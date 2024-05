M42 recebe Certificação Global de Credenciamento de Saúde por Excelência em Experiência de Paciente em Viagens Médicas

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A M42 conquistou a certificação Global Healthcare Accreditation (GHA) de Excelência em Viagens Médicas Patient Experience dos EUA por sua abordagem pioneira. Com uma pontuação global de 91 por cento, esta certificação reafirma o compromisso da M42 em fornecer cuidados e apoio excepcionais a pacientes internacionais ao longo da sua viagem.

A M42 é reconhecida por manter altos padrões éticos e dedicação ao fornecimento de atendimento culturalmente sensível e compassivo a pessoas de todas as culturas. O departamento de Atendimento a Pacientes Internacionais (IPS) da M42 oferece suporte personalizado por meio de embaixadores designados que auxiliam pacientes internacionais e seus acompanhantes, garantindo uma jornada tranquila desde o primeiro contato inicial até o partida. A equipe do M42 IPS prioriza a adesão estrita aos pontos críticos de acesso dos pacientes para garantir que seus serviços de viagens médicas não apenas atendam, mas superem as expectativas dos pacientes internacionais.

Desde a sua criação, o M42 atraiu pacientes de países de todo o mundo, incluindo o Reino Unido, os EUA, o Kuwait, a Índia e a Arábia Saudita. A M42 é líder em procedimentos médicos avançados com instalações de última geração como a Cleveland Clinic Abu Dhabi, Healthpoint, Moorfields e Imperial College London Diabetes Centre, entre outros. Da ortopedia robótica à cirurgia bariátrica, transplantes, intervenções cardíacas e fertilização in vitro, o M42 define o padrão para atendimento médico de primeira linha globalmente. A M42 agora se junta à elite dos prestadores de cuidados de saúde reconhecidos mundialmente, garantindo a Certificação GHA Medical Travel Patient Experience, marcando um marco significativo no avanço do setor de turismo médico da região.

A GHA se dedica a melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde no setor de turismo médico. Por meio de serviços como credenciamento, certificação, estratégia, desenvolvimento e otimização de programas de viagens médicas e outras soluções de negócios para ajudar a escalar o crescimento, a GHA ajuda a posicionar os prestadores de serviços de saúde para atrair e atender pacientes em viagens médicas, melhorando, em última análise, os resultados clínicos, a satisfação dos pacientes e o desempenho da organização. desempenho dos negócios.

Hasan Jasem Al Nowais, Diretor Geral e CEO do Grupo M42, disse: "O M42 combina de forma única a tecnologia de saúde tradicional e a prestação de cuidados de saúde para abordar a saúde de forma holística, não apenas os cuidados de saúde. Orgulhosamente continuamos esta abordagem em toda a nossa rede global de classe mundial. Receber a primeira certificação Global Healthcare Accreditation na região reafirma nosso compromisso com o bem-estar e a segurança daqueles que servimos. Nossa prioridade são as pessoas, não apenas os pacientes, e esta certificação reconhece não apenas nossa dedicação às pessoas sob nossos cuidados, mas também fortalece a posição dos Emirados Árabes Unidos como um destino privilegiado para o turismo médico."

Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se um centro de turismo médico e são uma indústria em rápido crescimento. De acordo com estatísticas recentes, espera-se que o mercado do turismo médico cresça substancialmente. Até 2027, o mercado de turismo médico dos EAU deverá atingir 273,72 mil milhões de dólares, mostrando um aumento significativo em relação aos 104,68 mil milhões de dólares em 2019. Em termos do número de turistas médicos internacionais, os EAU acolheram cerca de meio milhão de turistas médicos, com os visitantes da Ásia constituindo o maior grupo com 37 por cento, seguidos pela região mais ampla do Golfo com 31 por cento e a Europa com 15 por cento.

Renée-Marie Stephano, CEO da GHA, disse: "Estendemos nossos sinceros parabéns à M42 International Patient Services por obter a Certificação GHA de Excelência em Experiência de Paciente em Viagens Médicas - a primeira organização no Oriente Médio a obter reconhecimento neste programa. A Certificação oferece às organizações uma oportunidade única de se aprofundarem em suas práticas globais/internacionais de atendimento ao paciente, efetuando mudanças positivas na qualidade, segurança e experiência geral do paciente. A certificação GHA também serve como uma ferramenta poderosa para aumentar a visibilidade para pacientes e outros pagadores internacionais. Ao priorizar a excelência operacional e o atendimento centrado no paciente, a Certificação da GHA desempenha um papel fundamental na construção da confiança do paciente. Elogiamos a M42 International Patient Services por seu compromisso inabalável com a excelência de serviços e suporte inabalável para as necessidades exclusivas dos pacientes em viagens médicas."

A GHA examina mais de 34 padrões de qualidade de viagens médicas, com ênfase especial em 11 padrões críticos, abrangendo toda a jornada do paciente, desde as atividades pré-chegada, como o processo de admissão do paciente, e a coordenação dos preparativos da viagem até a alta e acompanhamento pós-tratamento. acima. Este rigoroso processo de pesquisa da GHA também envolveu evidências de documentos de conformidade, pesquisas no local, rastreadores de pacientes de ponta a ponta e entrevistas com pacientes que receberam alta.

Sobre a acreditação global de saúde (GHA):

Na GHA, somos mais do que um organismo de acreditação: somos parceiros estratégicos comprometidos em melhorar as experiências dos pacientes e as práticas globais de saúde. Nossa experiência, proveniente de agências líderes de credenciamento, pioneiros da área da saúde e executivos de alto nível do setor de viagens médicas, garante soluções personalizadas para governos, prestadores de serviços de saúde e outras partes interessadas do setor em todo o mundo.

Com a missão de elevar os padrões de saúde em todo o mundo, preenchemos lacunas no turismo médico, nos serviços de saúde, na hospitalidade e no bem-estar, promovendo a excelência e a confiança na jornada de cada paciente. Nosso impacto é visto no aumento do volume de pacientes, nos índices de satisfação mais elevados e no aprimoramento geral da sua estratégia de negócios.

As organizações interessadas em entrar em contato com a Global Healthcare Accreditation (GHA) podem fazer uma solicitação em [email protected] | Tel. EUA: 001.561.228.4014 | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

