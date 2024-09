CGTN: Chiny wzmacniają system edukacji, aby stać się czołowym krajem w tej dziedzinie

PEKIN, 13 września 2024 r. /PRNewswire/ - Pracująca jako nauczycielka w szkole podstawowej w Taishitun Township w Pekinie Diao Rongchun pozostaje głęboko zaangażowana w edukację na obszarach górskich.

Zgodnie z koncepcją „tolerancji, łagodności, kształcenia i wychowania," Diao stosuje metodę nauczania opartą na interakcji, wzajemnym docenieniu i wsparciu, zwracając szczególną uwagę na rozwój każdego ucznia.

W ramach swojej pracy odwiedza dzieci pozostawione przez rodziców i uczniów z rodzin niepełnych w regionach górskich, opracowując dla nich indywidualne plany nauki, co zyskało zaufanie i wdzięczność ich rodziców.

Podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w niedzielę w celu uhonorowania wzorowych nauczycieli oraz wybitnych grup i instytucji w chińskim sektorze edukacji przed 40. Dniem Nauczyciela, który przypada we wtorek, Diao znalazła się w gronie 716 osób, które otrzymały tytuł krajowego nauczyciela wzorowego.

Podczas krajowego spotkania poświęconego edukacji w Pekinie, które odbyło się w poniedziałek i wtorek, prezydent Chin Xi Jinping złożył życzenia nauczycielom i innym pracownikom sektora edukacyjnego, wzywając do podejmowania wysiłków na rzecz osiągnięcia strategicznego celu uczynienia Chin czołowym krajem w dziedzinie edukacji.

Budowanie wysokiej jakości systemu edukacji

Do tej pory Chiny rozwinęły największy i najwyższej jakości system edukacji na świecie, osiągając historyczny skok w poziomie upowszechnienia edukacji.

Według oficjalnych danych w 2023 roku w całym kraju działało 498 300 szkół różnego typu i poziomu, 291 milionów osób studiowało na wyższych uczelniach, zaś liczba nauczycieli pełnoetatowych wyniosła 18,918 miliona.

Jednocześnie stale poprawiają się kwalifikacje akademickie nauczycieli. W 2023 r. 78 proc. nauczycieli szkół podstawowych i 93 proc. nauczycieli gimnazjów będzie posiadać tytuł licencjata lub wyższy. Odsetek nauczycieli z wyższymi tytułami zawodowymi znacznie wzrósł, w tym dzięki utworzeniu stanowisk starszych nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich.

Wskaźnik rekrutacji do szkolnictwa wyższego wzrósł z 30 procent w 2012 roku do 57,8 procent w 2021 roku, co stanowi historyczny przełom, oznaczający, że szkolnictwo wyższe w Chinach zaczęło cieszyć się powszechnym uznaniem. Wiele chińskich uniwersytetów i kierunków osiągnęło bardzo zaawansowany poziom na arenie międzynarodowej.

Dodatkowo Chiny kładą nacisk na równorzędne znaczenie i skoordynowany rozwój kształcenia zawodowego i ogólnego, przyspieszając tworzenie nowoczesnego systemu edukacji zawodowej, aby pomóc uczniom o różnorodnych talentach i zainteresowaniach w realizacji ich potencjału.

Opisując wysiłki zmierzające do zbudowania najlepszego systemu edukacji jako złożone i systematyczne, Xi Jinping podkreślił potrzebę skupienia się na podstawowym zadaniu edukacji, jakim jest wspieranie dobroci charakteru. Prezydent wezwał do podjęcia wysiłków w celu wykształcenia wysokiej klasy kadry nauczycielskiej i podkreślił znaczenie poprawy statusu, wynagrodzenia i dobrobytu nauczycieli, aby uczynić z nich jeden z najbardziej szanowanych zawodów.

Xi zwrócił także uwagę na potrzebę rozwoju wysokiej jakości i zrównoważonej edukacji obowiązkowej oraz redukcji różnic między obszarami miejskimi i wiejskimi, regionami, szkołami i grupami społecznymi.

Otwarcie chińskiego sektora edukacji na świat

W Chinach wiele kluczowych projektów krajowych w dużym stopniu opiera się na technologiach dostarczanych przez uniwersytety, które odgrywają kluczową rolę w badaniach podstawowych i są źródłem znaczących przełomów naukowych i technologicznych.

Podczas Narodowej Konferencji Nagród Naukowych i Technologicznych w 2023 roku uniwersytety i kolegia zdobyły odpowiednio 75,5 procent nagród państwowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, 75,6 procent nagród państwowych za wynalazki technologiczne oraz 56,5 procent nagród państwowych za postęp naukowy i technologiczny.

Ponadto Chiny współpracują przy dużych projektach badań naukowych z określonymi krajami poprzez ustanowienie zagranicznych centrów współpracy naukowej i edukacyjnej w celu sprostania globalnym wyzwaniom.

Na przykład Chińsko-Afrykańskie Centrum Wspólnych Badań, założone w 2013 roku, jest pierwszą kompleksową instytucją naukowo-edukacyjną wybudowaną przez Chiny za granicą. Centrum łączy instytucje badawcze i dydaktyczne z 16 krajów afrykańskich oraz Chin, współpracując w takich dziedzinach jak badania i ocena różnorodności biologicznej, zasoby wodne oraz monitorowanie środowiska ekologicznego, tworząc sieć integrującą badania naukowe i rozwijanie talentów.

Do tej pory naukowcy z tego centrum opublikowali wspólnie ponad 600 artykułów, zorganizowali ponad 30 międzynarodowych kursów szkoleniowych i sesji technicznych oraz przeszkolili ponad 300 studentów z 14 krajów afrykańskich.

Chiny organizują także różne międzynarodowe konferencje, takie jak Światowa Konferencja Edukacji Cyfrowej, tworzą warsztaty Luban w wielu krajach oraz rozszerzają wymianę młodzieży chińskiej i zagranicznej, dążąc do budowy znaczącego globalnego centrum edukacyjnego.

Podczas krajowego spotkania dotyczącego edukacji Xi Jinping podkreślił znaczenie dalszego otwarcia chińskiego sektora edukacji na świat, w tym rozszerzania międzynarodowej wymiany akademickiej oraz poszerzania współpracy w zakresie edukacji i badań naukowych.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-10/President-Xi-stresses-building-China-into-leading-country-in-education-1wMHdgqzPBS/p.html