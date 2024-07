CGTN: China e Cazaquistão cultivam laços de amizade e prometem maior cooperação

PEQUIM, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A China e o Cazaquistão sempre se apoiaram mutuamente e sempre foram parceiros em tempos de desafios disse o presidente chinês Xi Jinping em um artigo assinado no jornal Kazakhstanskaya Pravda e na Agência Internacional de Notícias Kazinform na terça-feira.

Xi está em sua quinta visita ao Cazaquistão, onde não só foi recebido pelo presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, no aeroporto, mas também recebeu um tapete azul – a cor da bandeira nacional do Cazaquistão saudada pelos cazaques como símbolo da amizade entre a China e o Cazaquistão – e um grupo de estudantes cazaques cantando a canção chinesa "Ode à Pátria."

Essa também é a segunda visita de Xi em menos de dois anos, após sua visita oficial anterior em setembro de 2022. Além disso, Xi e Tokayev se reuniram em Pequim em outubro de 2023.

As relações de amizade entre a China e o Cazaquistão têm suas raízes na milenar Rota da Seda, reforçadas por 32 anos de cooperação após o estabelecimento das relações diplomáticas, e atingiram o nível elevado de uma parceria estratégica ampla e permanente, disse Xi durante sua reunião com Tokayev na quarta-feira.

Desde que a China e o Cazaquistão estabeleceram relações diplomáticas em 1992, os dois países têm estreitado constantemente seu relacionamento, primeiro para uma parceria estratégica em 2005, depois para uma parceria estratégica ampla em 2011 e ainda para uma parceria estratégica ampla e permanente em 2019.

O crescimento da confiança mútua e dos laços políticos entre a China e o Cazaquistão veio acompanhado de um crescimento notável em sua cooperação comercial e econômica nas últimas três décadas.

A China foi o maior parceiro comercial do Cazaquistão em 2023, com o comércio bilateral aumentando 32% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 41 bilhões. As principais exportações do Cazaquistão para a China envolvem petróleo bruto, metais e produtos agrícolas. Em contrapartida, a China forneceu ao Cazaquistão máquinas, eletrônicos e bens de consumo, de acordo com dados do governo cazaque.

Em uma entrevista ao People's Daily, o embaixador do Cazaquistão na China, Shakhrat Nuryshev, destacou a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) na crescente ampliação da cooperação bilateral de comércio e investimento entre os dois países.

Desde a Base de Cooperação Logística China-Cazaquistão (Lianyungang), o primeiro projeto inaugurado no âmbito da BRI em 2014, até a Rodovia China-Europa Ocidental, os dois países têm se esforçado para obter uma ligação mais próxima através do desenvolvimento do transporte rodoviário e ferroviário. Ao mesmo tempo, empreendimentos recentemente concluídos e comissionados, como o parque eólico de Zhanatas e a usina hidrelétrica de Turgusun, demonstraram a determinação de ambos os países no desenvolvimento de economias de baixo carbono utilizando programas de energia renovável.

A China e o Cazaquistão aprofundarão continuamente a cooperação em áreas tradicionais como comércio, investimento, interconectividade e energia, disse Xi durante uma reunião conjunta com a imprensa e Tokayev na quarta-feira.

Observando que a China e o Cazaquistão fixaram uma nova meta de dobrar o comércio bilateral em breve, Xi acrescentou que os dois países também promoverão conjuntamente novos pontos de crescimento para a cooperação em minerais essenciais, inovação científica e tecnológica, aeroespacial, economia digital e outros campos.

Nos últimos anos, a China e o Cazaquistão também intensificaram os intercâmbios culturais e interpessoais. Por exemplo, foram implementados programas bilaterais de cooperação cultural, incluindo um workshop Luban e um centro de medicina tradicional chinesa. O Ano do Turismo do Cazaquistão foi lançado oficialmente na China em março.

Na quarta-feira, Xi e Tokayev inauguraram a filial da Universidade de Língua e Cultura de Pequim (BLCU) na Universidade Internacional de Astana.

Para intensificar ainda mais os intercâmbios entre os povos, Xi disse aos repórteres que a China decidiu abrir o segundo Workshop Luban no país da Ásia Central e que realizará o Ano do Turismo da China no Cazaquistão em 2025.

Além de fortalecer os laços bilaterais, Xi também disse que a China apoia o Cazaquistão na adesão ao mecanismo de cooperação do BRICS, desempenhando o papel de "potência média" no cenário internacional e fazendo sua devida contribuição à governança global.

Xi acrescentou que a China e o Cazaquistão se comprometeram a continuar trabalhando em estreita colaboração nos assuntos internacionais e a fortalecer a coordenação e a cooperação dentro da estrutura das Nações Unidas, da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), do mecanismo China-Ásia Central, assim como de outras estruturas multilaterais.

Xi disse acreditar que a cúpula de quinta-feira em Astana será um sucesso total e levará a SCO a um novo estágio de desenvolvimento.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-03/China-Kazakhstan-cherish-friendly-ties-vow-further-cooperation-1uWoBOrQ53y/p.html

FONTE CGTN