CES 2026 : BLUETTI dévoile l'Elite 320, une nouvelle station d'énergie électrique mobile pour sécuriser l'alimentation résidentielle

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, pionnier technologique en énergie verte, présente l'Elite 320 lors de son événement "BLUETTI 2026 Energy Vision". Conçue comme une centrale électrique mobile de type valise de 3 200 Wh, l'Elite 320 combine une grande capacité de batterie, une efficacité énergétique élevée, une mobilité sur roues et une protection ASI de 10 ms afin de ne pas interrompre le courant électrique domestique ce qui permet de faire face aux pannes de courant, aux urgences et aux interruptions du quotidien (orages, tempêtes, coupures,...).

BLUETTI Elite 320 CES

Capacité de stockage élevée, adaptée aux besoins domestiques

L'Elite 320 est équipée d'une batterie LiFePO₄ de 3 200 Wh, offrant une durée de vie supérieure à dix ans. Elle permet jusqu'à 66 heures d'alimentation d'un réfrigérateur, soit près de deux jours d'énergie essentielle pour un foyer. Ses roues robustes et sa poignée télescopique facilitent le déplacement de cet appareil de 34 kg entre la cuisine, le salon et l'extérieur. Avec une puissance de sortie de 1 800 W en onde sinusoïdale pure et 11 ports de sortie, les utilisateurs peuvent alimenter les principaux équipements domestiques : réfrigérateurs, micro-ondes, machines à café, éclairages, ordinateurs, etc.

Rendement élevé pour une réduction de la consommation d'énergie

L'Elite 320 affiche une consommation à vide ultra-faible de seulement 9 W, maximisant l'efficacité énergétique lors des périodes critiques. Sa recharge rapide sur secteur permet d'atteindre 80 % de charge en seulement deux heures, facilitant l'anticipation des pannes. En cas de coupure prolongée, l'appareil peut être rechargé efficacement via des panneaux solaires, des générateurs thermiques ou l'alternateur d'un véhicule, grâce au BLUETTI Charger 2.

Protection ultra rapide et pilotage intelligent

L'Elite 320 fonctionne comme une alimentation sans interruption haute performance. En moins de 10 ms après une défaillance du réseau, elle bascule automatiquement sur batterie afin de protéger les équipements sensibles tels que les systèmes de stockage, les routeurs et les PC gaming. La gestion de l'énergie est entièrement personnalisable via une application mobile, avec des fonctions de veille programmée, de réveil à distance et de minuterie. La compatibilité avec les assistants domotiques (Google Home, Amazon Alexa et Home Assistant) permet de créer des scénarios d'alimentation automatisés, sans intervention manuelle.

L'Elite 320 sera disponible en janvier 2026.

À propos de BLUETTI

Fondée en 2009, BLUETTI est un acteur pionnier de l'énergie propre, spécialisé dans les stations d'énergie portables et les solutions de sauvegarde énergétique domestique. Grâce à ses capacités internes de R&D et de fabrication, ainsi qu'à un portefeuille de brevets en constante expansion, BLUETTI élève continuellement les standards de performance, de sécurité et de durabilité du secteur, au service de plus de 4 millions d'utilisateurs dans plus de 110 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856194/BLUETTI_Elite_320.jpg