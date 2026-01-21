Cellebrite、2026年2月11日に第4四半期および2025年度の決算結果を報告
22 1月, 2026, 01:32 JST
タイソンズコーナー、バージニア州とペタフ・ティクヴァ、イスラエル, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- 本日、公共部門と民間企業に最高峰のデジタル調査ソリューションを提供する世界的リーダーであるCellebrite (NASDAQ: CLBT）は、2026年2月11日（水）に米国市場が開場する前に、第4四半期と2025年度の決算結果を報告すると発表しました。
同日の午前中、Cellebriteはその後にライブの電話会議とウェブ配信を開催し、2025年第4四半期の決算結果を振り返って2026年の見通しについて説明します。関連情報は以下の通りです。
|
日付：
|
2026年2月11日（水）
|
時間：
|
午前8時30分（東部標準時間）
|
会議参加番号：
|
203-518-9814 / 800-274-8461
|
会議ID：
|
CLBTQ425
|
イベントURL：
|
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast
|
ライブウェブ配信URL：
電話会議とウェブ配信と関連して、過去の財務表と補足データは当社の投資家向けウェブサイトの四半期決算ページ（https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results ）でご覧いただけます。
Cellebriteについて
Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。
投資家向け広報
Andrew Kramer
投資家向け広報室、副社長
[email protected]
+1 973.206.7760
メディア
Victor Cooper
Sr. 企業コミュニケーション部長
[email protected]
+1 404.804.5910
ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
