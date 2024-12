CATL lance le châssis Bedrock qui résiste à des impacts de 120 km/h sans prendre feu ni exploser

NINGDE, Chine, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 décembre, CATL a officiellement lancé le châssis CATL Bedrock, le premier châssis de skateboard ultra-sécurisé au monde. Grâce à ses performances exceptionnelles, qui lui permettent de résister à des chocs frontaux à 120 km/h sans prendre feu ni exploser, le châssis Bedrock de CATL établit une nouvelle norme en matière de sécurité pour les châssis intelligents, offrant une protection complète face à tous les scénarios et dans toutes les gammes de vitesse.

Mener l'industrie avec les tests de sécurité les plus stricts

Ni Jun, Chief Manufacturing Officer, CATL Yang Hanbing, CEO of Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited 3

Avec sa conception centrée sur la batterie, le châssis Bedrock de CATL utilise la technologie d'intégration Cell-to-Chassis, qui permet d'intégrer directement les cellules de la batterie dans le châssis, et d'obtenir une conception structurelle commune entre les deux. Grâce au découplage du châssis du corps supérieur, le châssis Bedrock est capable d'absorber 85 % de l'énergie en cas de collision avec un véhicule (contre environ 60 % pour les châssis traditionnels).

Grâce à diverses avancées technologiques, le châssis Bedrock a passé avec succès le premier test de sécurité extrême double au monde au monde (« vitesse la plus élevée + impact le plus fort »). Ce résultat permet au châssis de passer le test d'impact frontal à 120 km/h contre un poteau central sans prendre feu, sans exploser ou sans emballement thermique, redéfinissant ainsi la norme de sécurité dans l'industrie.

Actuellement, la vitesse permettant de passer l'essai de sécurité de choc frontal, dans le cadre du programme C-NCAP (China New Car Assessment Program) couramment utilisé, est de 56 km/h. En cas de choc frontal à cette vitesse, l'énergie de la collision équivaut à chuter d'un immeuble de 12 mètres de hauteur. En comparaison, un choc frontal à 120 km/h équivaut à chuter d'un immeuble de 56 mètres de hauteur, générant une énergie de collision 4,6 fois supérieure à celle d'une collision à 56 km/h.

Dans les essais plus rigoureux de collision frontale contre des poteaux, qui simulent des collisions avec des objets atypiques comme des poteaux électriques, de grands arbres ou des animaux, la surface d'impact ne représente qu'un sixième de celle d'une collision frontale sur toute la largeur, ce qui a pour effet d'augmenter de façon exponentielle la pression d'impact. À une vitesse de 120 km/h, la pression d'impact sur le châssis par unité de surface lors d'un choc frontal est, au niveau du pôle central, 21 fois supérieure à celle d'un choc frontal sur toute la largeur à 56 km/h, ainsi que cela l'a été démontré lors des essais réalisés dans le cadre du programme C-NCAP.

En raison de la vitesse et de l'intensité extrêmement élevées de la collision, aucun test d'impact frontal à 120 km/h contre un poteau avec un véhicule à énergie nouvelle n'avait jamais été tenté. En relevant ce défi extrême, le châssis Bedrock de CATL a ouvert une nouvelle voie pour l'industrie.

L'ère des transports ultra-sécurisés s'ouvre grâce à trois avancées technologiques

Le châssis Bedrock de CATL a approfondi l'innovation en matière de structure et de matériaux, en tirant parti de trois avancées technologiques permettant d'offrir une protection inégalée dans tous les scénarios et toutes les gammes de vitesse, garantissant une sécurité à toute épreuve pour l'ensemble du véhicule.

Le châssis Bedrock de CATL présente une structure révolutionnaire avec sa structure biomimétique tridimensionnelle en écailles de tortue, où le corps et le cadre de l'unité d'énergie sont intégrés et profondément couplés pour fournir à l'unité d'énergie une protection indestructible. Sa structure étonnante, similaire à celle des porte-avions, disperse les forces d'impact sur de multiples voies lors d'une collision, décélérant progressivement le véhicule et réduisant de manière significative la profondeur et la vitesse à laquelle les obstacles pénètrent au sein de l'habitacle. L'utilisation d'acier formé à chaud de qualité sous-marine d'une résistance de 2000 MPa, d'un alliage d'aluminium de qualité aéronautique d'une résistance de 600 MPa et de structures à barrières multiples renforce encore la rigidité du châssis, le rendant virtuellement incassable.

En outre, le châssis Bedrock de CATL intègre une conception de cellule de batterie ultra-sûre, une technologie NP et un film isolant d'absorption de l'énergie à haute conductivité, une première au sein de l'industrie. En ce qui concerne la fonction de déconnexion de la haute tension, elle permet de déconnecter instantanément le circuit haute tension dans les 0,01 seconde suivant l'impact et d'achever la décharge de l'énergie haute tension résiduelle dans le véhicule dans les 0,2 seconde, établissant ainsi un nouveau record au sein de l'industrie.

Les cellules de la batterie ont notamment été soumises à des tests très exigeants, y compris des tests d'impact sur catapulte à grande vitesse (60 km/h), des tests de flexion à 90 degrés et des tests de sciage innovants, et dans les trois cas, la batterie n'a pas pris feu. Ces tests, tous réalisés pour la première fois par CATL, ont permis d'élever à de nouveaux sommets les normes de sécurité des cellules de batteries.

Ouvrir l'ère de la personnalisation et activer un marché représentant mille milliards de yuans

Le lancement du châssis Bedrock redéfinit non seulement la norme en matière de sécurité des châssis intelligents, mais active également un marché représentant mille milliards de yuans. Il accélère considérablement l'évolution vers une conception modulaire, personnalisée et intelligente de l'automobile.

Le châssis Bedrock présente trois caractéristiques essentielles permettant de répondre aux problèmes communément rencontrés, à savoir la nécessité d'investissements élevés, les cycles de développement longs et l'itération accélérée des produits dans l'industrie: l'intégration interne, le découplage du châssis par rapport au corps supérieur et l'ouverture vers l'extérieur. Avec un riche éventail d'outils et de solutions, il offre une architecture logicielle et matérielle évolutive et des interfaces normalisées, permettant des configurations flexibles pour différents modèles de véhicules et scénarios. Cela permet de faire du concept « une architecture de châssis, différents types de véhicules » une réalité, d'améliorer considérablement l'efficacité du développement et de raccourcir le cycle de R&D. Le temps nécessaire à la production en série d'un véhicule, auparavant de 36 mois ou plus, est ramené à 12 ou 18 mois.

En outre, le châssis Bedrock repousse les limites en termes de sécurité et de modélisation, et accroît la flexibilité de la conception grâce au découplage du châssis du corps supérieur. La technologie Cell-to-Chassis (CTC) de quatrième génération et la technologie des cellules de batterie inversées améliorent l'utilisation de l'espace du châssis tout en réduisant le risque d'éraflure du châssis. En outre, en termes d'intelligence, le châssis prend en charge le découplage mécanique, le découplage logiciel et le découplage EE, permettant des capacités de conduite intelligente de niveaux 3 à 4. Il fournit des interfaces à haute capacité d'adaptation et favorise les applications collaboratives intelligentes.

Lors de la cérémonie de lancement, AVATR, le premier constructeur automobile à utiliser le châssis Bedrock, et CAIT-SH, la branche de CATL spécialisée dans les châssis de skateboard, ont signé un accord visant à approfondir la coopération sur le châssis Bedrock de CATL afin de créer une expérience de transport plus sûre et de meilleure qualité pour les utilisateurs.

La sécurité est un voyage sans fin. À l'avenir, CATL a l'intention de continuer à dépasser les barrières technologiques grâce à une innovation continue, et de travailler avec ses partenaires pour construire un écosystème sûr pour les batteries et les véhicules électriques, afin de préserver la sécurité des utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587315/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587316/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587317/3.jpg