CGTN: China amplia sistema educacional para se tornar um país líder em educação

PEQUIM, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Trabalhando como professora primária no município de Taishitun, em Pequim, Diao Rongchun se manteve profundamente comprometida com a educação em áreas montanhosas.

Adotando o conceito de "tolerância, gentileza, cultivo e educação", Diao emprega um método de ensino baseado na interação, apreciação mútua e promoção mútua, prestando atenção ao crescimento de cada aluno.

Para isso, ela percorreu todo o município, visitando crianças abandonadas e alunos de famílias monoparentais em áreas montanhosas, formulando planos de estudo especiais para eles e ganhando a confiança e gratidão de seus pais.

Durante uma cerimônia de premiação realizada no domingo para homenagear professores modelo e grupos e instituições destacadas no setor educacional da China, antes do 40º Dia dos Professores, que cai na terça-feira, Diao, entre um total de 716 pessoas, foi premiada com o título de professora modelo nacional.

Ao discursar em uma reunião nacional sobre educação em Pequim de segunda a terça-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou saudações aos professores e outros trabalhadores do setor educacional em todo o país, pedindo esforços para avançar de forma sólida em direção à meta estratégica de construir a China em um país líder em educação.

Construindo um sistema educacional de alta qualidade

Até hoje, a China desenvolveu o maior e mais qualificado sistema educacional do mundo, alcançando um salto histórico no nível de popularização da educação.

Segundo dados oficiais, em 2023, existem 498.300 escolas de todos os tipos e níveis em todo o país, com 291 milhões de alunos matriculados em educação acadêmica e 18,918 milhões de professores em tempo integral.

Enquanto isso, as qualificações acadêmicas dos professores também melhoraram constantemente. Em 2023, 78% dos professores do ensino fundamental e 93% dos professores do ensino médio possuíam diploma de bacharelado ou superior. A proporção de professores com títulos profissionais sênior aumentou significativamente, incluindo a criação de cargos de professores sênior em escolas primárias e secundárias.

A taxa de matrícula no ensino superior aumentou de 30% em 2012 para 57,8% em 2021, marcando um salto histórico que significa que o ensino superior na China entrou em uma fase de reconhecimento generalizado. Muitas universidades e disciplinas chinesas alcançaram um nível muito avançado globalmente.

Além disso, a China enfatiza a importância igual e o desenvolvimento coordenado da educação profissional e geral, acelerando a criação de um sistema moderno de educação profissional para ajudar os alunos com diversos talentos e interesses a realizarem seu potencial.

Descrevendo o esforço para construir um sistema educacional líder como complexo e sistemático, Xi Jinping enfatizou a necessidade de se concentrar na tarefa fundamental da educação de promover a virtude. Ele pediu esforços para cultivar uma força de trabalho docente de alto calibre e enfatizou a importância de melhorar o status, o pagamento e o bem-estar dos professores para tornar o ensino uma das profissões mais respeitadas.

Xi também destacou a necessidade de desenvolver uma educação obrigatória de alta qualidade e equilibrada e de reduzir as disparidades entre áreas urbanas e rurais, regiões, escolas e grupos sociais.

Abrindo o setor educacional da China para o mundo

Na China, muitos grandes projetos nacionais dependem fortemente de tecnologias-chave fornecidas por universidades, que desempenham um papel crucial na pesquisa básica e são a fonte de importantes avanços científicos e tecnológicos.

Na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia de 2023, universidades e faculdades ganharam 75,5% dos Prêmios de Ciência Natural do Estado, 75,6% dos Prêmios de Invenção Tecnológica do Estado e 56,5% dos Prêmios de Progresso Científico e Tecnológico do Estado, respectivamente.

Além disso, a China colabora em grandes projetos de pesquisa científica com países relevantes por meio do estabelecimento de centros de cooperação científica e educacional no exterior para enfrentar desafios globais.

Por exemplo, o Centro de Pesquisa Conjunta China-África, criado em 2013, é a primeira instituição científica e educacional abrangente construída no exterior pela China. O centro reúne instituições de pesquisa científica e ensino de 16 países africanos e da China para colaborar em campos como pesquisas e avaliações de biodiversidade, recursos hídricos e monitoramento do ambiente ecológico, criando uma rede que integra pesquisa científica e formação de talentos.

Até hoje, pesquisadores do centro publicaram conjuntamente mais de 600 artigos, realizaram mais de 30 cursos de formação internacional e sessões técnicas e capacitaram mais de 300 alunos de 14 países africanos.

A China também sedia várias conferências internacionais, como a Conferência Mundial de Educação Digital, estabelece oficinas Luban em vários países e amplia as trocas entre jovens chineses e estrangeiros, com o objetivo de construir um importante centro global de educação.

Durante a reunião nacional sobre educação, Xi enfatizou a importância de abrir ainda mais o setor educacional da China para o mundo, incluindo expandir as trocas acadêmicas internacionais e ampliar a cooperação em educação e pesquisa científica.

