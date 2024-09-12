CGTN: Китай укрепляет систему образования, чтобы стать ведущей страной в сфере образования

ПЕКИН, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Работая учителем начальной школы в городке Тайшитунь (Taishitun ) в Пекине, Дяо Жунчунь (Diao Rongchun) сохраняет глубокую приверженность делу образования в горных районах.

Придерживаясь концепции «терпимости, мягкости, воспитания и обучения», Дяо использует метод преподавания, основанный на взаимодействии, взаимном признании и взаимном поощрении, уделяя пристальное внимание росту каждого ученика.

С этой целью она объезжает территорию, посещая живущих в гористой местности детей, оставшихся без попечения, и учеников с одним родителем, разрабатывает для них специальные планы обучения и завоевывает доверие и благодарность их родителей.

На состоявшейся в воскресенье церемонии награждения образцовых учителей и отличившихся коллективов и образовательных учреждений страны в преддверии 40-го Дня учителя, который в этом году приходится на вторник, Дяо, в числе 716 человек, была удостоена звания «Образцовый учитель Китая».

Выступая на национальном совещании по вопросам образования, которое проходило в Пекине с понедельника по вторник, председатель КНР Си Цзиньпин направил приветствие учителям и другим работникам сферы образования страны, призвав умножить усилия для достижения устойчивого прогресса на пути к стратегической цели превращения Китая в ведущую страну в области образования.

Создание качественной системы образования

На сегодняшний день Китай создал самую крупную и качественную систему образования в мире, добившись исторического скачка в уровне популяризации образования.

По официальным данным, в 2023 году в стране насчитывалось 498,3 тыс. школ всех типов и уровней, в которых 291 млн учащихся получает академическое образование и трудится 18,918 млн штатных преподавателей.

При этом академическая квалификация учителей также неуклонно повышается. В 2023 году 78% учителей начальной школы и 93% учителей среднего звена имели степень бакалавра или выше. Значительно увеличилась доля учителей с высшими профессиональными званиями, в том числе за счет создания должностей старших учителей в начальных и средних школах.

Поступаемость в высшие учебные заведения выросла с 30% в 2012 году до 57,8% в 2021 году, что стало историческим скачком, свидетельствующим о том, что высшее образование в Китае вступило в стадию широкого признания. Многие китайские университеты и дисциплины достигли очень высокого уровня во всем мире.

Кроме того, Китай уделяет равное внимание скоординированному развитию профессионального и общего образования, ускоряя создание современной системы профессионального образования, чтобы помочь учащимся с различными талантами и интересами реализовать свой потенциал.

Охарактеризовав работу по созданию передовой системы образования как комплексную и систематическую, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость сосредоточиться на фундаментальной задаче образования — воспитании поколения с высокими моральными качествами. Он призвал приложить усилия для подготовки высококвалифицированных педагогических кадров и подчеркнул важность повышения общественного статуса, заработной платы и уровня благосостояния учителей, чтобы сделать преподавание одной из самых престижных профессий.

Си Цзиньпин также указал на необходимость развития высококачественного и сбалансированного обязательного образования и сокращения неравенства между городскими и сельскими районами, регионами, школами и социальными группами.

Открытие образовательного сектора Китая миру

В Китае многие крупные национальные проекты в значительной степени опираются на ключевые технологии, предоставляемые университетами, которые играют решающую роль в фундаментальных исследованиях и являются источником крупных научно-технических прорывов.

На Национальной конференции по присуждению премий в области науки и техники в 2023 году университеты и колледжи получили 75,5% государственных премий в области естественных наук, 75,6% государственных премий в области технологических изобретений и 56,5% государственных премий в области научно-технического прогресса, соответственно.

Кроме того, Китай сотрудничает по крупным научно-исследовательским проектам с соответствующими странами, создавая зарубежные центры сотрудничества в области науки и образования для решения глобальных проблем.

Так, Китайско-африканский совместный исследовательский центр, созданный в 2013 году, является первым комплексным научно-образовательным учреждением, построенным Китаем за рубежом. Центр объединяет научно-исследовательские и учебные учреждения из 16 африканских стран и Китая для сотрудничества в таких областях, как изучение и оценка биоразнообразия, водные ресурсы и экологический мониторинг окружающей среды, создавая сеть, охватывающую научные исследования и подготовку профессиональных кадров.

На сегодняшний день исследователи Центра совместно опубликовали более 600 работ, провели более 30 международных курсов обучения и технических семинаров и подготовили более 300 студентов из 14 африканских стран.

Китай также принимает различные международные конференции, такие как Всемирная конференция по цифровому образованию, организует Любаньские мастерские во многих странах и расширяет обмены между китайской и зарубежной молодежью с целью создания значимого глобального образовательного центра.

В ходе национального совещания по вопросам образования Си Цзиньпин подчеркнул важность продолжение курса на открытие образовательного сектора Китая миру, включая расширение международных академических обменов и сотрудничество в области образования и научных исследований.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-10/President-Xi-stresses-building-China-into-leading-country-in-education-1wMHdgqzPBS/p.html