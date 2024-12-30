寧德時代磐石底盤正式發佈，重新定義智能底盤安全新標準

寧德時代磐石底盤以電池為中心展開設計，採用電池到底盤一體化（Cell to Chassis）技術，將電芯直接集成到底盤中，實現和底盤的結構共用。同時基於上下車體解耦的結構設計，磐石底盤可以吸收85%的整車碰撞能量（普通底盤僅吸收60%左右的碰撞能量）。

依托多項技術突破，磐石底盤順利通過全球首個「最高時速+最強衝擊」的雙重極限安全測試，實現120km/h中心柱碰不起火、不爆炸、無擴散，重新定義電車出行安全新高度。

當前，行業標準C-NCAP碰撞測試速度為56km/h，以這一速度實現正面碰撞，其產生的碰撞能量相當於從12米墜落；而120km/h正面碰撞，則相當於從56米墜落，產生的碰撞能量是前者的4.6倍。

在更嚴苛的中心柱碰測試（模擬與電線桿、大樹、動物等非標準物品碰撞）下，其承力面積僅為正面碰撞的1/6，碰撞壓力更是成倍增長。120km時速下，中心柱碰時底盤單位面積碰撞壓力飆升至C-NCAP評測中56km/h全寬正碰工況的21倍。

正因碰撞速度之快、能量之強，此前全世界還沒有任何汽車敢於挑戰120km/h中心柱碰。寧德時代磐石底盤，憑借這一極限挑戰，開創業界先河。

三大硬核突破，築牢底盤安全根基

寧德時代磐石底盤從底層邏輯深入探索結構與材料創新路徑，以三大技術新突破，實現全場景、全速域超強守護，為整車帶來堅如磐石的安全。

磐石底盤首創立體式仿生龜甲結構，車體結構與能量艙結構上下一體，深度耦合，疊加航母式阻攔結構，一旦受到猛烈撞擊，可極大程度減緩底盤侵入、減少能量艙變形。而2000MPa級潛艇級熱成型鋼、600MPa級航天級鋁合金材料等超強材料料與創新結構的加持，也讓磐石底盤結構剛性更加堅不可摧。

此外，寧德時代磐石底盤還以超高安全電芯設計、NP技術，以及高達數百延伸率的高韌吸能絕緣膜，實現行業斷層式領先；在閃電斷高壓系統方面，更實現碰撞瞬間0.01秒內切斷高壓、0.2秒完成殘餘高壓電能釋放，創造行業新紀錄。

值得一提的是，電芯本體歷經60公里時速滑車撞擊、90°折彎、暴力鋸斷破壞橫截面直接裸露等三大超嚴苛測試，依然不起火、不爆炸。這三大測試均為寧德時代全球首創，再次將電芯安全標準提升至新高度。

賦能行業高效造車 激活新萬億市場

寧德時代磐石底盤的發佈，不僅重新定義智能底盤安全新標準，還將激活萬億市場，極大推動汽車設計向更加模塊化、個性化和智能化加速邁進。

針對車型研發投入大、週期長、更新迭代加速的行業普遍痛點，磐石底盤以「內部集成+上下解耦+對外開放」三大核心特點，匹配豐富Toolkits解決方案套件，在可拓展的軟硬件架構和標準化接口設計下，可實現不同車型、場景靈活選配，讓「一套底盤架構、百變車型」成為現實，極大提升了開發效率、縮短研發週期。整車量產時間，由傳統的36個月甚至更長，縮短至12-18個月。

此外，磐石底盤通過上下車體解耦設計，有效打破安全與造型限制，拓展設計自由度。第四代CTC技術與倒置電芯技術，還能提升底盤空間利用率，降低刮底風險。同時，智能化方面實現軟硬解耦、軟軟解耦，支持L3至L4智能駕駛，提供高適配接口，促進智能應用協同。

發佈會上，阿維塔作為率先應用該技術的品牌，與寧德時代子公司時代智能簽約，雙方圍繞磐石底盤深化合作，為用戶打造更高安全、更高品質的出行體驗。

安全之上，進無止境。未來，寧德時代還將通過不斷的技術創新，持續突破技術界限，匯聚眾力，與合作夥伴共建動力電池與整車的安全生態，守護用戶安全。

SOURCE 寧德時代新能源科技股份有限公司