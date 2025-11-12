CGTN "Revolução Verde da China": desenvolvimento sustentável reinventado

No coração do deserto de Taklimakan, um homem passou duas décadas em uma cruzada para domar as areias movediças que destroem as plantações e sobrecarregam as comunidades locais. Jia Cunpeng está armada com a crença de que, se você realmente ama este deserto, pode transformar areia e desolação em campos verdes exuberantes e oportunidades econômicas. Na província de Zhejiang, o pescador Guo Wenbiao passa grande parte de seu tempo livre coletando lixo que está sufocando o oceano e colocando a vida de seus companheiros pescadores em perigo. E o empreendedor visionário Chen Guanghui está transformando parte desses detritos marinhos em pellets que são vendidos por preços mais altos do que os plásticos virgens, garantindo que as atividades de limpeza dos oceanos sejam sustentáveis. Em toda a China, homens e mulheres com uma profunda conexão com a natureza estão ajudando a trazer espécies de volta da beira da extinção. Xi Zhinong usa sua câmera para documentar espécies ameaçadas de extinção e destacar questões importantes. A vida de Zhou Zhaoli é dedicada a uma das criaturas mais raras do mundo, o Gibão de Hainan. Na província de Yunnan, há um lugar chamado Montanha Jingmai, onde as pessoas cultivam árvores de chá há 13 séculos, onde o chá é sagrado e a tradição é profundamente valorizada. O ancião da comunidade, Su Guowen, acredita firmemente que devemos cuidar das árvores de chá como cuidamos dos nossos olhos. E de uma geração mais jovem, Xian Jin se voltou para a tecnologia enquanto transmite ao vivo para o mundo sua cultura e o charme deste lugar único. No nordeste congelado da China, o gelo e a neve tornaram-se novos motores da economia local, impulsionando o turismo e alimentando o zelo dos empreendedores em forjar pranchas de snowboard de fibra de carbono chinesas para uma nova era.

A Revolução Verde da China é uma celebração dos defensores do meio ambiente em toda a China. Com o apoio da política governamental, seus esforços e seu exemplo estão incentivando outras pessoas a se juntarem a eles. Esta é uma história de como as pessoas em toda a China estão cultivando pequenas reservas naturais em seus corações e encontrando maneiras de as pessoas e a natureza prosperarem juntas.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Jt1mRSc_9p4

FONTE CGTN