CGTN: Peng Liyuan pede aos estudantes de Macau que conheçam a cultura chinesa e contribuam para o desenvolvimento nacional

PEQUIM, 21 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, incentivou os estudantes da Região Administrativa Especial de Macau a aprofundarem seu conhecimento sobre a história da cultura chinesa e a se envolverem tanto no desenvolvimento regional quanto nacional durante uma visita ao Museu de Macau na quinta-feira.

"Espero que vocês aprendam mais sobre a história da cultura chinesa, estudem bem e usem esse conhecimento para construir melhor nossa pátria e tornar Macau ainda melhor", disse Peng após conversar com os estudantes no museu.

Durante sua visita, Peng admirou os relicários culturais, obteve uma compreensão profunda da evolução histórica de Macau e da fusão da arquitetura, setores e vida cultural chinesa e ocidental. Ela também participou de uma atividade na qual biscoitos de amêndoa, uma iguaria local, foram feitos e interagiu com artesãos habilidosos em pintura de azulejos e entalhe em madeira.

Peng está em Macau acompanhando Xi nas celebrações do 25º aniversário da devolução de Macau à China.

Nos últimos 25 anos, Macau tem aproveitado seu rico patrimônio histórico e cultural para promover a cultura chinesa tradicional e fomentar trocas culturais entre a China e outros países, utilizando sua vantagem geográfica.

Macau é agora lar de pelo menos 12 patrimônios culturais intangíveis nacionais, incluindo a Ópera Cantonesa, Naamyam Cantonesa (Canções Narrativas), Preparação de Chá Herbal e o Festival do Dragão Embriagado, mostrando que a cultura tradicional chinesa tem sido bem preservada e transmitida na região.

Iniciativas como a "Cultura Tradicional Chinesa Excepcional nas Escolas" ajudaram a instigar o amor pela cultura tradicional chinesa e valores patrióticos nas gerações mais jovens, facilitando visitas de estudantes a locais como o Museu Memorial Xian Xinghai e a Antiga Residência do General Ye Ting.

Além disso, ao longo dos últimos anos, a SAR (Região Administrativa Especial) tem intensificado as trocas culturais entre estudantes de Macau e seus colegas do continente, estabelecendo uma base sólida para que os estudantes de Macau se integrem melhor ao desenvolvimento geral do país.

Em dezembro de 2021, cerca de 170 alunos do ensino fundamental e médio de Macau participaram da "Aula Tiangong", um programa de educação espacial vinculado à estação espacial chinesa, realizado no Centro de Ciências de Macau. Durante a atividade, eles tiveram a oportunidade de interagir com astronautas.

Desde sua criação em 2005, as Atividades de Prática Cultural para Estudantes Universitários de Hong Kong e Macau envolveram milhares de jovens das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. Em 2023, estudantes de Macau e Hong Kong visitaram a Nova Área de Xiong'an e realizaram discussões aprofundadas sobre temas como empreendedorismo e emprego no Centro de Inovação da Juventude de Pequim-Hong Kong-Macau em Zhongguancun.

Além de sua integração ativa no desenvolvimento nacional, Macau utiliza estrategicamente suas vantagens geográficas para promover intercâmbios culturais entre a China e outros países.

Limitada pelo Oceano Pacífico a leste, Macau é conhecida como uma das primeiras cidades da China a se abrir ao mundo exterior, evoluindo para um vibrante centro de intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente.

O Laboratório Conjunto de Ciências da China e de Portugal para Conservação do Patrimônio Cultural, apoiado pela Iniciativa Cinturão e Rota, recebeu subsídios do Ministério da Ciência e Tecnologia da China em setembro de 2020.

Como uma plataforma estratégica nacional de inovação tecnológica, coestabelecida pela Universidade da Cidade de Macau e pela Universidade de Évora, em Portugal, o laboratório conjunto está localizado na Universidade de Soochow, na província de Jiangsu, no leste da China.

Até hoje, o laboratório tem atuado como uma ponte entre a China, Portugal e outros países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota, promovendo a narrativa cultural da China, incentivando a confiança cultural e preservando os patrimônios culturais ao longo da Rota Marítima da Seda.

