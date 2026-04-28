KuCoin organiza a HEXAGON BLOCK PARTY no Hong Kong Web3 Festival, com o DJ Don Diablo como atração principal e baseada nos valores compartilhados de comunidade e conexão

Com a participação do DJ Don Diablo, de renome internacional, o evento reuniu convidados das comunidades Web3 e fintech para uma noite imersiva.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder em criptomoedas baseada na confiança e parceira exclusiva de câmbio e pagamentos de criptomoedas para o Tomorrowland Winter e o Tomorrowland Belgium (2026-2028), levou o espírito da cultura global da música eletrônica para a Ásia com a HEXAGON BLOCK PARTY em Hong Kong, no dia 22 de abril, evento coorganizado com a Finoverse.

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Com a participação do DJ Don Diablo, de renome internacional, o evento recebeu convidados das comunidades da Web3, da fintech e do setor de inovação em geral, criando um encontro envolvente marcado pela energia compartilhada, pelo diálogo e pela interação presencial. Dando continuidade à recente ativação da KuCoin no Tomorrowland Winter, que destacou a convicção comum de que a confiança pode ser fortalecida por meio de comunidade, criatividade e experiência cultural, o evento levou esse impulso adiante em Hong Kong com um espírito semelhante de abertura, energia e conexão humana.

Realizada no coração de Hong Kong, a HEXAGON BLOCK PARTY foi concebida como mais do que uma celebração noturna. Combinando música de nível internacional com um ambiente culturalmente estimulante, o evento ofereceu um espaço acolhedor para que fundadores, empreendedores, criadores e membros da comunidade se reunissem em um ambiente mais humano e centrado na experiência. O evento refletiu uma convicção comum de que uma comunidade relevante é construída não apenas por meio de ideias e tecnologia, mas também por meio de momentos de criatividade, abertura e experiência coletiva.

O evento teve como objetivo criar um marco cultural em Hong Kong que repercutisse além do próprio local. O evento serviu como um espaço onde ideias, criatividade e comunidades puderam convergir, reunindo convidados dos universos Web3, fintech e cultura digital por meio de uma experiência coletiva baseada em abertura, energia e conexão.

Com a continuação da parceria global entre a KuCoin e o Tomorrowland, a jornada segue em direção ao Tomorrowland Bélgica, em julho de 2026, onde a KuCoin voltará a colaborar com o Tomorrowland para criar novas experiências na intersecção entre música, cultura e Web3, ampliando ainda mais o papel dos ativos digitais em momentos culturais do mundo real.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin