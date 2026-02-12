CH4 anuncia aliança estratégica para restaurar a infraestrutura energética da Venezuela sob o Quadro de Governança dos EUA

GUAYNABO, Porto Rico, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- CH4 Systems LLC , uma empresa de engenharia, aquisição e construção (EPC) de propriedade e operação dos EUA, anunciou hoje um Acordo de Aliança Estratégica histórico com líderes industriais venezuelanos: Consorcio de Cogestión Venequip (CCV) e Servi Compresores C.A. (SC). A aliança é especificamente projetada para fornecer às empresas de energia dos EUA um caminho completo e em conformidade para restaurar a infraestrutura crítica de petróleo e gás da Venezuela e reiniciar operações de poços paralisadas.

Como líder de projeto e integrador, a CH4 aproveitará seu comprovado modelo EPC+Financiamento para supervisionar toda a governança técnica, contratual e de conformidade da aliança. Com sede em Porto Rico, a CH4 traz um histórico de excelência em engenharia americana, recentemente destacado ao receber o prêmio "Deal of the Year" 2025 do U.S. EXIM Bank por sua liderança no projeto Guyana Gas-to-Energy, de US$ 759 milhões.

Superando a distância com recursos técnicos locais

Para resolver os desafios logísticos e de segurança que as empresas dos EUA enfrentam no terreno na Venezuela, a aliança integra as extensas capacidades "prontas para uso" de seus parceiros locais:

Infraestrutura moderna: com mais de 99 anos de experiência no mercado venezuelano, a CCV opera uma rede nacional de oficinas e uma vasta frota de maquinário de diversas marcas, incluindo geração, compressão de gás e equipamentos de campo especializados de marcas americanas de primeira linha.

a SC conta com mais de 40 anos de experiência em reparo e modernização de alta precisão de compressores alternativos, operando sob os padrões de qualidade ISO 9001. Pessoal pronto para o campo: a aliança utiliza técnicos locais altamente treinados que também sabem como lidar com complexidades e desafios de segurança na região, minimizando a necessidade de as empresas dos EUA enviarem sua força de trabalho localmente.

Compromisso inabalável com a conformidade dos EUA

Em resposta direta às diretrizes da Administração Trump de janeiro de 2026 — incluindo a Ordem Executiva 14373, que protege as receitas do petróleo venezuelano sob custódia do Tesouro dos EUA —, esta aliança opera sob um mandato de "conformidade em primeiro lugar". Todas as atividades são rigorosamente controladas por:

Alinhamento com o OFAC: nenhuma atividade do projeto avançará sem confirmação prévia de sua legalidade sob as sanções atuais dos EUA e licenças gerais ou específicas.

nenhuma atividade do projeto avançará sem confirmação prévia de sua legalidade sob as sanções atuais dos EUA e licenças gerais ou específicas. Integridade financeira: a CH4 lidera todo o engajamento com fontes de financiamento do projeto, garantindo que todos os fluxos de pagamento sigam os mais recentes regulamentos federais de "Fundos de Depósito do Governo Estrangeiro".

"Esta aliança combina os rigorosos padrões da engenharia americana com a capacidade industrial imediata e local necessária para reconstruir o setor energético da Venezuela", declarou Juan Bellosta, CEO da CH4 Systems. "Com nosso histórico reconhecido pelo EXIM e a força localizada da CCV e da SC, estamos fornecendo a ponte estável e em conformidade que as empresas de energia dos EUA precisarão para retornar à região com confiança."

Sobre a CH4

A CH4 é uma empresa EPC sediada nos EUA, com sede em Porto Rico e raízes que se estendem por 99 anos. Ela oferece soluções integradas de energia e infraestrutura em toda a América Latina, o Caribe e o Oriente Médio. A empresa combina engenharia e padrões de qualidade americanos com conhecimento em financiamento e na execução completa para apoiar o crescimento sustentável em mercados emergentes.

