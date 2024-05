Centro de Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo em Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center recebe credenciamento global de saúde

O Centro é a primeira instalação credenciada pela GHA em Nova Jersey.

MIAMI, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center, localizado em Neptune, Nova Jersey, comemora um marco significativo: a obtenção do Global Healthcare Accreditation (GHA) para serviços de viagens médicas para seu Centro de Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo. Esse prestigiado credenciamento ressalta seu compromisso inabalável em fornecer atendimento excepcional a pacientes locais e internacionais. O Centro é a primeira instalação credenciada pela GHA em Nova Jersey.

O Centro de Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo (CPRNS), em parceria com o Instituto de Reconstrução Avançada e sob a liderança especializada de cirurgiões renomados Matthew Kaufman, M.D., FACS, e Andrew Elkwood , M.D., FACS, está na vanguarda da inovação médica global. Neste centro de classe mundial especializado em cirurgia reconstrutiva para uma variedade de doenças nervosas periféricas, os cirurgiões foram pioneiros em tratamentos cirúrgicos para condições debilitantes que causam lesões nervosas, dor e paralisia. O principal programa do centro é a reconstrução do nervo frênico para tratar a paralisia do diafragma – uma condição problemática que resulta na perda da função muscular respiratória. O centro capacita indivíduos que sofrem de paralisia do diafragma a recuperar a função respiratória através de reparos nervosos complexos e, em alguns casos graves, isso pode significar a restauração da atividade respiratória independente em pacientes que anteriormente usavam ventilador. Além do programa de reconstrução do nervo frênico, os médicos dedicados do centro trataram com sucesso milhares de pacientes em todo o mundo, abordando um amplo espectro de condições, incluindo: lesão do plexo braquial, paralisia de mãos e braços, paralisia facial, dor de cabeça crônica, dor pélvica, pé caído e dor "fantasma" pós-amputação.

De acordo com o Dr. Kaufman, "Dependendo da causa de sua paralisia, conseguimos permitir que uma esmagadora maioria de nossos pacientes respirasse novamente por conta própria ou resolvesse sua paralisia para melhorar sua respiração, para que pudessem continuar ativos. Geralmente, as pessoas com lesão do nervo frênico têm dificuldade para respirar nas atividades diárias básicas, como subir escadas, dormir ou até mesmo amarrar os sapatos. Esta cirurgia pode ajudá-los a regressar às suas atividades regulares, dormir melhor, regressar a um estilo de vida mais ativo e melhorar a sua qualidade de vida". Dr. Kaufman é o maior especialista mundial nesta cirurgia, completando quase 800 casos de pacientes, um feito inigualável por qualquer outro cirurgião ou instalação médica no mundo. A Global Healthcare Accreditation (GHA) dedica-se a melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde na indústria do turismo médico. Por meio de serviços como credenciamento, certificação, estratégia, desenvolvimento e otimização de programas de viagens médicas e outras soluções de negócios para ajudar a escalar o crescimento, a GHA ajuda a posicionar os prestadores de serviços de saúde para atrair e atender pacientes em viagens médicas, melhorando, em última análise, os resultados clínicos, a satisfação dos pacientes e o desempenho empresarial da organização.

Para aumentar a conscientização sobre a importância da acreditação da GHA no aprimoramento da segurança e da experiência do paciente, a Global Healthcare Accreditation iniciou uma abrangente campanha de marketing multilíngue para consumidores e compradores, disponível em inglês, espanhol, árabe e outros idiomas. A campanha visa educar o mercado sobre os benefícios substanciais de selecionar hospitais que obtiveram a acreditação da GHA para os seus programas de viagens médicas. "A acreditação global de saúde é um reconhecimento importante para o Jersey Shore University Medical Center", disse Vito Buccellato, MPA, LNHA, presidente e executivo-chefe do hospital Jersey Shore University Medical Center (JSUMC). "Pacientes de todo os EUA e de todo o mundo, como Japão, África do Sul, Bolívia, Israel e Austrália, vieram ao centro médico acadêmico para receber reconstrução do nervo frênico e outros procedimentos avançados de nervos periféricos."

Kenneth N. Sable, M.D., MBA, FACEP, presidente regional, Southern Market, Hackensack Meridian Health, acrescentou: "estamos orgulhosos que o Dr. Kaufman e todos os especialistas do Centro para Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo conseguiram ajudar muitas pessoas em todo o mundo."

De acordo com a Sra. Renée-Marie Stephano, diretora executiva da GHA, "o credenciamento da GHA não é apenas um reconhecimento; é uma prova do compromisso do Jersey Shore University Medical Center com a qualidade e o atendimento compassivo. Ao obter esta acreditação estimada para o seu Centro de Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo, o JSUMC demonstrou a sua dedicação em cumprir os mais elevados padrões na prestação de cuidados de saúde. Esta conquista sublinha o seu papel fundamental na priorização da experiência do paciente em viagens médicas e no aumento da visibilidade global do hospital no cenário da saúde."

A Hackensack Meridian Health (HMH) está expandindo sua presença nacional e internacionalmente, com a JSUMC desempenhando um papel fundamental em suas iniciativas globais de saúde. Durante uma visita à Índia em março de 2024, a liderança executiva do HMH assinou memorandos de entendimento com instituições de saúde proeminentes, incluindo Mumbai Oncocare, Aster Hospitals, Inc., e Apollo Hospitals Enterprise, Ltd. O foco do HMH inicialmente se concentra no tratamento oncológico, aproveitando seus recursos de sequenciamento de próxima geração para aprimorar a medicina de precisão, facilitando o intercâmbio intelectual, oferecendo segundas opiniões médicas e conduzindo análises de tumores. Os planos também incluem parcerias com os principais centros de neurologia da Europa e a expansão de programas inovadores como cirurgia pediátrica de epilepsia e cirurgia especializada do nervo frênico no CPRNS.

Para obter mais informações sobre o Centro, ligue para 732-776-3893 ou visite www.hackensackmeridianhealth.org/en/services/neurosciences/paralysis-and-reconstructive-nerve-surgery

SOBRE A HACKENSACK MERIDIAN HEALTH

A Hackensack Meridian Health é uma organização líder de assistência médica sem fins lucrativos que é a maior, mais abrangente e verdadeiramente integrada rede de assistência médica de Nova Jersey, oferecendo uma gama completa de serviços médicos, pesquisas inovadoras e cuidados que melhoram a vida. A rede tem 18 hospitais e mais de 500 locais de atendimento ao paciente, que incluem centros de atendimento ambulatorial, centros cirúrgicos, serviços de saúde domiciliar, serviços de ambulância, transporte médico aéreo salva-vidas, centros de reabilitação, centros de atendimento de urgência, locais de prática médica e um centro de fitness e bem-estar. Centro.

As distinções notáveis da rede incluem ter os únicos hospitais para adultos e crianças classificados em primeiro lugar em Nova Jersey, conforme classificação do US News & World Report, 2023-24. O Hackensack University Medical Center é classificado nacionalmente pelo US News & World Report em seis especialidades. Para saber mais, visite www.hackensackmeridianhealth.org.

No Centro de Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo da JSUMC , criamos uma equipe de classe mundial que usa opções avançadas de tratamento cirúrgico para paralisia diafragmática e reconstrução do nervo frênico. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida de pacientes com lesões nervosas e paralisia devido a lesão traumática ou cirurgia. Para mais informação, acesse:

Centro para Tratamento de Paralisia e Cirurgia Reconstrutiva do Nervo | Saúde Meridiano de Hackensack

SOBRE O INSTITUTO DE RECONSTRUÇÃO AVANÇADA

O Instituto de Reconstrução Avançada dedica-se a expandir os limites dos cuidados médicos por meio de pesquisas e descobertas inovadoras. Além do seu forte compromisso com os cuidados de saúde em Nova Jersey, o Instituto de Reconstrução Avançada inclui práticas em vários estados, incluindo Nova Iorque, Pensilvânia, Ohio, Louisiana, Florida, Texas e Califórnia, e atrai pacientes à escala global.

Sobre a acreditação global de saúde:

Na GHA, somos mais do que um organismo de acreditação: somos parceiros estratégicos comprometidos em melhorar as experiências dos pacientes e as práticas globais de saúde. Nossa experiência, proveniente de agências líderes de credenciamento, pioneiros da área da saúde e executivos de alto nível do setor de viagens médicas, garante soluções personalizadas para governos, prestadores de serviços de saúde e outras partes interessadas do setor em todo o mundo. Nosso impacto é visto no aumento do volume de pacientes, nos índices de satisfação mais elevados e no aprimoramento geral da sua estratégia de negócios.

As organizações interessadas em entrar em contato com a Global Healthcare Accreditation (GHA) podem fazer uma solicitação em [email protected] |Tel EUA 001.561.228.4014 |www.GlobalHealthcareAccreditation.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1705658/Global_Healthcare_Accreditation.jpg

FONTE Global Healthcare Accreditation