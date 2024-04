CGTN: 5 anos depois, o presidente Xi enfatiza novamente a estratégia de desenvolvimento da região oeste da China

PEQUIM, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente chinês Xi Jinping enfatizou novamente a necessidade de impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade da região oeste da China durante sua inspeção no município de Chongqing na segunda e terça-feira. Ele disse que a região oeste é de grande importância para a modernização de todo o país.

Essa é a mais recente iniciativa do presidente chinês para promover o desenvolvimento regional do país. Xi, também secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, acabou de concluir sua inspeção na província de Hunan, no centro da China, no mês passado. Em Hunan, ele enfatizou a energização vigorosa da região central e a promoção do desenvolvimento do Cinturão Econômico do Rio Yangtze, com o objetivo de apoiar um desenvolvimento regional mais equilibrado.

A área ocidental da China consiste em 12 regiões de nível provincial, cobrindo mais de 70% da área terrestre do país e contendo 27% da população da China. A região oeste é conhecida por suas abundantes fontes de energia renovável, como energia solar e eólica, e vários recursos minerais subterrâneos, como terras raras, bauxita, carvão e gás natural, que representam mais de 70% das reservas totais do país.

Em março de 2019, em uma reunião do comitê central do Partido Comunista da China para aprofundar a reforma global presidida por Xi, foi aprovada uma diretriz para avançar o desenvolvimento da região oeste na nova era. A diretriz propõe que até 2035, a região oeste alcançará a região leste nos campos de serviços públicos, conectividade de infraestrutura e qualidade de vida da população. A região leste da China registrou quase o triplo do PIB da região oeste em 2023.

Cinco anos após a aprovação desta diretriz, Xi apontou que, embora a região oeste tenha alcançado conquistas significativas, ainda enfrenta muitos desafios de desenvolvimento. Ele instou a região a concentrar-se em seus setores locais competitivos e acelerar sua abertura.

Xi afirmou no simpósio que as 12 regiões de nível provincial devem desenvolver manufatura moderna e setores emergentes estratégicos, como novas energias e biomedicina, com base em suas condições locais, e acelerar a transformação e atualização industrial. Ele acrescentou que o turismo e outros setores de serviços podem se tornar setores pilares da região.

Xi deixou claro que a economia da China está se transformando de desenvolvimento em alta velocidade para desenvolvimento de alta qualidade, portanto, cada região deve desenvolver sua economia com base em suas condições específicas e aproveitar suas vantagens comparativas. Durante sua inspeção em Chongqing, ele visitou um hub logístico internacional, uma comunidade no distrito de Jiulongpo e um centro de operação e governança urbanos digitais. Autoridades locais apresentaram a ele o desenvolvimento do Corredor Comercial Internacional Terra-Mar, projetos de renovação urbana e governança da cidade.

O corredor comercial é um canal importante entre a região oeste da China e os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Ele alcançou 490 portos em 120 países e regiões até janeiro, e viu seu volume de carga aumentar 21% ano a ano em 2023, de acordo com o relatório de trabalho do governo do Município de Chongqing.

Xi pediu à região na terça-feira que acelere a construção do corredor e se integre melhor à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) para promover a abertura da região. Ele já havia dito que a participação ativa da região oeste da China na BRI melhoraria significativamente a conectividade entre as regiões leste e oeste da China e entre a China e o mundo exterior.

Até o momento, o padrão de conectividade tomou forma na região oeste. Os dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) da China mostram que um total de 35.000 trens de carga China-Europa foram lançados a partir da região oeste nos últimos cinco anos, representando 50,5% do total do país. Em 2023, o volume total de importação e exportação da região oeste aumentou 37% em comparação com 2019.

Como a região oeste é o berço dos grandes rios da China, como o Rio Yangtze, o Rio Amarelo e o Rio Lancang, e tem muitos animais selvagens raros, Xi também prometeu proteger a segurança ecológica nacional.

Ele enfatizou a aceleração dos principais projetos de proteção e restauração de ecossistemas, impulsionando o Programa Florestal do Cinturão de Proteção Três-Norte para combater as tempestades de areia e a erosão do solo na região norte, além de promover a economia de energia e a redução de carbono nos setores tradicionais, bem como o uso limpo e eficiente do carvão.

A China começou a implementar a estratégia nacional para o desenvolvimento em larga escala da região oeste em 2000. Em 2020, o crescimento médio anual do PIB da região atingiu 10,2%, diminuindo consideravelmente a diferença econômica com outras regiões. Mais de 21,3 milhões de hectares de terras agrícolas foram convertidos em florestas ou pastagens, com a taxa de cobertura florestal ultrapassando 19%, segundo dados da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-24/5-years-on-Xi-reasserts-China-s-western-region-development-strategy-1t3CJMNHteM/p.html

FONTE CGTN