatório Anual do Trust Project de US$ 2 bilhões reflete o compromisso contínuo da KuCoin em construir uma plataforma mais segura, transparente e resiliente para usuários, instituições e parceiros em todo o mundo, ao mesmo tempo em que contribui para um padrão de confiança mais sólido em todo o setor.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin