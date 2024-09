CGTN : La Chine renforce son système éducatif pour devenir un pays leader dans le domaine de l'enseignement

PÉKIN, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Enseignante à l'école primaire du bourg de Taishitun à Pékin, Diao Rongchun est restée profondément engagée en faveur de l'enseignement dans les zones montagneuses.

Adhérant au concept de « tolérance, douceur, culture et éducation », Diao emploie une méthode d'enseignement basée sur l'interaction, l'appréciation et la promotion mutuelles, en accordant une attention particulière à l'évolution de chaque élève.

À cette fin, elle a parcouru le bourg, rendant visite à des enfants laissés pour compte et à des élèves de familles monoparentales dans les zones montagneuses, élaborant des plans d'études spéciaux pour eux et gagnant la confiance et la gratitude de leurs parents.

Lors d'une cérémonie de remise des prix organisée dimanche pour honorer des enseignants modèles et des groupes et institutions remarquables du secteur de l'éducation en Chine, en prévision de la 40e journée des enseignants qui aura lieu mardi, Mme Rongchun a reçu le titre d'enseignant modèle national, parmi un total de 716 personnes.

Lors d'une réunion nationale sur l'éducation qui s'est tenue à Pékin lundi et mardi, le président chinois Xi Jinping a adressé ses salutations aux enseignants et aux autres personnes travaillant dans le secteur de l'éducation à travers le pays, les exhortant à faire de solides progrès vers l'objectif stratégique consistant à faire de la Chine un pays leader dans le domaine de l'éducation.

Construire un système éducatif de qualité

À ce jour, la Chine a mis en place le système éducatif le plus vaste et le plus performant au monde, réalisant un bond historique dans le niveau de popularisation de l'éducation.

Selon les chiffres officiels, il y avait en 2023 un total de 498 300 écoles de tous types et de tous niveaux dans tout le pays, avec 291 millions d'étudiants inscrits dans l'éducation académique et 18,918 millions d'enseignants à temps plein.

Dans le même temps, les qualifications académiques des enseignants se sont améliorées de manière constante. En 2023, 78 % des enseignants du primaire et 93 % des enseignants dans un établissement secondaire de premier cycle étaient titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur. La proportion d'enseignants titulaires d'un titre professionnel supérieur a augmenté de manière significative, notamment grâce à la création de postes d'enseignants supérieurs dans les écoles primaires et secondaires.

Le taux d'inscription dans l'enseignement supérieur est passé de 30 % en 2012 à 57,8 % en 2021, marquant un bond historique qui signifie que l'enseignement supérieur en Chine est entré dans une phase de reconnaissance généralisée. De nombreuses universités et disciplines chinoises ont atteint un niveau très élevé à l'échelle mondiale.

En outre, la Chine met l'accent sur l'importance égale et le développement coordonné de l'enseignement professionnel et de l'enseignement général, accélérant la création d'un système d'enseignement professionnel moderne pour aider les étudiants ayant des talents et intérêts divers à réaliser leur potentiel.

Décrivant l'effort de construction d'un système éducatif de pointe comme complexe et systématique, Xi Jinping a souligné la nécessité de se concentrer sur la tâche fondamentale de l'éducation, qui est d'encourager la vertu. Il a appelé à des efforts pour cultiver un corps enseignant de haut niveau et a souligné l'importance d'améliorer le statut, la rémunération et le bien-être des enseignants pour faire de l'enseignement l'une des professions les plus respectées.

Xi Jinping a également souligné la nécessité de développer un enseignement obligatoire de qualité et équilibré et de réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales, les régions, les écoles et les groupes sociaux.

Ouvrir le secteur chinois de l'éducation au monde

En Chine, de nombreux grands projets nationaux dépendent fortement de technologies clés fournies par les universités, qui jouent un rôle crucial dans la recherche fondamentale et sont à l'origine d'importantes percées scientifiques et technologiques.

Lors de la conférence nationale sur les prix scientifiques et technologiques de 2023, les universités et les établissements d'enseignement supérieur ont remporté respectivement 75,5 % des prix d'État pour les sciences naturelles, 75,6 % des prix d'État pour les inventions technologiques et 56,5 % des prix d'État pour les progrès scientifiques et technologiques.

En outre, la Chine collabore à de grands projets de recherche scientifique avec les pays concernés en établissant des centres de coopération scientifique et éducative à l'étranger afin de relever des défis mondiaux.

Par exemple, le Centre de recherche conjoint Chine-Afrique, créé en 2013, est la première institution scientifique et éducative globale construite à l'étranger par la Chine. Le centre réunit des institutions de recherche et d'enseignement scientifiques de 16 pays africains et de la Chine pour collaborer dans des domaines tels que l'étude et l'évaluation de la biodiversité, les ressources en eau et la surveillance de l'environnement écologique, créant ainsi un réseau qui intègre la recherche scientifique et la formation des talents.

À ce jour, les chercheurs du centre ont conjointement publié plus de 600 articles, organisé plus de 30 cours de formation internationaux et sessions techniques, et formé plus de 300 étudiants de 14 pays africains.

La Chine accueille également diverses conférences internationales, telles que la conférence mondiale sur l'éducation numérique, met en place des ateliers Luban dans plusieurs pays et développe les échanges entre de jeunes Chinois et de jeunes étrangers, dans le but de construire un important centre d'éducation mondial.

Lors de la réunion nationale sur l'éducation, M. Jinping a souligné l'importance d'ouvrir davantage le secteur chinois de l'éducation au monde, notamment en développant les échanges universitaires internationaux et en élargissant la coopération dans les domaines de l'éducation et de la recherche scientifique.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-10/President-Xi-stresses-building-China-into-leading-country-in-education-1wMHdgqzPBS/p.html