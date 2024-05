헤켄색 메리디안 저지 쇼어 대학 병원 부설 마비 및 신경 재건 수술 치료 센터, 글로벌 헬스케어 어크레디테이션 인증 획득

동 센터는 뉴저지 주에서 처음으로 GHA 인증을 받은 의료 시설이다.

마이애미, 2024년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 뉴저지주 넵튠에 위치한 헤켄색 메리디안 저지 쇼어 대학 병원(Hackensack Meridian Jersey Shore University Medical Center)은 중요한 성과 즉, 동 병원 부설 마비 및 신경 재건 수술 치료 센터(Center for Treatment of Paralysis and Reconstructive Nerve Surgery)의 의료 여행 서비스에 대한 글로벌 헬스케어 어크레디테이션(Global Healthcare Accreditation (GHA)) 인증 획득을 기념한다. 이 권위 있는 인증은 국내외 환자들에게 탁월한 치료를 제공하겠다는 동 센터의 확고한 의지를 부각한다. 동 센터는 뉴저지주 최초의 GHA 인증 의료 시설이다.

마비 및 신경 재건 수술 치료 센터(CPRNS)는 첨단 재건 연구소(Institute for Advanced Reconstruction)와의 파트너십과 유명 외과 의사 매튜 카우프만(Matthew Kaufman)M.D., FACS와 앤드류 엘크우드(Andrew Elkwood) M.D., FACS의 전문가적인 지도 아래 전세계 의료 혁신의 선두에 서 있다. 다양한 말초 신경 장애에 대한 재건 수술을 전문으로 하는 이 세계적인 센터의 외과 의사들은 신경 손상, 통증과 마비를 일으키는 쇠약한 환자들에 대한 수술 치료법을 개척했다. 이 센터의 대표적인 프로그램은 호흡 근육 기능 상실을 일으키는 문제의 질병인 횡경막 마비를 치료하는 횡경막 신경 재건 수술이다. 이 센터는 횡경막 마비로 고통받는 개인들이 복잡한 신경 재건 수술을 통해 호흡 기능을 회복할 수 있도록 지원하는데, 심각한 경우 이는 이전에 인공호흡기를 착용한 환자들의 독립적인 호흡 활동 회복을 의미할 수 있다. 이 센터의 전담 의사들은 횡경막 신경 재건 프로그램 외에도 상완신경총 손상, 손과 팔 마비, 안면 마비, 만성 두통, 골반통, 족하수와 절단 후 "환각" 통증 등 다양한 질환을 다루면서 전세계 수천 명의 환자들을 성공적으로 치료해 왔다.

카우프만 박사는 "우리는 마비의 원인에 맞춰 압도적인 대다수의 우리 환자들이 그들 스스로 다시 숨을 쉬거나, 그들의 호흡 기능을 개선하기 위해 그들의 마비를 치료함으로써 그들이 계속 활동할 수 있도록 하는데 성공해 왔다"면서 "통상적으로, 횡경막 신경이 손상된 사람들은 계단을 올라갈 때, 잠을 잘 때, 심지어 자신들의 신발 끈을 묶을 때와 같은 기본적인 일상 활동의 호흡에 어려움이 있다. 이 수술은 환자들이 그들의 정상적인 활동들로 돌아가고, 더 잘 자며, 더 활동적인 라이프스타일로 돌아가고 자신들의 삶의 질을 개선하는 것을 도울 수 있다"고 말했다. 카우프만 박사는 전세계 어떤 외과 의사나 의료 시설과도 비교할 수 없는 업적인, 거의 800 건의 환자 치료를 완료한 이 수술 치료의 전세계 최고 전문가이다. 글로벌 헬스케어 어크레디테이션(GHA)은 의료 관광 업계의 의료 품질과 안전을 제고하는데 전념하고 있다. GHA는 검증, 인증, 전략, 의료 여행 프로그램 개발과 최적화, 그리고 대규모 성장을 가능케 하는 기타의 비즈니스 솔루션과 같은 서비스를 통해 의료 제공자들이 의료 여행 환자들을 유치하고 서비스하는 입지를 갖도록 돕고, 궁극적으로 임상 결과, 환자 만족도, 그리고 조직의 비즈니스 성과를 제고한다.

글로벌 헬스케어 어크레디테이션은 안전과 환자 경험을 향상시키는 데 있어 GHA 인증의 중요성에 대한 인식을 높이기 위해 영어, 스페인어, 아랍어 및 기타 언어로 제공되는 종합적인 다언어 소비자 및 구매자 마케팅 캠페인을 시작했다. 이 캠페인의 목표는 의료 여행 프로그램 GHA 인증을 획득한 병원을 선택함으로써 얻을 수 있는 상당한 혜택에 대해 시장을 교육하는 것이다. 저지 쇼어 대학 병원(JSUMC) 원장 겸 최고병원책임자 비토 부첼라토(Vito Bucellato)는 "글로벌 헬스케어 어크레디테이션 인증 획득은 저지 쇼어 대학 병원의 중요한 성과"라고 하면서 "미국 전역과 일본, 남아공, 볼리비아, 이스라엘 및 호주와 같은 전세계의 환자들이 횡경막 신경 재건 수술과 기타의 첨단 말초 신경 수술을 받기 위해 이 대학 병원에 왔다"고 말했다.

헤켄색 메리디안 헬스의 남부 시장 지역 대표인 케네스 N. 세이블(Kenneth N. Sable) M.D., MBA, FACEP은 "카우프만 박사와 마비 및 신경 재건 수술 치료 센터의 모든 전문가들이 전세계의 많은 사람들을 도울 수 있었다는 것을 자랑스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

GHA 최고경영책임자 르네 마리 스테파노(Renée-Marie Stephano)는 "GHA 인증은 단순한 인정이 아니다. 그것은 품질과 온정적인 치료에 대한 저지 쇼어 대학 병원 약속의 증거"라고 하면서 "JSUMC는 마비 및 신경 재건 수술 치료 센터가 이 존경받는 인증을 획득함으로써 의료 전달 분야의 최고 수준을 달성하기 위한 헌신을 입증했다. 이 성과는 의료 여행에서 환자 경험을 우선하고 의료 지형에서 동 병원의 전세계 가시성을 제고하는 그들의 중추적인 역할을 부각한다"고 말했다.

헤켄색 메리디안 헬스(HMH)는 JSUMC가 전세계 의료 무대에서 중추적인 역할을 하면서 국내외로 그 입지를 확장하고 있다. 2024년 3월 인도를 방문한 HMH 경영진은 뭄바이 온코케어(Mumbai Oncare), 아스터 병원(Aster Hospitals, Inc.) 그리고 아폴로 병원 엔터프라이즈(Apollo Hospitals Enterprise, Ltd.) 등 유명 의료 기관들과 양해각서를 체결했다. HMH의 초점은 우선 종양 치료를 중심으로, 차세대 염기 서열 분석 기능을 활용하여 정밀 의학을 강화하고 지식 정보 교류를 촉진하며 의학적 대안 의견을 제시하고 종양 위원회 분석을 수행하는 것이다. 또한 계획에는 유럽 최고의 신경 분야 병원들과의 파트너십 그리고 CPRNS에서 진행하는 소아 간질 수술과 전문적인 횡경막 신경 수술과 같은 혁신 프로그램의 확장도 들어있다.

동 센터에 대한 상세 정보가 필요할 경우 732-776-3893에 전화하거나 www.hackensackmeridianhealth.org/en/services/neurosciences/paralysis-and-reconstructive-nerve-surgery를 방문하기 바란다.

헤켄색 메리디안 헬스

헤켄색 메리디안 헬스는 뉴저지주에서 가장 크고 종합적이며 진정으로 통합된 의료 네트워크로서 완전한 범위의 의료 서비스, 혁신적인 연구 및 생명 향상 치료를 제공하는 최고의 비영리 의료 단체이다. 이 네트워크에는 18개의 병원과 500개 이상의 환자 진료소가 있으며, 이 곳들에는 외래 진료 센터, 수술 센터, 재택 건강 서비스, 앰뷸런스 서비스, 인명 구조 항공 의료 수송, 재활 센터, 응급 의료 센터, 의사 실습장 및 피트니스와 웰니스 센터가 들어 있다.

이 네트워크의 주목할 만한 차별점은 유에스 뉴스 앤드 월드 리포트 2023-24가 순위를 매긴 바대로 뉴저지에서 유일하게 1위를 차지한 성인 및 아동 병원들이 들어있다는 것이다. 헤켄색 대학 병원은 유에스 뉴스 앤드 월드 리포트가 6개 전문 분야에서 매긴 전국적인 순위에 올라 있다. 상세 정보가 필요할 경우 www.hackensackmeridianhealth.org를 방문하기 바란다.

JSUMC의 마비 및 신경 재건 수술 치료 센터는 횡경막 마비 및 횡경막 신경 재건을 위한 첨단 수술 치료법을 사용하는 세계적인 팀을 만들었다. 우리의 목표는 외상성 손상 또는 수술로 인한 신경 손상 및 마비 환자의 삶의 질을 향상시키는 것이다. 상세 정보가 필요할 경우

Center for the Treatment of Paralysis & Reconstructive Nerve Surgery | Hackensack Meridian Health를 방문하기 바란다.

첨단 재건 연구소

첨단 재건 연구소는 혁신적인 연구와 발견을 통해 의료의 한계를 허물기 위해 헌신하고 있다. 첨단 재건 연구소는 뉴저지주의 진료에 대한 강한 의지 외에도 뉴욕, 펜실베니아, 오하이오, 루이지애나, 플로리다, 텍사스와 캘리포니아를 포함한 여러 주에 걸친 진료를 포함하고 있으며 전세계 환자들을 유치하고 있다.

글로벌 헬스케어 어크레디테이션

우리 GHA는 인증 기관을 넘어 경험과 전세계 의료 서비스를 향상시키기 위해 헌신하는 전략 파트너이다. 최고의 인증 기관, 선도적인 의료 기관 그리고 최고 수준의 의료 여행 업계 경영진들이 제공하는 우리의 전문 지식은 전세계 정부, 의료 공급자와 기타 업계 이해 관계자들을 위한 맞춤형 솔루션을 보장한다. 우리의 영향력은 환자 수 증가, 만족 점수 상승과 귀사 비즈니스 전략의 전반적인 향상으로 나타난다.

글로벌 헬스케어 어크레디테이션(GHA)에 연락하고 싶은 조직들은 [email protected] |전화 미국001.561.228.4014 |www.GlobalHealthcareAccreditation.com를 통해 할 수 있다.

