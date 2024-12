CATL bringt das Bedrock-Chassis auf den Markt, das einem Aufprall mit 120 km/h standhält, ohne Feuer zu fangen oder zu explodieren

NINGDE, China, 25. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 24. Dezember brachte CATL offiziell das CATL Bedrock-Chassis auf den Markt, das erste ultra-sichere Skateboard-Chassis der Welt. Mit seiner herausragenden Leistung, einem Frontalaufprall von 120 km/h standzuhalten, ohne Feuer zu fangen oder zu explodieren, setzt das Bedrock-Chassis von CATL einen neuen Standard für intelligente Fahrgestellsicherheit und bietet umfassenden Schutz in allen Szenarien und Geschwindigkeitsbereichen.

Führend in der Branche mit den strengsten Sicherheitstests

Ni Jun, Chief Manufacturing Officer, CATL Yang Hanbing, CEO of Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited 3

Mit dem batteriezentrierten Design nutzt das Bedrock-Chassis von CATL die Cell-to-Chassis-Integrationstechnologie, bei der die Batteriezellen direkt in das Chassis integriert sind, was ein gemeinsames strukturelles Design zwischen ihnen ermöglicht. Durch die Entkopplung des Fahrgestells vom Oberbau kann das Bedrock-Chassis 85 % der Aufprallenergie des Fahrzeugs absorbieren (im Vergleich zu etwa 60 % bei herkömmlichen Fahrgestellen).

Durch verschiedene technologische Durchbrüche hat das Bedrock-Chassis den weltweit ersten doppelten Sicherheitstest „höchste Geschwindigkeit + stärkster Aufprall" erfolgreich bestanden. Diese Leistung ermöglicht es dem Fahrgestell, den 120-km/h-Frontalaufpralltest zu bestehen, ohne Feuer zu fangen, zu explodieren oder thermisch zu verglühen, und setzt damit neue Maßstäbe für die Sicherheit in der Branche.

Derzeit beträgt die Geschwindigkeit für den Frontalaufprall-Sicherheitstest im häufig verwendeten C-NCAP (China New Car Assessment Program) 56 km/h. Bei einem Frontalaufprall mit dieser Geschwindigkeit entspricht die Aufprallenergie einem Sturz aus einem 12 Meter hohen Gebäude. Zum Vergleich: Ein Frontalaufprall mit 120 km/h entspricht einem Sturz von einem 56 Meter hohen Gebäude und erzeugt eine 4,6-fache Aufprallenergie im Vergleich zu einem Aufprall mit 56 km/h.

Bei strengeren Frontalaufpralltests, die den Zusammenprall mit nicht genormten Objekten wie Strommasten, großen Bäumen oder Tieren simulieren, beträgt die Aufprallfläche nur 1/6 der Fläche bei einem Frontalaufprall über die gesamte Breite, wodurch der Aufpralldruck exponentiell ansteigt. Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h ist der Aufpralldruck auf das Fahrgestell pro Flächeneinheit bei einem Frontalaufprall mit dem Mittelpfosten 21-mal so hoch wie bei dem 56 km/h-Frontalaufprall mit voller Breite im C-NCAP-Test.

Aufgrund der extrem hohen Aufprallgeschwindigkeit und -intensität hat es bisher noch kein Fahrzeug mit neuer Energie geschafft, einen 120-km/h-Frontalaufpralltest zu bestehen. Bei dieser extremen Herausforderung hat das Bedrock-Chassis von CATL einen neuen Weg für die Branche eingeschlagen.

Eröffnen Sie die Ära der ultra-sicheren Verkehrsmittel durch drei technologische Durchbrüche

CATLs Bedrock-Chassis hat sich intensiv mit Struktur- und Materialinnovationen auseinandergesetzt und drei technologische Durchbrüche genutzt, um in allen Szenarien und Geschwindigkeitsbereichen einen beispiellosen Schutz zu bieten und eine felsenfeste Sicherheit für das gesamte Fahrzeug zu gewährleisten.

Das CATL Bedrock-Chassis verfügt über eine revolutionäre dreidimensionale biomimetische Schildkrötenpanzerstruktur, bei der der Körper und der Rahmen der Energieeinheit integriert und eng miteinander verbunden sind, um der Energieeinheit einen unzerstörbaren Schutz zu bieten. Die für Flugzeugträger geeignete Aufprallschutzstruktur verteilt die Aufprallkräfte bei einem Aufprall auf mehrere Pfade, wodurch das Fahrzeug allmählich abgebremst und die Tiefe und Geschwindigkeit, mit der Hindernisse in die Kabine eindringen, erheblich reduziert werden. Die Verwendung von warmgeformtem Stahl in U-Boot-Qualität mit einer Festigkeit von 2000 MPa, einer Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität mit einer Festigkeit von 600 MPa und mehreren Barrierestrukturen erhöht die Steifigkeit des Chassis weiter und macht es praktisch undurchlässig.

Darüber hinaus verfügt das CATL Bedrock-Chassis über ein ultrasicheres Batteriezellendesign, NP-Technologie und eine hochduktile, energieabsorbierende Isolierfolie, die in der Branche bahnbrechend ist. In Bezug auf die Hochspannungsabschaltung erreicht es eine sofortige Abschaltung des Hochspannungskreises innerhalb von 0,01 Sekunden nach dem Aufprall und entlädt die restliche Hochspannungsenergie im Fahrzeug innerhalb von 0,2 Sekunden, was einen neuen Branchenrekord darstellt.

Die Batteriezellen wurden äußerst anspruchsvollen Tests unterzogen, darunter Hochgeschwindigkeits-Schlittenaufpralltests bei 60 km/h, 90-Grad-Biegetests und Durchbruch-Sägetests, wobei die Batterie in allen drei Tests weder Feuer fing noch explodierte. Mit diesen Tests, die CATL erstmals in der Branche durchführte, wurden die Sicherheitsstandards für Batteriezellen auf ein neues Niveau gehoben.

Das Zeitalter der Individualisierung einläuten und einen Billionen-Yuan-Markt aktivieren

Mit der Einführung des Bedrock-Chassis wird nicht nur der Standard für intelligente Fahrwerkssicherheit neu definiert, sondern auch ein Billionen-Yuan-Markt aktiviert. Sie beschleunigt den Übergang zu einem modularen, personalisierten und intelligenten Automobildesign erheblich.

Das Bedrock-Chassis wurde entwickelt, um die in der Branche häufig auftretenden Probleme hoher Investitionen, langer Entwicklungszyklen und beschleunigter Produktiterationen zu beheben und weist drei Hauptmerkmale auf: interne Integration, Entkopplung des Fahrgestells vom Oberbau und externe Offenheit. Mit einer Vielzahl von Toolkits und Lösungspaketen bietet es eine skalierbare Software- und Hardware-Architektur und standardisierte Schnittstellen, die flexible Konfigurationen für verschiedene Fahrzeugmodelle und Szenarien ermöglichen. Dies ermöglicht die Verwirklichung des Konzepts „eine Fahrgestellarchitektur, mehrere Fahrzeugmodelle" und verbessert die Entwicklungseffizienz und verkürzt den F&E-Zyklus erheblich. Die Zeit, die für die Massenproduktion eines Fahrzeugs benötigt wird, verkürzt sich von den traditionellen 36 Monaten oder mehr auf 12 bis 18 Monate.

Darüber hinaus durchbricht das Bedrock-Chassis die Grenzen der Sicherheit und der Modellierung und erweitert die Designflexibilität durch das Design der Entkopplung des Chassis vom Oberbau. Die Cell-to-Chassis (CTC)-Technologie der vierten Generation und die invertierte Batteriezellentechnologie verbessern die Ausnutzung des Platzes im Fahrgestell und verringern gleichzeitig das Risiko von Kratzern im Fahrgestell. Was die Intelligenz betrifft, so unterstützt das Chassis die mechanische Entkopplung, die Software-Entkopplung und die EE-Entkopplung und ermöglicht so intelligente L3- bis L4-Fahrfunktionen. Sie bietet hoch anpassungsfähige Schnittstellen und fördert kollaborative intelligente Anwendungen.

Bei der Eröffnungsfeier unterzeichneten AVATR, der erste Autohersteller, der das Bedrock-Chassis einsetzt, und CAIT-SH, der Skateboard-Chassis-Arm von CATL, eine Vereinbarung zur Vertiefung der Zusammenarbeit bei CATLs Bedrock-Chassis, um ein sichereres und hochwertigeres Reiseerlebnis für die Nutzer zu schaffen.

Sicherheit ist eine nie endende Entwicklung. Auch in Zukunft wird CATL durch kontinuierliche Innovation technologische Grenzen durchbrechen und mit Partnern zusammenarbeiten, um ein sicheres Ökosystem für EV-Batterien und -Fahrzeuge zu schaffen, das die Sicherheit der Nutzer gewährleistet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587315/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587316/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587317/3.jpg