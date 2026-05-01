Carteira Web3 da KuCoin traz centenas de ações tokenizadas da Ondo para sua carteira de autocustódia

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin Web3 anunciou hoje que a carteira Web3 da Kucoin incorporou a Ondo Global Markets, a maior plataforma global de ações tokenizadas, ampliando sua cobertura de ativos para além da negociação perpétua nativa na carteira, de modo a incluir ativos do mundo real tokenizados. Graças a essa integração, os usuários podem acessar com mais facilidade mais de 260 ativos on-chain vinculados ao setor financeiro tradicional (TradFi), incluindo ações e ETFs norte-americanos tokenizados, por meio de uma carteira de autocustódia.

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Com os ativos do mundo real se tornando uma parte cada vez mais importante da economia on-chain, essa integração apresenta um modelo prático de carteira de autocustódia que reduz a dependência de intermediários sem afetar o controle do usuário. Ao reunir ativos nativos de criptomoedas, contratos perpétuos nativos e títulos tokenizados em uma única interface, a carteira Web3 da Kucoin continua a consolidar seu papel como um portal mais integrado para os mercados on-chain. Isso reforça ainda mais o posicionamento da carteira Web3 da Kucoin como uma carteira descentralizada segura e fácil de usar, evoluindo para uma camada de acesso unificada que permite uma gestão multichain integrada tanto nos mercados de criptoativos nativos quanto nos de ativos do mundo real.

Essa integração amplia ainda mais os recursos da carteira Web3 da KuCoin, permitindo que os usuários descubram, visualizem e acessem títulos tokenizados compatíveis com a Ondo diretamente na carteira, incluindo Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, bem como ETFs vinculados ao ouro, à prata e ao Nasdaq. Os usuários podem gerenciar tanto criptoativos quanto ativos on-chain vinculados ao setor financeiro tradicional a partir de um único ponto de acesso, reduzindo as dificuldades frequentemente associadas ao processo de integração semelhante ao de corretoras e à navegação entre várias plataformas. Atualmente, a plataforma oferece suporte a Ethereum e BNB Chain, mantendo as principais vantagens da autocustódia e proporcionando um caminho mais acessível para a participação no mercado global. As negociações geralmente seguem um horário de 24 horas por dia, 5 dias por semana, alinhado com o mercado dos EUA.

Gas Meng, chefe de operações da carteira Web3 da KuCoin, afirmou:

"Essa integração reflete nossa visão mais ampla do que uma carteira deve se tornar: não apenas uma ferramenta de custódia e conectividade, mas um ponto de acesso confiável a uma gama mais ampla de oportunidades financeiras on-chain. Ao integrar títulos norte-americanos tokenizados à Carteira Web3 da KuCoin, estamos oferecendo aos usuários uma experiência mais integrada, na qual os criptoativos e os ativos vinculados ao setor financeiro tradicional podem ser acessados lado a lado, mantendo a autocustódia como elemento central."

Min Lin, diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios Globais da Ondo Finance, acrescentou:

"Com mais de 260 ações e ETFs norte-americanos tokenizados agora acessíveis diretamente na carteira Web3 da KuCoin, milhões de usuários nativos de criptomoedas podem ampliar sua carteira on-chain para incluir os mesmos títulos que encontrariam em corretoras tradicionais. O que antes exigia uma conta em uma corretora agora está ao alcance de todos."

A Ondo Finance é uma fornecedora líder de infraestrutura focada na tokenização de ativos do mundo real e em levar produtos financeiros de qualidade institucional para o ambiente on-chain. A Ondo Global Markets, sua plataforma de títulos tokenizados, funciona como uma camada de emissão e resgate para ações e ETFs norte-americanos negociados em bolsa, permitindo que os usuários obtenham exposição econômica por meio de tokens baseados em blockchain que podem ser mantidos, transferidos e acessados por meio de interfaces on-chain.

Para a Carteira Web3 da KuCoin, essa integração representa uma expansão contínua das negociações e do acesso a ativos diretamente na carteira, após o lançamento das negociações perpétuas nativas na carteira.

Sobre a Carteira Web3 da KuCoin

A Carteira Web3 da KuCoin é uma carteira descentralizada, sem custódia e multichain, desenvolvida com foco na segurança e em recursos avançados on-chain. Alterne facilmente entre redes com um agregador DEX multicadeia integrado, negocie contratos perpétuos nativos da carteira com tecnologia Hyperliquid e acesse ativos do mundo real (RWAs) tokenizados, incluindo ações e ETFs dos EUA, diretamente na sua carteira. Identifique oportunidades em fase inicial com as ferramentas do Smart Money, explore mais de 1.000 DApps e acompanhe os lançamentos de novos tokens por meio de um Airdrop Hub dedicado. Seu portal completo para criptomoedas e finanças tradicionais na Web3.

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Sobre a Ondo Finance:

A Ondo Finance é uma plataforma baseada em blockchain focada na tokenização de ativos do mundo real e em levar produtos financeiros de qualidade institucional para o ambiente on-chain. Ao conectar as finanças tradicionais à infraestrutura descentralizada, a Ondo busca tornar os mercados de capitais mais acessíveis, transparentes e eficientes. Saiba mais em: https://ondo.finance/

Sobre a Ondo Global Markets

A Ondo Global Markets é uma plataforma de emissão e resgate de ações e ETFs norte-americanos negociados em bolsa e tokenizados. Isso permite que investidores fora dos Estados Unidos obtenham exposição econômica a esses ativos por meio da emissão, transferência e resgate de tokens lastreados em títulos. Cada token é integralmente lastreado por ações ou ETF correspondentes (juntamente com o dinheiro em trânsito).

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/5946623/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin