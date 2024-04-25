CGTN: спустя 5 лет председатель Си напоминает о стратегии развития западного региона Китая

ПЕКИН, 25 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин вновь подчеркнул необходимость ускорения высококачественного развития западного региона Китая во время инспекции в муниципалитете Чунцин в понедельник и вторник. По его словам, западный регион очень важен для модернизации всей страны.

Это последний шаг председателя КНР, направленный на содействие региональному развитию страны. Только в прошлом месяце Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центральной военной комиссии, завершил инспекцию провинции Хунань в центральном Китае. В провинции Хунань он подчеркнул решительное развитие энергетики центрального региона и способствование развитию экономического пояса реки Янцзы для обеспечения более сбалансированного регионального развития.

Западная часть Китая состоит из 12 регионов провинциального уровня, на которые приходится более 70 процентов территории страны и 27 процентов населения Китая. Западный регион известен обилием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, а также различных ископаемых минеральных ресурсов, таких как редкоземельные металлы, бокситы, уголь и природный газ, составляющих более 70 процентов общих запасов страны.

В марте 2019 года на заседании ЦК КПК по углублению общей реформы под председательством Си Цзиньпина было принято руководство по ускорению развития западного региона в новую эпоху. В руководстве говорится, что к 2035 году западный регион догонит восточный регион по таких направлениям, как государственные услуги, развитие инфраструктуры и качество жизни людей. По размеру ВВП в 2023 году восточного регион Китая почти втрое опередил западный регион.

Спустя пять лет после принятия этого руководства Си указал, что несмотря на значительные успехи западного региона, он все еще сталкивается со многими проблемами развития. Он призвал регион сосредоточиться на конкурентоспособных местных отраслях и ускорить продвижение к открытости.

Си Цзиньпин заявил на симпозиуме, что 12 регионов провинциального уровня должны развивать современное производство и стратегически важные новые отрасли, такие как новая энергетика и биомедицина, исходя из местных условий, а также ускорить промышленную трансформацию и модернизацию. Он добавил, что туризм и другие направления услуг могут стать ключевыми отраслями региона.

Си дал понять, что экономика Китая переходит от быстрого развития к качественному, поэтому каждый регион должен развивать свою экономику на основе своих конкретных условий и играть на своих относительных преимуществах. Во время своей инспекции в Чунцине он посетил международный логистический центр, жителей района Цзюлунпо и городской цифровой центр обслуживания и управления. Местные руководители познакомили его с развитием Нового международного сухопутно-морского торгового коридора, проектами обновления городов и городским управлением.

Торговый коридор является основным каналом между западным регионом Китая и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). По состоянию на январь он охватил 490 портов в 120 странах и регионах, а объем грузопотока в 2023 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 21 процент, согласно правительственному отчету о работе муниципалитета Чунцина.

Во вторник Си Цзиньпин призвал регион ускорить строительство коридора и лучше интегрироваться с инициативой «Пояс и путь» (BRI), что будет способствовать развитию открытости региона. Ранее он сказал, что активное участие западного региона Китая в инициативе BRI значительно улучшит связь между восточным и западным регионами Китая, а также между Китаем и внешним миром.

Структура путей сообщения западного региона уже определена. По данным Национального бюро статистики Китая (НБС) за последние пять лет из западного региона было отправлено в общей сложности 35 000 товарных поездов Китай-Европа, что составляет 50,5 % от суммарного показателя страны. В 2023 году суммарный объем импорта-экспорта западного региона увеличился по сравнению с 2019 годом на 37 процентов.

Поскольку западный регион является родиной великих рек Китая, таких как Янцзы, Хуанхэ и Ланьцан, и на его территории находится множество редких диких животных, Си также пообещал обеспечивать национальную экологическую безопасность.

Было отмечено ускорение крупных проектов по защите и восстановлению экосистем, активизация программы «Три северных защитных лесонасаждения» для противодействия песчаным бурям и эрозии почвы в северном регионе, а также содействие энергосбережению и сокращению выбросов углерода в традиционных секторах, а также чистому и эффективному использованию угля.

Китай приступил к реализации национальной стратегии крупномасштабного развития западного региона в 2000 году. По состоянию на 2020 год среднегодовой рост ВВП региона достигал 10,2 процента, что позволяет значительно сократить экономический разрыв с другими регионами. Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам, более 21,3 млн гектаров сельскохозяйственных угодий были преобразованы в леса или лугопастбищные угодья, в результате чего уровень лесного покрова превысил 19 процентов.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-24/5-years-on-Xi-reasserts-China-s-western-region-development-strategy-1t3CJMNHteM/p.html