Cellebrite เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบประมาณ 2568 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
News provided byCellebrite
21 Jan, 2026, 22:00 CST
ไทสันส์คอร์เนอร์ เวอร์จิเนีย และเปตาห์ติกวา อิสราเอล, 21 ม.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนดิจิทัลขั้นสูงสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2568 ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
ภายหลังจากนั้นในเช้าวันเดียวกัน Cellebrite จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และถ่ายทอดสดผ่านเว็บเพื่อทบทวนผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2568 และหารือแนวโน้มธุรกิจในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
|
วันที่:
|
วันพุธ 11 กุมภาพันธ์ 2569
|
เวลา:
|
8:30 น. (เขตเวลา ET)
|
หมายเลขโทรเข้า:
|
203-518-9814 / 800-274-8461
|
รหัสการประชุม:
|
CLBTQ425
|
ลิงก์หน้าอีเวนท์:
|
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast
|
ลิงก์การถ่ายทอดสดผ่านเว็บ:
ควบคู่กับการประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ ตารางข้อมูลทางการเงินย้อนหลังและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมจะเผยแพร่บนหน้า Quarterly Results ของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
นักลงทุนสัมพันธ์ Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
สื่อมวลชน Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
[email protected]
+1 404.804.5910
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
Share this article