CCTV+: Promovendo a mineração com baixas emissões de carbono: como os caminhões elétricos autônomos da Breton aumentam o desempenho ESG

PEQUIM, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Breton Technology lançou sua mais nova geração de caminhões elétricos autônomos para mineração, o modelo 9M145E, dando um passo significativo na transformação do panorama ESG das operações de mineração globais. A nova plataforma, desenvolvida desde o início sem cabine de motorista, integra eletrificação, autonomia e expedição inteligente em um sistema unificado. Além do progresso tecnológico, o lançamento reflete uma transição mais ampla do setor: as empresas de mineração estão cada vez mais ajustando suas decisões operacionais em função de metas de sustentabilidade, compromissos de segurança e expectativas regulatórias.

Um destaque deste lançamento é o grande diferencial de desempenho do novo sistema de direção autônoma da Breton: os resultados de campo mostram que sua autonomia total proporciona uma eficiência operacional que agora supera a direção manual — um divisor de águas que redefine o papel da autonomia na mineração sustentável.

Promovendo metas climáticas e ambientais por meio da descarbonização sistemática

O novo caminhão autônomo para mineração da Breton foi construído com uma arquitetura elétrica otimizada para operações de longo curso e alta carga útil. Com acesso à energia renovável — seja por meio de sistemas solares com armazenamento no local ou fornecimento regional de energia limpa — os caminhões elétricos conseguem reduzir consideravelmente as emissões de Escopo 1 associadas à combustão de diesel.

Atualmente, como a autonomia proporciona maior produtividade do que os motoristas humanos, as minas têm condições de reduzir mais emissões por unidade produzida, alcançando menor intensidade de carbono não apenas por meio de energia limpa, mas também por meio de eficiência operacional superior.

Reforçando a segurança por meio da eliminação da exposição ao risco humano

O caminhão autônomo da Breton afasta completamente o operador de ambientes perigosos, eliminando os riscos associados à fadiga, à condução em turnos de trabalho noturnos, a temperaturas extremas e a terrenos instáveis.

A maior eficiência da operação autônoma também melhora indiretamente a segurança — e reduz os riscos relacionados à fadiga em toda a cadeia logística.

Melhorando a governança com a transparência dos dados e a previsibilidade das operações

A plataforma inteligente de expedição e gestão de frotas da Breton oferece um nível de transparência operacional que permite práticas de governança mais rigorosas. Essa transparência reforça as estruturas de governança internas, permitindo a tomada de decisões orientada por dados, reduzindo a dependência de relatórios manuais e facilitando a detecção e o tratamento de desvios operacionais.

Viabilizando a criação de valor no longo prazo para a mineração sustentável

O caminhão elétrico autônomo para mineração da Breton, desenvolvido especificamente para essa finalidade, oferece às empresas de mineração um meio de alinhar a eficiência operacional com os compromissos ESG, sem prejudicar a produtividade.

Ao integrar eletrificação, autonomia e otimização em nível de sistema, a solução ajuda as empresas de mineração a reduzir os custos operacionais do ciclo de vida, estabilizar a produção, melhorar a estrutura da mão de obra e acelerar o cumprimento das metas de emissões líquidas zero.

A plataforma autônoma de última geração da Breton representa uma mudança da "energia tradicional + direção manual" para "energia limpa + sistemas inteligentes", oferecendo um roteiro mais viável, previsível e alinhado com os princípios ESG para o setor de mineração global.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2834301/088d191ad0d918999fdac3beaba1e832.mp4

FONTE CCTV+