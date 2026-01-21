Cellebrite、2026年2月11日に第4四半期および2025年度の決算結果を報告

タイソンズコーナー、バージニア州とペタフ・ティクヴァ、イスラエル, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- 本日、公共部門と民間企業に最高峰のデジタル調査ソリューションを提供する世界的リーダーであるCellebrite (NASDAQ: CLBT）は、2026年2月11日（水）に米国市場が開場する前に、第4四半期と2025年度の決算結果を報告すると発表しました。

同日の午前中、Cellebriteはその後にライブの電話会議とウェブ配信を開催し、2025年第4四半期の決算結果を振り返って2026年の見通しについて説明します。関連情報は以下の通りです。

電話会議とウェブ配信と関連して、過去の財務表と補足データは当社の投資家向けウェブサイトの四半期決算ページ（https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results ）でご覧いただけます。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

投資家向け広報

Andrew Kramer

投資家向け広報室、副社長

[email protected]

+1 973.206.7760

メディア

Victor Cooper

Sr. 企業コミュニケーション部長

[email protected]

+1 404.804.5910

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite