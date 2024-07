CGTN: Chiny i Kazachstan podkreślają przyjacielską więź i deklarują dalszą współpracę

PEKIN, 4 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Chiny i Kazachstan od zawsze wspierały się wzajemnie i pozostawały partnerami w czasach największych wyzwań, podkreślił chiński prezydent Xi Jinping w swoim oficjalnym artykule opublikowanym we wtorek w gazecie Kazakhstanskaya Pravda i Kazinform International News Agency.

Prezydent Xi przebywa z piątą wizytą w Kazachstanie, gdzie został nie tylko uroczyście powitany na lotnisku przez prezydenta Kazachstanu Kassyma-Jomarta Tokajewa, ale także uhonorowany przez Kazachów niebieskim dywanem nawiązującym kolorystycznie do kazachskiej flagi narodowej, symbolem przyjaźni między Chinami a Kazachstanem, oraz śpiewem chińskiej pieśni „Oda do ojczyzny" w wykonaniu grupy kazachskich studentów.

Jest to druga wizyta prezydenta Xi w ciągu niespełna dwóch lat po jego poprzedniej oficjalnej podróży we wrześniu 2022 roku. Dodatkowo obaj prezydenci spotkali się w Pekinie w październiku 2023 roku.

Przyjazne relacje między Chinami a Kazachstanem sięgają korzeniami tysiącletniego starożytnego Jedwabnego Szlaku, wzmocnionego przez 32 lata współpracy po ustanowieniu stosunków dyplomatycznych, i osiągnęły wysoki poziom stałego i wszechstronnego partnerstwa strategicznego, powiedział prezydent Xi podczas środowego spotkania z Tokajewem.

Od momentu nawiązania przez oba kraje stosunków dyplomatycznych w 1992 r. konsekwentnie wzmacniały one swoje relacje, poczynając od partnerstwa strategicznego w 2005 r., poprzez kompleksowe partnerstwo strategiczne w 2011 r. aż po stałe kompleksowe partnerstwo strategiczne w 2019 r.

Wraz z pogłębiającym się wzajemnym zaufaniem i więzami politycznymi między Chinami a Kazachstanem w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił znaczny wzrost ich współpracy handlowej i gospodarczej.

W 2023 r. Chiny pozostały największym partnerem handlowym Kazachstanu, a dwukierunkowa wymiana handlowa wzrosła o 32% rok do roku, osiągając wartość 41 mld USD. Według szacunków kluczowe towary eksportowane z Kazachstanu do Chin to ropa naftowa, metale i produkty rolne. Z kolei zgodnie z danymi rządu Kazachstanu Chiny dostarczyły Kazachstanowi maszyny, elektronikę i towary konsumpcyjne.

Podczas wywiadu dla People's Daily ambasador Kazachstanu w Chinach Shakhrat Nuryshev wyróżnił Inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI) w coraz bardziej rozwijającej się dwustronnej współpracy handlowej i inwestycyjnej między oboma krajami.

Poczynając od utworzenia Bazy Współpracy Logistycznej Chiny-Kazachstan (Lianyungang), pierwszego projektu zainaugurowanego w ramach BRI w 2014 r., a kończąc na autostradzie Chiny Zachodnie-Europa Zachodnia, obie strony dążą do zapewnienia ściślejszej łączności poprzez rozwój transportu drogowego i kolejowego. Co więcej, niedawno ukończone i oddane do użytku przedsięwzięcia, takie jak farma wiatrowa Zhanatas i elektrownia wodna Turgusun, wyraźnie podkreśliły determinację obu państw do rozwijania ich gospodarek niskoemisyjnych poprzez programy energii odnawialnej.

Jak powiedział prezydent Xi podczas wspólnej konferencji prasowej z Tokajewem w środę, Chiny i Kazachstan zamierzają nieprzerwanie pogłębiać współpracę w tradycyjnych obszarach, takich jak handel, inwestycje, wzajemne połączenia i energia.

Nawiązując do tego, że Chiny i Kazachstan wyznaczyły sobie nowy cel wcześniejszego podwojenia dwustronnej wymiany handlowej, prezydent Xi dodał, że obie strony będą również wspólnie promować nowe punkty wzrostu dla współpracy w zakresie kluczowych minerałów, innowacji naukowych i technologicznych, przemysłu lotniczego, gospodarki cyfrowej i innych dziedzin.

Na przestrzeni ostatnich lat Chiny i Kazachstan pogłębiły również wymianę kulturalną i międzyludzką. Przykładem mogą być dwustronne programy współpracy kulturalnej, w tym warsztaty Luban i centrum tradycyjnej medycyny chińskiej. W marcu w Chinach oficjalnie rozpoczęto Rok Turystyki Kazachstanu.

W środę prezydenci Xi i Tokajew uroczyście otworzyli filię Pekińskiego Uniwersytetu Języka i Kultury na Międzynarodowym Uniwersytecie w Astanie.

Z myślą o dalszym zacieśnianiu kontaktów społecznych Xi poinformował dziennikarzy, że Chiny zdecydowały się otworzyć drugie Warsztaty Luban w tym środkowoazjatyckim kraju i zorganizować Chiński Rok Turystyki w Kazachstanie w 2025 roku.

Niezależnie od zacieśniania stosunków dwustronnych prezydent Xi zapowiedział również, że Chiny będą wspierać Kazachstan w dołączeniu do mechanizmu współpracy BRICS, odgrywaniu roli „średniego mocarstwa" na arenie międzynarodowej, a także wnoszeniu swojego wkładu w globalne zarządzanie.

Następnie Xi podkreślił, że Chiny i Kazachstan zobowiązały się do kontynuowania ścisłej współpracy w sprawach międzynarodowych oraz wzmocnienia koordynacji i współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), mechanizmu Chiny-Azja Środkowa, a także innych wielostronnych struktur.

Według chińskiego prezydenta czwartkowy szczyt w Astanie zakończy się pełnym sukcesem i wprowadzi SCO na nowy poziom rozwoju.

