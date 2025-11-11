Au cœur du désert du Taklamakan, un homme a passé deux décennies à mener une croisade pour dompter les sables mouvants qui détruisent les cultures et accablent les communautés locales. Jia Cunpeng est armé de la conviction que si l'on aime vraiment ce désert, on peut transformer le sable et la désolation en riches champs verdoyants et en possibilités économiques. Dans la province du Zhejiang, le pêcheur Guo Wenbiao passe une grande partie de son temps libre à ramasser les déchets qui envahissent l'océan et mettent en danger la vie de ses collègues pêcheurs. Chen Guanghui, entrepreneur visionnaire, transforme certains de ces débris marins en granulés qui se vendent plus cher que les plastiques vierges, garantissant ainsi la durabilité des activités de nettoyage des océans. Dans toute la Chine, des hommes et des femmes profondément attachés à la nature contribuent à protéger les espèces menacées. Xi Zhinong se sert de son appareil photo pour faire mieux connaître les espèces en danger et mettre en lumière les principaux problèmes. La vie de Zhou Zhaoli est consacrée à l'une des créatures les plus rares du monde, le gibbon de Hainan. Dans la province du Yunnan, il existe un endroit appelé la montagne Jingmai, où les gens cultivent des théiers depuis 13 siècles. Le thé y est sacré et la tradition profondément chérie. Le doyen de la communauté, Su Guowen, croit fermement qu'il faut chérir les arbres à thé comme on chérit ses yeux. Et dans la jeune génération, Xian Jin s'est tournée vers la technologie en diffusant en direct sa culture et le charme de ce lieu unique au monde. Dans le nord-est gelé de la Chine, la glace et la neige sont devenues les nouveaux moteurs de l'économie locale, stimulant le tourisme et alimentant l'ardeur des entrepreneurs qui forgent les snowboards chinois en fibre de carbone de la nouvelle ère.

La révolution verte de la Chine célèbre les défenseurs de l'environnement dans toute la Chine. La politique gouvernementale soutient leurs efforts et encourage d'autres personnes à les rejoindre en les érigeant en exemple. Cette histoire montre comment les habitants de toute la Chine cultivent de petites réserves naturelles dans leur cœur et trouvent des moyens pour que l'humanité et la nature prospèrent ensemble.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Jt1mRSc_9p4