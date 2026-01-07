CES 2026: BLUETTI stellt die Elite 320 vor - Energiesicherheit auf Rollen für jedes Zuhause

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, ein Technologiepionier auf dem Gebiet der sauberen Energie, stellt auf seiner Veranstaltung "BLUETTI 2026 Energy Vision" erstmals die Elite 320 vor. Die Elite 320 ist eine rollbare Powerstation im Kofferformat mit 3,2 kWh Kapazität und kombiniert hohe Batteriekapazität, ausgezeichnete Energieeffizienz, komfortable Mobilität auf Rollen sowie 10-ms-USV-Schutz, um ein zuverlässiges und zugängliches Home Backup für Stromausfälle, Notfälle und alltägliche Unterbrechungen zu bieten.

Leistungsstarke Notstromversorgung – mobil, zuverlässig, flexibel

BLUETTI Elite 320 CES

Die Elite 320 ist eine rollbare Powerstation mit 3,2 kWh LiFePO4-Batterie, die über ein Jahrzehnt lang zuverlässig Energie liefert. Das entspricht mehr als 66 Stunden Kühlzeit und versorgt einen Haushalt für bis zu zwei Tage mit essenzieller Energie. Dank robuster Rollen und ausziehbarem Griff lässt sich die 34 kg schwere Station mühelos von Küche über Wohnzimmer bis in den Garten bewegen. Mit 1.800 W reiner Sinus-Wechselstromausgabe und 11 Anschlüssen können alle wichtigen Geräte gleichzeitig betrieben werden – von Kühlschrank und Mikrowelle über Kaffeemaschine bis hin zu Beleuchtung.

Hohe Effizienz für minimalen Energieverlust

Die Elite 320 verlängert die Backup-Dauer dank verbesserter Systemeffizienz erheblich. Mit einem extrem niedrigen Eigenverbrauch von nur 9 W nutzt sie jede Wattstunde optimal, wenn es auf jede Sekunde ankommt. Die schnelle AC-Ladung sorgt dafür, dass die Powerstation innerhalb von nur 2 Stunden zu 80 % geladen ist und somit im Notfall sofort einsatzbereit. Für längere Stromausfälle wandelt die Elite 320 über das Charger 2 effizient Energie von Solarmodulen, Gasgeneratoren oder Fahrzeuglichtmaschinen um.

Schneller USV-Schutz mit einfacher, intelligenter Steuerung

Die Elite 320 fungiert als hochleistungsfähige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und sorgt für Sicherheit im Alltag. Innerhalb von nur 10 ms nach einem Stromausfall schaltet sie auf Batteriebetrieb um und schützt empfindliche Geräte wie Speichersysteme, Router oder Gaming-PCs. Über die App lassen sich individuelle Energiemanagement-Funktionen nutzen, darunter Ruhemodus, Fernaktivierung und Zeitsteuerung. Die Kompatibilität mit Smart-Home-Plattformen wie Google Home, Amazon Alexa oder Home Assistant eröffnet zusätzliche automatisierte und freihändige Nutzungsmöglichkeiten.

Die Elite 320 wird voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar sein.

Über BLUETTI

BLUETTI wurde 2009 gegründet und ist ein technologischer Pionier im Bereich sauberer Energielösungen, spezialisiert auf innovative tragbare Powerstations und Notstromlösungen für Haushalte. Mit eigener Forschung und Entwicklung sowie Fertigung und einem wachsenden Patentportfolio setzt BLUETTI kontinuierlich neue Maßstäbe in den Bereichen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Heute vertrauen über 4 Millionen Nutzer in mehr als 110 Ländern auf die Produkte von BLUETTI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856194/BLUETTI_Elite_320.jpg