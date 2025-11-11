CGTN „Chinas Grüne Revolution": Grüne Entwicklung neu gedacht

BEIJING  , 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die CGTN-Dokumentation „Chinas Grüne Revolution" untersucht, wie China neue Wege findet, um im Einklang mit der Natur zu leben und gleichzeitig das Wohlergehen der Menschen zu verbessern. Sie erzählt die Geschichten inspirierter Menschen und aufgeklärter Politik, die eine dynamische grüne Entwicklung in ganz China vorantreiben.

Im Herzen der Taklamakan-Wüste hat ein Mann zwei Jahrzehnte damit verbracht, den Wandersand zu bändigen, der Ernten zerstört und die lokalen Gemeinden überwältigt. Jia Cunpeng ist von der Überzeugung beseelt, dass man, wenn man diese Wüste wirklich liebt, Sand und Öde in üppig grüne Felder und wirtschaftliche Chancen verwandeln kann. In der Provinz Zhejiang verbringt der Fischer Guo Wenbiao einen Großteil seiner Freizeit damit, Müll zu sammeln, der sowohl das Meer verschmutzt als auch das Leben seiner Fischerfreunde gefährdet. Und der visionäre Unternehmer Chen Guanghui verwandelt einen Teil dieser Meeresabfälle in Pellets, die zu höheren Preisen als Neuplastik verkauft werden, wodurch die Nachhaltigkeit der Meeressäuberungsaktivitäten gewährleistet wird. In ganz China helfen Männer und Frauen mit einer tiefen Verbindung zur Natur dabei, Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Xi Zhinong dokumentiert mit seiner Kamera gefährdete Arten und macht auf wichtige Themen aufmerksam. Zhou Zhaoli widmet sein Leben einer der seltensten Kreaturen der Welt, dem Hainan-Gibbon. In der Provinz Yunnan gibt es einen Ort namens Jingmai Mountain, wo die Menschen seit 13 Jahrhunderten Teebäume anbauen, wo Tee heilig ist und Traditionen hoch geschätzt werden. Der Älteste der Gemeinde, Su Guowen, hält an der Überzeugung fest, dass man die Teebäume wie seine Augen schätzen sollte. Und aus der jüngeren Generation hat sich Xian Jin der Technologie zugewandt, indem sie ihre Kultur und den Charme dieses einzigartigen Ortes live in die Welt streamt. Im eisigen Nordosten Chinas sind Eis und Schnee zu neuen Triebkräften der lokalen Wirtschaft geworden, die den Tourismus ankurbeln und den Eifer von Unternehmern beflügeln, chinesische Snowboards aus Kohlefaser für eine neue Ära herzustellen.

Chinas Grüne Revolution ist eine Hommage an die Umweltschützer in ganz China. Mit der Unterstützung der Regierungspolitik ermutigen ihre Bemühungen und ihr Beispiel andere, sich ihnen anzuschließen. Dies ist eine Geschichte darüber, wie Menschen in ganz China kleine Naturschutzgebiete in ihren Herzen pflegen und Wege finden, damit Mensch und Natur gemeinsam gedeihen können.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Jt1mRSc_9p4

