CH4 anuncia una alianza estratégica para restaurar la infraestructura energética de Venezuela bajo el marco de gobernanza de EE. UU.

GUAYNABO, Puerto Rico, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CH4 Systems LLC , una empresa estadounidense dedicada a la ingeniería, adquisición y construcción (EPC), anunció hoy un acuerdo de alianza estratégica histórico con los líderes industriales venezolanos: Consorcio de Cogestión Venequip (CCV) y Servi Compresores C.A. (SC). La alianza está diseñada específicamente para proporcionar a las empresas energéticas estadounidenses una vía llave en mano y conforme a la normativa para restaurar la infraestructura crítica de petróleo y gas de Venezuela, y reiniciar las operaciones de los pozos paralizados.

Como líder e integrador del proyecto, CH4 aprovechará su probado modelo EPC+Financiación para supervisar toda la gobernanza técnica, contractual y de cumplimiento de la alianza. CH4, con sede en Puerto Rico, cuenta con una trayectoria de excelencia en ingeniería estadounidense, que recientemente se destacó por recibir el premio "Acuerdo del Año" 2025 del Banco EXIM de EE. UU. por su liderazgo en el proyecto Guyana Gas-to-Energy, valorado en 759 millones de dólares.

Cerrar la brecha con recursos técnicos locales

Para resolver los desafíos logísticos y de seguridad a los que se enfrentan las empresas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, la alianza integra las amplias capacidades "listas para usar" de sus socios locales:

Infraestructura moderna: con más de 99 años de experiencia en el mercado venezolano, CCV opera una red nacional de talleres y una amplia flota de maquinaria multimarca, que incluye equipos de generación, compresión de gas y equipos especializados para el campo de las principales marcas estadounidenses.

con más de 99 años de experiencia en el mercado venezolano, CCV opera una red nacional de talleres y una amplia flota de maquinaria multimarca, que incluye equipos de generación, compresión de gas y equipos especializados para el campo de las principales marcas estadounidenses. Experiencia especializada: SC cuenta con más de 40 años de experiencia en la reparación y modernización de alta precisión de compresores alternativos, y opera bajo las normas de calidad ISO 9001.

SC cuenta con más de 40 años de experiencia en la reparación y modernización de alta precisión de compresores alternativos, y opera bajo las normas de calidad ISO 9001. Personal preparado para el terreno: la alianza cuenta con técnicos locales altamente capacitados que también saben cómo lidiar con las complejidades y los desafíos de seguridad de la región, lo que minimiza la necesidad de que las empresas estadounidenses envíen a su personal al terreno.

Compromiso inquebrantable con el cumplimiento de las normas de EE. UU.

En respuesta directa a las disposiciones de la Administración Trump de enero de 2026, incluida la Orden Ejecutiva 14373, que protege los ingresos petroleros venezolanos bajo la custodia del Tesoro de los Estados Unidos, esta alianza opera bajo un mandato de "cumplimiento primero". Todas las actividades están estrictamente reguladas por:

Alineación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): no se avanzará en ninguna actividad del proyecto sin la confirmación previa de su legalidad en virtud de las sanciones vigentes de EE. UU. y las licencias generales o específicas.

no se avanzará en ninguna actividad del proyecto sin la confirmación previa de su legalidad en virtud de las sanciones vigentes de EE. UU. y las licencias generales o específicas. Integridad financiera: CH4 lidera todas las relaciones con las fuentes de financiación del proyecto, lo que garantiza que todos los flujos de pago se ajusten a la normativa federal más reciente sobre "Fondos de depósitos de gobiernos extranjeros".

"Esta alianza combina los rigurosos estándares de la ingeniería estadounidense con la capacidad industrial inmediata y sobre el terreno necesaria para reconstruir el sector energético de Venezuela", afirmó Juan Bellosta, director ejecutivo de CH4 Systems. "Gracias a nuestra trayectoria reconocida por EXIM y a la fortaleza localizada de CCV y SC, estamos proporcionando el puente estable y conforme a la normativa que las empresas energéticas de EE. UU. necesitarán para volver a la región con confianza".

Acerca de CH4

CH4 es una empresa de EPC con sede en EE. UU. y Puerto Rico, y con una trayectoria de 99 años. Ofrece soluciones integradas de energía e infraestructura en América Latina, el Caribe y Medio Oriente. La empresa combina la ingeniería y los estándares de calidad estadounidenses con su experiencia en financiación y ejecución llave en mano para apoyar el crecimiento sostenible en los mercados emergentes.

