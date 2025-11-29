CCTV+: Liangzhu e o Mundo: diálogos que iluminam o futuro!

Estreia Global do Documentário "Liangzhu: Um diálogo entre civilizações mundiais"

PEQUIM, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Para promover a Iniciativa de Civilização Global e enriquecer os intercâmbios culturais entre a China e o restante do mundo, o Centro de Operações da ZMG (ZTV-WORLD) criou o documentário internacional de comunicação "Liangzhu: Um Diálogo entre Civilizações Mundiais", Edição Brasil e Edição Conquistas, que será transmitido simultaneamente em múltiplas plataformas globais a partir de hoje, exibindo a beleza das imagens chinesas e construindo pontes para a comunicação civilizacional.

O documentário é baseado na série de eventos de intercâmbio cultural "Liangzhu: um diálogo entre civilizações mundiais". Ele registra a vívida jornada da civilização chinesa ao encontrar, compreender e interagir com outras civilizações do mundo, tendo o aprendizado mútuo entre civilizações como perspectiva narrativa. Por meio de diálogos estimulantes entre civilizações, interações imersivas com jovens e coloridas exposições temáticas, o documentário apresenta a sabedoria ancestral e o valor contemporâneo incorporados na cultura de Liangzhu, destacando a natureza aberta e inclusiva da civilização chinesa e uma consciência cultural voltada para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Ele injeta uma força profunda e cultural na promoção dos intercâmbios e do aprendizado mútuo entre civilizações, fortalecendo a amizade entre os povos de diferentes países.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2833594/Video_1.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2833595/Video_2.mp4

FONTE CCTV+