CGTN: Porto de Livre Comércio de Hainan: uma porta de entrada fundamental para a abertura de alto nível da China

Um mês antes do lançamento oficial das operações alfandegárias especiais em toda a ilha do Porto de Livre Comércio de Hainan na China, em 18 de dezembro, a CGTN publicou um artigo explicando o que significam as novas operações alfandegárias. Destaca esse passo histórico como um marco fundamental no esforço da China por uma abertura de alto nível e ressalta seu papel na promoção da transparência institucional e na viabilização de fluxos mais suaves e livres de bens, capital e serviços.

PEQUIM, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Dentro de um mês, no dia 18 de dezembro, serão oficialmente lançadas as aguardadas operações alfandegárias especiais em toda a ilha do Porto de Livre Comércio de Hainan (FTP).

Antes do lançamento, a Administração Internacional de Registro de Navios de Hainan concluiu o registro de afretamento a casco nu do Xiang Tai Kou, uma embarcação semissubmersível. Marca a entrada oficial do primeiro navio de importação a casco nu, afretado com tarifa zero, na frota do Porto de Yangpu.

Beneficiando-se das políticas de tarifa zero de Hainan, a embarcação, fretada da Libéria, está isento de tarifas de importação e imposto sobre valor agregado sobre aluguéis de fretamento, economizando diretamente mais de 10 milhões de yuans (aproximadamente US$ 1,4 milhão) em custos.

O caso dessa embarcação demonstra como as próximas operações alfandegárias especiais em toda a ilha estão prontas para acelerar a abertura de alto padrão e trazer benefícios visíveis para as empresas que operam na FTP.

Ao ouvir um relatório de trabalho sobre a FTP no início de novembro, o presidente chinês Xi Jinping elogiou as operações alfandegárias especiais como um movimento emblemático para expandir a abertura de alto padrão e promover uma economia mundial aberta. Ele pediu esforços para facilitar ainda mais os fluxos internacionais de fatores de produção e buscar a criação de um ambiente de negócios de primeira classe, orientado pelo mercado, baseado na lei e internacionalizado.

Fluxos internacionais de bens, ambiente de negócios de primeira classe

Após o lançamento oficial, Hainan implementará um modelo especial de supervisão com acesso mais livre na primeira linha, acesso regulamentado na segunda linha e fluxo livre dentro da ilha. Esse sistema alfandegário em dois níveis permitirá um comércio mais livre entre Hainan e áreas fora da fronteira alfandegária da China, enquanto mantém controles alfandegários padrão para o continente.

Observando que a fronteira entre a FTP de Hainan e as regiões no exterior forma a "primeira linha", por onde os bens podem fluir de maneira mais livre e conveniente, Wang Changlin, vice-chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse em uma coletiva de imprensa em julho que a proporção de linhas tarifárias com produtos de tarifa zero na FTP de Hainan aumentará de 21% para 74%.

Wang afirmou que produtos importados que passem por pelo menos 30% de processamento de valor agregado em Hainan poderão entrar no continente sem tarifa. Ele acrescentou que certos bens atualmente proibidos ou restritos em todo o país terão políticas de abertura em Hainan.

Hainan está pronta para aproveitar essa oportunidade para alcançar um desenvolvimento ainda maior.

Nos últimos cinco anos, Hainan utilizou 102,5 bilhões de yuans em investimento estrangeiro real, com uma taxa média de crescimento anual de 14,6%, atraindo investimentos de 176 países e regiões. Essa tendência positiva deve ganhar ainda mais força depois que Hainan iniciar as operações alfandegárias especiais.

Oito portos servirão como pontos de entrada de primeiro nível, permitindo liberação acelerada para importações qualificadas, enquanto 10 portos de segundo nível gerenciarão os bens que entram no continente.

Com base na atual entrada sem visto para viajantes de 85 países, as autoridades locais planejam ampliar o número de países elegíveis e introduzir políticas de estadia mais flexíveis e atrativas assim que as operações alfandegárias especiais entrarem em vigor.

Além disso, Hainan também está testando uma lista negativa para o comércio internacional de serviços, concedendo aos investidores estrangeiros tratamento nacional em setores-chave como finanças, saúde e educação.

Em sintonia com as políticas, os esforços de expansão e modernização estão a ganhar força no Porto de Yangpu, que serve como núcleo logístico da FTP.

Du Chengcai, vice-gerente geral do Centro de Operações de Produção do Grupo Portuário Internacional de Portos e Navegação de Hainan, disse que um total de novos cais de 200.000 toneladas está sendo adicionado, e a rede existente de 58 rotas de navegação está sendo expandida para aumentar ainda mais a eficiência do fluxo de carga e fortalecer a conectividade de Hainan com os mercados globais.

O economista Li Daokui, da Universidade Tsinghua, observa que a China está preparada para uma de suas rodadas mais significativas de abertura de mercado. Observando que Hainan está prestes a se tornar uma área alfandegária especial e um campo de testes para reformas econômicas mais amplas, Li destacou Hainan como elemento central na próxima abertura ampliada da China para empresas e tecnologias estrangeiras.

Para mais informações, acesse:

https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html

FONTE CGTN