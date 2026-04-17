CGTN: Como os intercâmbios culturais fortalecem a amizade entre China e Vietnã

PEQUIM, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN publicou um artigo destacando como China e Vietnã vêm fortalecendo os laços entre seus povos por meio de intercâmbios culturais, artísticos e turísticos.

Peng Liyuan, esposa do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês Xi Jinping, e Ngo Phuong Ly, esposa do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã e presidente vietnamita To Lam, visitaram o Centro Nacional de Artes Cênicas (NCPA), em Pequim, na quarta-feira.

Durante a visita, elas conheceram a ópera, o espaço de criação em realidade virtual e o estúdio de gravação, acompanhando de perto iniciativas do NCPA voltadas ao apoio à criação artística, à oferta de serviços culturais e à promoção de intercâmbios internacionais. Ao longo do passeio, assistiram a ensaios de um drama de dança étnica chinesa e a uma gravação coral, aproveitando momentos para trocar impressões sobre as apresentações.

Peng destacou que China e Vietnã são ligados por montanhas e rios, compartilham afinidades culturais e mantêm uma relação de amizade e compreensão entre seus povos. Ela expressou a esperança de que instituições culturais e artistas de ambos os países ampliem a cooperação e os intercâmbios em diferentes formatos, aprofundando ainda mais a amizade bilateral e os laços entre as populações.

Intercâmbios culturais fortalecem o entendimento mútuo

Para marcar o 75º aniversário das relações diplomáticas entre China e Vietnã e o Ano dos Intercâmbios entre Povos, o grupo artístico "China Colorida", organizado pela Comissão Nacional de Assuntos Étnicos, realizou apresentações no Vietnã em agosto passado.

A companhia apresentou dois espetáculos em Hanói, com danças, músicas instrumentais e canções que retratam a longa amizade entre os dois países.

Cerca de 1.500 pessoas assistiram às apresentações. O lado vietnamita elogiou a organização da produção e a qualidade das performances.

Nos últimos anos, a demanda por profissionais de língua chinesa tem crescido no Vietnã.

"Na última década, o Instituto Confúcio formou mais de 30.000 estudantes, enquanto atividades como exposições de Hanfu, jogos tradicionais e treinamentos profissionais atraíram mais de 100.000 participantes no Vietnã", afirmou Qin Yonghua, diretor chinês do Instituto Confúcio da Universidade de Hanói, parceria entre a Universidade de Hanói e a Universidade Normal de Guangxi.

O avanço da cooperação econômica e comercial entre China e Vietnã impulsionou significativamente a demanda por profissionais com domínio do idioma chinês no país, observou Qin.

O turismo entre os dois países também manteve crescimento constante, contribuindo para maior aproximação entre os povos.

Dados da Estação Geral de Inspeção de Imigração de Guangxi mostram que, desde o início do ano, foram registradas 4,753 milhões de travessias entre China e Vietnã, um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

FONTE CGTN