CATL lança o Bedrock Chassis, que suporta impactos de até 120 km/h sem pegar fogo ou explodir

NINGDE, China, 25 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 24 de dezembro, a CATL lançou oficialmente o CATL Bedrock Chassis, o primeiro chassi de skate ultrasseguro do mundo. Com seu excelente desempenho de suportar impactos frontais de 120 km/h sem pegar fogo ou explodir, o Bedrock Chassis da CATL estabelece um novo padrão de segurança para chassis inteligentes, oferecendo proteção abrangente em todos os cenários e faixas de velocidade.

Seja líder do setor com os testes mais rigorosos de segurança

Ni Jun, Diretor de Produção da CATL (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)) Yang Hanbing, CEO da Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)) (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))

Com o design centrado na bateria, o Bedrock Chassis da CATL utiliza a tecnologia de integração Cell-to-Chassis, que integra diretamente as células da bateria ao chassi, permitindo um design estrutural compartilhado entre eles. E com base no desacoplamento do chassi da carroceria superior, o Bedrock Chassis é capaz de absorver 85% da energia de colisão do veículo (em comparação com cerca de 60% absorvidos por chassis tradicionais).

Por meio de vários avanços tecnológicos, o Bedrock Chassis foi aprovado com sucesso no primeiro teste duplo de segurança extrema de "velocidade mais alta + impacto mais forte" do mundo. Essa conquista permite que o chassi passe no teste de impacto frontal com poste central a 120 km/h sem pegar fogo, explodir ou sofrer superaquecimento, redefinindo o padrão de segurança no setor.

Atualmente, a velocidade para o teste de segurança de impacto frontal no amplamente utilizado C-NCAP (China New Car Assessment Program) é de 56 km/h, o que, ao sofrer um impacto frontal a essa velocidade, gera uma energia de colisão equivalente a uma queda de um prédio de 12 metros de altura. Em comparação, um impacto frontal a 120 km/h é equivalente a uma queda de um prédio de 56 metros de altura, gerando uma energia de colisão 4,6 vezes maior do que um impacto a 56 km/h.

Em testes de colisão frontal mais rigorosos, que simulam colisões com objetos não padronizados, como postes de energia, grandes árvores ou animais, a área de impacto é apenas 1/6 da área em um impacto frontal de largura total, aumentando exponencialmente a pressão do impacto. A uma velocidade de 120 km/h, a pressão de impacto no chassi por unidade de área em um impacto frontal com poste central é 21 vezes maior do que a de um impacto frontal de largura total a 56 km/h no teste C-NCAP.

Devido à velocidade e intensidade extremamente altas da colisão, não houve nenhuma instância anterior de um veículo de energia alternativa ousando desafiar um teste de impacto frontal com poste a 120 km/h. Com esse desafio extremo, o Bedrock Chassis da CATL abriu um novo caminho para o setor.

Inicie a era do transporte ultrasseguro através de três avanços tecnológicos

O Bedrock Chassis da CATL se aprofundou no campo da inovação estrutural e de materiais, aproveitando três avanços tecnológicos para fornecer proteção incomparável em todos os cenários e faixas de velocidade, garantindo uma segurança sólida para todo o veículo.

O CATL Bedrock Chassis apresenta uma estrutura tridimensional biomimética revolucionária em formato de casco de tartaruga, onde a estrutura do corpo e da unidade de energia são integradas e profundamente acopladas para fornecer uma proteção indestrutível à unidade de energia. E sua estrutura de travamento de nível de porta-aviões dispersa as forças de impacto por vários caminhos durante uma colisão, desacelerando gradualmente o veículo e reduzindo expressivamente a profundidade e a velocidade com que os obstáculos penetram na cabine. A utilização de aço formado a quente de grau submarino com uma resistência de 2000 MPa, liga de alumínio de grau aeroespacial com uma resistência de 600 MPa e múltiplas estruturas de barreira melhoram ainda mais a rigidez do chassi, tornando-o virtualmente impenetrável.

Além disso, o CATL Bedrock Chassis incorpora um design de célula de bateria ultrasseguro, tecnologia NP e um filme isolante de alta ductilidade que absorve energia, liderando o setor de maneira inovadora. Em termos de desconexão de alta voltagem, ele atinge a desconexão instantânea do circuito de alta voltagem dentro de 0,01 segundos após o impacto e completa a descarga da energia residual de alta voltagem no veículo dentro de 0,2 segundos, estabelecendo um novo recorde no setor.

Notavelmente, as células da bateria passaram por testes altamente exigentes, incluindo testes de impacto em trenó de alta velocidade a 60 km/h, testes de flexão a 90 graus e testes de serra de rompimento. A bateria não pegou fogo nem explodiu em nenhum dos três testes. Esses testes, todos pioneiros no setor realizados pela CATL, elevaram os padrões de segurança das células de bateria a novos patamares.

Desbloqueando a era da personalização e ativando um mercado de trilhões de yuans

O lançamento do Bedrock Chassis não só redefine o padrão de segurança para chassis inteligentes, como também ativa um mercado de trilhões de yuans. Isso acelera grandemente a mudança em direção a um design automotivo modular, personalizado e inteligente.

Abordando os pontos críticos comuns de alto investimento, longos ciclos de desenvolvimento e rápida iteração de produtos no setor, o Bedrock Chassis incorpora três características principais: integração interna, desacoplamento do chassi da carroceria superior e abertura externa. Com uma rica variedade de kits de ferramentas e pacotes de soluções, ele oferece uma arquitetura de software e hardware escalável e interfaces padronizadas, permitindo configurações flexíveis para diferentes modelos e cenários de veículos. Isso permite a realização do conceito de "uma arquitetura de chassi, múltiplos modelos de veículos" e melhora expressivamente a eficiência de desenvolvimento, encurtando o ciclo de P&D. O tempo necessário para a produção em massa de um veículo é reduzido dos tradicionais 36 meses ou mais para 12 a 18 meses.

Além disso, o Bedrock Chassis rompe os limites de segurança e modelagem, expandindo a flexibilidade de design através do desacoplamento do chassi da carroceria superior. A tecnologia de quarta geração Cell-to-Chassis (CTC) e a tecnologia de célula de bateria invertida melhoram a utilização do espaço do chassi, enquanto reduzem o risco de raspagem do mesmo. Além disso, em termos de inteligência, o chassi suporta desacoplamento mecânico, desacoplamento de software e desacoplamento de EE, permitindo recursos de condução inteligente de nível L3 a L4. Ele fornece interfaces de alta adaptabilidade e promove aplicações inteligentes colaborativas.

Na cerimônia de lançamento, a AVATR, a primeira montadora a usar o Bedrock Chassis, e a CAIT-SH, a divisão de chassis de skate da CATL, assinaram um acordo para aprofundar a cooperação no Bedrock Chassis da CATL, visando criar uma experiência de viagem mais segura e de maior qualidade para os usuários.

Segurança é uma jornada sem fim. No futuro, a CATL continuará a quebrar barreiras tecnológicas por meio de inovação contínua e trabalhará com parceiros para construir um ecossistema seguro para baterias e veículos elétricos, protegendo a segurança dos usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587439/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587440/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587441/3.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)