CGTN: 베이징에서 열린 제3회 CMG Forum에서 AI 개발 논의

베이징 2024년 5월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제3회 CMG Forum이 인공지능(AI) 개발을 주제로 지난 월요일 베이징에서 개최됐다.

중국 공산당 중앙위원회 정치국(Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee) 위원인 중국 공산당 중앙위원회 홍보부(Publicity Department of the CPC Central Committee)의 Li Shulei 부장은 개막식에 참석해 연설을 했다.

포럼 참가자들은 AI의 혁신적 활용과 거버넌스를 촉진하는 데 있어 미디어의 역할을 강조했다.

AI가 긍정적이고 건강하며 다양한 고품질 콘텐츠 제작에 기여해 인류에게 선의의 힘이 될 수 있도록 AI 개발을 적극적으로 추진해야 한다는 공감대가 형성됐다.

또한 미디어가 지능형 혁신을 앞당기고 AI 거버넌스 분야의 국제 교류와 협력을 연결해 AI의 건강하고 질서 있으며 안전한 발전을 촉진하도록 촉구했다.

China Media Group (CMG) 주최로 개최된 이번 포럼에는 국제기구, 미디어, 싱크탱크, 다국적 기업 등에서 200여 명이 참석했다.

중국 공산당 중앙위원회 홍보부 부부장인 CMG의 Shen Haixiong 사장은 "과학 기술의 혁신과 획기적인 성과는 인류 문명의 발전과 진보를 이끌지만, 변화하는 세계에 불확실성도 가져온다"고 밝혔다. 그는 가치 있고 책임감 있는 인공지능을 함께 만들어 나가기 위해 함께 노력할 것을 촉구했다.

AI 기술은 우리 삶의 모든 면에 영향을 끼치고 있다. Thomas Bach 국제올림픽위원회(International Olympic Committee, IOC) 위원장은 영상 연설을 통해 그동안 CMG가 IOC의 파트너로 수억 명의 중국 시청자들에게 올림픽의 매력을 선사해왔다고 말했다. 그는 IOC가 CMG와 협력해 AI를 올림픽 스포츠에 적용함으로써 미래를 함께 만들어 나가고자 한다는 뜻을 밝혔다.

World Intellectual Property Organization (WIPO)의 Daren Tang 사무총장은 "비단, 인쇄술, 나침반과 같은 고대 발명품부터 로봇공학, 통신, 친환경 기술과 같은 현대 기술 발전에 이르기까지 중국은 끊임없이 혁신과 창조를 추구해 왔다"고 말했다. 그는 WIPO가 인공지능의 기회와 잠재적 위험 사이에서 균형을 유지하는 데 깊은 관심을 가지고 있으며, 인공지능이 올바르게 활용될 수 있도록 협력을 강화할 것을 약속했다.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-30/3rd-CMG-Forum-in-Beijing-discusses-AI-development-1tdDcXvCexG/p.html

SOURCE CGTN