CGTN: 3º Fórum CMG em Pequim discute desenvolvimento de IA

PEQUIM, 1º de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Com foco no desenvolvimento de IA, o terceiro Fórum CMG foi realizado na segunda-feira em Pequim.

Li Shulei, membro do Gabinete Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e chefe do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC, participou da abertura do evento e fez um discurso.

Os convidados do fórum destacaram o papel dos meios de comunicação social em promover a aplicação inovadora da IA, bem como na sua governança.

Concordaram que também devem ser feitos esforços para impulsionar o desenvolvimento da IA na criação de conteúdos positivos, saudáveis, diversificados e de alta qualidade, para que a IA possa se tornar uma força para o bem e beneficiar a humanidade.

Além disto, apelaram aos meios de comunicação social para que acelerem a transformação inteligente e ajudem a unir os intercâmbios e a cooperação internacionais na governança da IA para facilitar seu desenvolvimento saudável, ordenado e seguro.

Organizado pelo China Media Group (CMG), o fórum atraiu mais de 200 participantes de organizações internacionais, meios de comunicação, grupos de reflexão e empresas multinacionais.

"Inovações e avanços na ciência e tecnologia não apenas orientam o desenvolvimento e o progresso da civilização humana, mas também trazem incerteza ao mundo em mudança", disse Shen Haixiong, vice-ministro do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC e presidente do CMG. Ele pediu esforços para criar em conjunto uma inteligência artificial valiosa e responsável.

A tecnologia de IA está afetando todos os aspectos de nossas vidas. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), afirmou em um discurso em vídeo que a CMG sempre foi parceira do COI, levando o encanto dos Jogos Olímpicos a centenas de milhões de telespectadores chineses. Ele disse que o COI convida o CMG a trabalhar em conjunto para criar um futuro com a aplicação da IA nos esportes olímpicos.

"Desde invenções antigas, como a seda, a impressão e a bússola, até avanços tecnológicos modernos, como a robótica, as telecomunicações e a tecnologia ecológica, a China sempre esteve comprometida com a inovação e a criação", disse Daren Tang, diretor geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ele disse que a OMPI presta muita atenção para garantir um equilíbrio entre as oportunidades e os riscos da inteligência artificial e está empenhada em reforçar a cooperação para garantir que a inteligência artificial seja utilizada adequadamente.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-30/3rd-CMG-Forum-in-Beijing-discusses-AI-development-1tdDcXvCexG/p.html

