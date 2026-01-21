Cellebrite divulgará os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 em 11 de fevereiro de 2026

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções digitais de investigação de excelência para os setores público e privado, anunciou hoje que divulgará os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 antes da abertura dos mercados dos Estados Unidos na quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026.

Mais tarde, na mesma manhã, a Cellebrite realizará uma teleconferência e webcast ao vivo para revisar os resultados financeiros da empresa referentes ao quarto trimestre de 2025 e discutir suas perspectivas para 2026. Os detalhes mais relevantes incluem:

Data: Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 Hora: 8h30 ET Número para participação na chamada: 203-518-9814 / 800-274-8461 ID da conferência: CLBTQ425 URL do evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast URL da transmissão ao vivo: https://edge.media-server.com/mmc/p/v9sjjqnr

Em conjunto com a teleconferência e a transmissão ao vivo, as tabelas financeiras históricas e os dados suplementares estarão disponíveis na seção de resultados trimestrais do site de relações com investidores da empresa em https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

