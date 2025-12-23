CGTN: Como a China impulsiona o desenvolvimento de alta qualidade por meio da inovação tecnológica

PEQUIM, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo sobre como o desenvolvimento regional coordenado da China impulsiona a inovação tecnológica do país. Por meio de uma introdução abrangente do desenvolvimento da inovação tecnológica nos principais núcleos urbanos da China – a região de Pequim-Tianjin-Hebei, o delta do rio Yangtzé e a grande baía de Guangdong-Hong Kong-Macau – o artigo destaca que a inovação na China entrou em uma nova fase marcada pela coordenação regional, avanço em múltiplos níveis e impacto nacional.

De acordo com o recém-lançado suplemento "Nature Index 2025 Science Cities", as cidades chinesas agora compõem mais da metade dos dez principais centros de pesquisa científica do mundo pela primeira vez. Em particular, Pequim continua liderando como a principal cidade global da ciência – posição que mantém desde 2016.

A inovação na China hoje não está mais restrita a um punhado de grandes cidades. Em vez disso, entrou em uma nova fase marcada por coordenação regional, avanço em múltiplos níveis e impacto nacional.

Desenvolvimento regional coordenado

Em vez de se desenvolver sozinha, Pequim aproveitou plenamente seu papel como um centro de inovação tecnológica e fortaleceu a coordenação com Tianjin e Hebei, impulsionando a contínua atualização da capacidade de inovação em toda a região de Pequim-Tianjin-Hebei, um agrupamento regional conhecido como "Jing-Jin-Ji."

O desenvolvimento coordenado da região Jing-Jin-Ji, uma estratégia nacional apresentada em fevereiro de 2014, levou a um aumento constante da inovação tecnológica na região.

Hoje, a região viu o estabelecimento de 14 plataformas de inovação e sete grupos nacionais de manufatura avançada. Em 2024, o PIB combinado da região atingiu 11,5 trilhões de yuan (cerca de US$ 1,6 trilhão).

No Parque Científico Zhongguancun, na Nova Área de Xiong'an, 11 instituições de plataforma de Pequim, abrangendo ciência e tecnologia, finanças e pesquisa industrial, foram integradas em um sistema de serviço único, permitindo que as empresas acessem recursos de inovação de alta qualidade sem deixar a região.

A região Jing-Jin-Ji não é um caso isolado. Localizado próximo ao ponto médio da costa da China, o delta do rio Yangtzé, que abrange o Município de Xangai e as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui, permanece enraizado em sua profunda história industrial, enquanto sua forte capacidade de inovação hoje traz novo impulso ao desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade.

Hoje, empresas de alta tecnologia na região do delta do rio Yangtzé representam mais de 30% do total nacional. O Centro Nacional de Inovação por Excelência, um centro nacional abrangente de inovação tecnológica sediado no delta, estabeleceu parcerias estratégicas com mais de 200 universidades e institutos de pesquisa nacionais e estrangeiros e estabeleceu centros conjuntos de inovação com quase 600 empresas líderes.

Na parte sul da China, a grande baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) tem apresentado um salto em sua capacidade de inovação tecnológica O país estabeleceu nove grandes projetos de infraestrutura tecnológica na região. Um total de 31 laboratórios conjuntos Guangdong-Hong Kong-Macau foram estabelecidos, formando a base para a inovação tecnológica da GBA.

Impulsionando o desenvolvimento de alta qualidade

Dando grande importância à promoção de um desenvolvimento regional coordenado e de alta qualidade, o presidente chinês Xi Jinping viajou por várias regiões e presidiu simpósios, traçando o caminho para que diferentes regiões possam melhor aproveitar suas vantagens comparativas, alcançar vantagens complementares e aprimorar o equilíbrio e a coordenação do desenvolvimento regional.

Nos últimos anos, a China aprofundou a implementação da estratégia coordenada de desenvolvimento regional, com grupos como Jing-Jin-Ji, delta do rio Yangtzé e GBA impulsionando o nível geral de inovação e o desenvolvimento de alta qualidade do país.

Por exemplo, a GBA, com menos de 0,6% da área total do país, gerou um nono da produção econômica total do país, tornando-se uma das regiões mais abertas e economicamente vibrantes do país.

Atualmente, a GBA, focada em novos setores como economia de baixa altitude e biomanufatura, está prestes a criar mais cinco grupos industriais emergentes, avaliados em 100 bilhões de yuans (cerca de US$ 14,2 bilhões) cada, e promover a transformação e atualização de alto nível e inteligentes de setores vantajosos, como o de informação eletrônica e a fabricação avançada de equipamentos.

Durante uma visita de inspeção em Guangdong em novembro deste ano, Xi instou a província a focar no desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade, fortalecer a profunda integração da inovação tecnológica e industrial e construir um sistema industrial modernizado com competitividade internacional, defendendo o avanço do desenvolvimento da GBA com esforços sustentados.

Na recém-concluída Conferência Central de Trabalho Econômico anual, a China se comprometeu a desenvolver centros internacionais de inovação tecnológica em Pequim (região Pequim-Tianjin-Hebei), Xangai (delta do rio Yangtzé) e GBA.

"A expansão dos três centros internacionais de inovação tecnológica – de cidades individuais para grupos urbanos mais amplos – representa uma atualização estratégica, mostrando que os esforços da China para construir centros de inovação agora dão maior ênfase à coordenação regional", disse Gong Chao, pesquisador do Instituto Nacional de Inovação e Desenvolvimento da Universidade Tongji.

Para mais informações, clique:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html

FONTE CGTN