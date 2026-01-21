Cellebrite informará los resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2025 el 11 de febrero de 2026

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación digital de primer nivel para los sectores público y privado, anunció que publicará sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2025 antes de la apertura de los mercados estadounidenses, el miércoles 11 de febrero de 2026.

Más tarde esa misma mañana, Cellebrite organizará una conferencia telefónica en directo y una transmisión por Internet para analizar los resultados financieros de la empresa correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y debatir sus perspectivas para 2026. Los detalles relevantes son:

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026 Horario: 8:30 a. m. Hora del este Números de teléfono para la conferencia telefónica: 203-518-9814 / 800-274-8461 ID de la conferencia: CLBTQ425 URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-results-conference-call-webcast URL de la transmisión en vivo por Internet: https://edge.media-server.com/mmc/p/v9sjjqnr

Junto con la conferencia telefónica y la transmisión por Internet, se pondrán a disposición tablas financieras históricas y datos complementarios en la sección de resultados trimestrales del sitio web de relaciones con los inversionistas de la empresa en https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

Relaciones con Inversionistas

Andrew Kramer

vicepresidente de Relaciones con Inversionistas

[email protected]

+1 973.206.7760

Medios

Victor Cooper

Director sénior de Comunicaciones Corporativas

[email protected]

+1 404.804.5910

FUENTE Cellebrite