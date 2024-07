CGTN : La Chine et le Kazakhstan entretiennent des liens d'amitié et s'engagent à renforcer leur coopération

BEIJING, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Chine et le Kazakhstan se sont toujours soutenus mutuellement et ont toujours été partenaires dans les moments difficiles, a déclaré le président chinois Xi Jinping dans un article signé dans le journal Kazakhstanskaya Pravda et l'agence de presse internationale Kazinform mardi dernier.

Le président chinois effectue sa cinquième visite au Kazakhstan, où il a été accueilli à l'aéroport par le président Kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Il a également eu droit à un tapis bleu – la couleur du drapeau national kazakh que les Kazakhs considèrent comme le symbole de l'amitié entre la Chine et le Kazakhstan – et à un groupe d'étudiants kazakhs qui ont chanté la chanson chinoise « Ode à la patrie ».

Il s'agit également de la deuxième visite de Xi en moins de deux ans, suite à sa précédente visite d'État en septembre 2022. En outre, Xi et Tokayev se sont rencontrés à Pékin en octobre 2023.

Les relations amicales entre la Chine et le Kazakhstan sont enracinées dans l'ancienne Route de la soie, vieille de plusieurs millénaires, renforcées par 32 ans de coopération après l'établissement des relations diplomatiques, et ont atteint le niveau élevé d'un partenariat stratégique global permanent, a déclaré Xi Jinping lors de sa rencontre avec Tokayev mercredi.

Depuis que la Chine et le Kazakhstan ont établi des liens diplomatiques en 1992, les deux pays n'ont cessé de renforcer leurs relations, passant d'abord à un partenariat stratégique en 2005, puis à un partenariat stratégique global en 2011 et enfin à un partenariat stratégique global permanent en 2019.

L'approfondissement de la confiance mutuelle et des liens politiques entre la Chine et le Kazakhstan s'est accompagné d'une croissance remarquable de leur coopération commerciale et économique au cours des trois dernières décennies.

La Chine était le premier partenaire commercial du Kazakhstan en 2023, avec des échanges bilatéraux en hausse de 32 % en glissement annuel pour atteindre 41 milliards de dollars. Les principales exportations du Kazakhstan vers la Chine comprennent le pétrole brut, les métaux et les produits agricoles. La Chine, à son tour, a fourni au Kazakhstan des machines, des produits électroniques et des biens de consommation, selon les données du gouvernement Kazakh.

L'ambassadeur du Kazakhstan en Chine, Shakhrat Nuryshev, a mis en avant la Belt and Road Initiative (BRI) dans la coopération bilatérale croissante en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays, lors d'une interview accordée au Quotidien du Peuple.

De la base de coopération logistique Chine-Kazakhstan (Lianyungang), premier projet inauguré dans le cadre de la BRI en 2014, à l'autoroute Chine occidentale-Europe de l'Ouest, les deux pays se sont efforcés de renforcer leur connectivité en développant les transports routiers et ferroviaires. En outre, des projets récemment achevés et mis en service, tels que le parc éolien de Zhanatas et la centrale hydroélectrique de Turgusun, soulignent la détermination des deux pays à développer des économies à faible émission de carbone grâce à des programmes d'énergie renouvelable.

La Chine et le Kazakhstan ne cesseront d'approfondir leur coopération dans des domaines traditionnels tels que le commerce, l'investissement, l'interconnectivité et l'énergie, a déclaré M. Xi lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Tokayev mercredi.

Notant que la Chine et le Kazakhstan se sont fixé pour nouvel objectif de doubler rapidement les échanges commerciaux bilatéraux, M. Xi a ajouté que les deux parties favoriseraient également conjointement de nouveaux points de croissance pour la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'innovation scientifique et technologique, de l'aérospatiale, de l'économie numérique et d'autres domaines.

Ces dernières années, la Chine et le Kazakhstan ont également approfondi leurs échanges culturels et entre les peuples. Par exemple, des programmes bilatéraux de coopération culturelle, comprenant un atelier Luban et un centre de médecine traditionnelle chinoise, ont été mis en œuvre. En mars, l'année du tourisme au Kazakhstan a été officiellement lancée en Chine.

Mercredi, Xi et Tokayev ont inauguré l'antenne de l'Université des Langues et Cultures de Beijing à l'université internationale d'Astana.

Afin de renforcer les échanges entre les peuples, M. Xi a déclaré aux journalistes que la Chine avait décidé d'ouvrir le deuxième atelier Luban dans le pays d'Asie centrale et qu'elle organiserait l'année du tourisme chinois au Kazakhstan en 2025.

Outre le renforcement des liens bilatéraux, M. Xi a également déclaré que la Chine soutenait le Kazakhstan dans sa volonté de rejoindre le mécanisme de coopération des BRICS, de jouer le rôle de « puissance moyenne » sur la scène internationale et d'apporter sa juste contribution à la gouvernance mondiale.

M. Xi a ajouté que la Chine et le Kazakhstan se sont engagés à continuer à travailler étroitement dans les affaires internationales et à renforcer la coordination et la coopération dans le cadre des Nations Unies, de l'Organisation de Shanghai pour la coopération (OSC), du mécanisme Chine-Asie centrale ainsi que d'autres cadres multilatéraux.

M. Xi a déclaré qu'il était convaincu que le sommet d'Astana de jeudi serait un succès total et qu'il amènerait l'OSC à un nouveau niveau de développement.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-03/China-Kazakhstan-cherish-friendly-ties-vow-further-cooperation-1uWoBOrQ53y/p.html