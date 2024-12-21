CGTN: Пэн Лиюань призвала студентов Макао принять китайскую культуру и вносить свой вклад в национальное развитие

ПЕКИН, 22 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время посещения Музея Макао в четверг Пэн Лиюань (Peng Liyuan), супруга Председателя КНР Си Цзиньпина, призвала студентов Специального административного района Макао углублять свое понимание истории китайской культуры и принимать участие в региональном и общенациональном развитии.

«Я надеюсь, что вы узнаете больше об истории китайской культуры, хорошо изучите ее и будете использовать эти знания, чтобы эффективно строить нашу Родину и сделать Макао еще лучше», — сказала г-жа Пэн после беседы со студентами в музее.

Во время своего визита г-жа Пэн восхитилась культурными реликвиями, приобрела глубокое понимание исторической эволюции Макао, сочетания китайской и западной архитектуры, промышленности и культурной жизни. Она также приняла участие в мероприятии, на котором готовили миндальное печенье, местный деликатес, и пообщалась с мастерами, владеющими искусством рисования на плитке и резьбы по дереву.

Г-жа Пэн посетила Макао вместе с Си Цзиньпином в связи с празднованием 25-й годовщины возвращения Макао в Китай.

На протяжении последних 25 лет Макао использовал свое богатое историческое и культурное наследие для продвижения традиционной китайской культуры и содействия культурному обмену между Китаем и другими странами, используя преимущества своего географического положения.

В настоящее время в Макао насчитывается не менее 12 объектов национального нематериального культурного наследия, включая кантонскую оперу, кантонский наамьям (повествовательные песни), церемонию заваривания травяного чая и Фестиваль пьяного дракона, свидетельствуя о том, что в регионе хорошо сохранилась и наследовалась традиционная китайская культура.

Такие инициативы, как «Китайская превосходная традиционная культура в кампус», помогли привить любовь к традиционной китайской культуре и патриотические ценности молодым поколениям, способствуя посещению студентами таких мест, как Мемориальный музей Сиань Синхай и бывшая резиденция генерала Е Тина (Ye Ting).

Кроме того, в последние годы САР активно расширял культурные обмены между студентами Макао и их коллегами с материка, заложив прочную основу для улучшения интеграции студентов Макао в общее развитие страны.

В декабре 2021 года около 170 учеников начальных и средних школ из Макао приняли участие в работе «Класса Тяньгун», космической образовательной программы, связанной с космической станцией Китая, которая организована в Научном центре Макао. Во время мероприятия у них была возможность общения с космонавтами.

С момента своего основания в 2005 году программа «Культурная практика для студентов университетов Гонконга и Макао» привлекла тысячи молодых людей из специальных административных районов Гонконга и Макао. В 2023 году студенты из Макао и Гонконга посетили Новый район Сюнъань и провели углубленные дискуссии на такие темы, как предпринимательство и занятость, в Молодежном инновационном центре Пекин–Гонконг–Макао в Чжунгуаньцуне.

Помимо активной интеграции в национальное развитие, Макао стратегически использует преимущества своего географического положения для содействия культурному обмену между Китаем и другими странами.

Макао, граничащий на востоке с Тихим океаном, известен как один из первых городов Китая, открывшихся для внешнего мира, который превратился в оживленный центр культурного обмена между Китаем и Западом.

Китайско-португальская совместная лаборатория науки о сохранении культурного наследия, поддерживаемая инициативой «Пояс и путь» (BRI), в сентябре 2020 года получила гранты Министерства науки и технологий Китая.

Являясь стратегической платформой национального уровня для технологических инноваций, созданной совместно Городским университетом Макао и португальским Университетом Эворы, эта совместная лаборатория базируется в Университете Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая.

На сегодняшний день лаборатория служит мостом между Китаем, Португалией и другими странами — партнерами инициативы BRI, продвигая культурную повестку Китая, укрепляя культурное доверие и защищая культурное наследие на протяжении морского Шелкового пути.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Peng-Liyuan-calls-on-Macao-students-to-embrace-Chinese-culture-1ztZ3auwjW8/p.html