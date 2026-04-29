KuCoin e Lightnet estudam parceria para desenvolver infraestrutura de ativos digitais e pagamentos no Sudeste Asiático

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder no setor de criptomoedas baseada na confiança, anunciou que está estudando uma possível colaboração com a Lightnet, empresa de fintech sediada no Sudeste Asiático. Ao combinar o ecossistema global de negociação de ativos digitais da KuCoin com a infraestrutura de pagamentos internacionais e a expertise em fintech da Lightnet, as duas partes pretendem aproveitar oportunidades futuras no mercado de ativos digitais em todo o Sudeste Asiático.

A parceria tem como objetivo explorar possíveis sinergias na região. Esta parceria foi idealizada para integrar as capacidades de ambas as empresas, visando o estabelecimento de um ecossistema voltado para o futuro no setor de serviços financeiros digitais e o aprimoramento do desenvolvimento da infraestrutura de ativos digitais em toda a região. Isso também reflete uma convicção comum de que é necessário apoiar uma adoção mais ampla de soluções baseadas em blockchain nos mercados emergentes.

A Lightnet é uma empresa de tecnologia financeira (fintech) que opera uma rede de liquidação global licenciada e uma infraestrutura de pagamentos global, utilizando a tecnologia blockchain para melhorar a eficiência e a transparência das transações internacionais.

BC Wong, CEO da KuCoin, comentou:

"O Sudeste Asiático representa uma das regiões mais dinâmicas quando o assunto é inovação financeira digital. Em nossa parceria com a Lightnet, pretendemos unir o que temos de melhor, que é a negociação de ativos digitais e os pagamentos internacionais, para explorar soluções financeiras mais eficientes e sustentáveis. Esta parceria reflete o compromisso contínuo da KuCoin em promover uma infraestrutura confiável e em conformidade com as normas em escala global."

Tridbodi Arunanondchai, CEO do Grupo Lightnet, acrescentou:

"Vemos uma forte sinergia entre a infraestrutura de pagamentos internacionais da Lightnet e o ecossistema global da KuCoin. Esta parceria reflete nosso compromisso comum de ampliar o acesso a soluções financeiras eficientes em todo o Sudeste Asiático. Estamos ansiosos para explorar oportunidades em conjunto, dentro dos marcos regulatórios adequados."

Ambas as partes afirmaram que continuarão a explorar oportunidades de colaboração dentro dos marcos regulatórios adequados, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema financeiro digital mais acessível, eficiente e inclusivo nas regiões.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Sobre a Lightnet

A Lightnet é uma empresa de tecnologia financeira sediada no Sudeste Asiático que opera sob um quadro regulatório multijurisdicional. A empresa opera em mais de 150 países, mantém parcerias locais sólidas em toda a Ásia e está em plena expansão global. A Lightnet oferece liquidação internacional rápida, on/off ramps e serviços de liquidez para moedas fiduciárias e ativos digitais a bancos, empresas de fintech e empresas da Web 3.

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FONTE KuCoin